/Поглед.инфо/ В рамките на последните пет години общата дължина на железопътната мрежа в страната е нараснала от 146 300 км на 165 000 км, съобщиха от Китайската национална железопътна компания.

Най-голям ръст през периода 2025 г. има при високоскоростните железопътни линии – от 37 900 км през 2021 г. на 50 400 км през 2025 г., което прави Китай страната с най-голяма подобна мрежа в света.

През 2025 г. инвестициите в железопътни фиксирани активи са били в размер на 901,5 милиарда юана (128,3 милиарда щатски долара) и са пуснати в експлоатация 3109 км нови линии, включително 2862 км високоскоростни.

Според плановете, националната железопътна мрежа трябва да достигне 180 000 км до 2030 г., включително около 60 000 км високоскоростни линии.