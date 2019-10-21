/Поглед.инфо/ “Размерът на изместването на баланса на света към Китай е такъв, че светът трябва да намери нов баланс. Не е възможно да се преструваме, че това е просто още един голям играч. Това е най-големият играч в историята на света”. Ли Кван Ю.
През 2003 г. публикувах книга, представяща спада на Америка в тридесет и шест социални и икономически показателя. Изпратих копия до администрацията, Конгреса и ръководителите на отдели и получих само един отговор от генералния директор на Централното разузнавателно управление, казвайки, че Агенцията предоставя почти идентична информация на правителството от десетилетия. Оттогава упадъкът ни и възходът на Китай се ускориха и инерцията ни отнесе толкова бързо, че надпреварата е нереалистична.
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Ако Китай приличаше на карикатурата, която нашите медии рисуваха през последните седем десетилетия, да, трябва да се състезаваме с неговия репресивен авторитаризъм и да инвестираме богатството си в напреднали технологии, за да гарантираме, че ще останем повод за завист по света.
Но ако Китай не е нито репресивен, нито авторитарен? Ами ако китайските лидери са по-популярни, уважавани и компетентни от нашите? Ами ако икономиката му е с тридесет процента по-голяма и расте три пъти по-бързо, с една трета от тежестта на дълга? Ами ако те са вече пред нас в научно-технологичен план, военно са непревземаеми и притежават повече и по-мощни съюзници от нас? Какво да правим тогава? Ето опис:
Правителство: Най-великият политолог в историята Конфуций е казал: „Ако хората нямат вяра в своите владетели, държавата не може да съществува.” Нашето доверие в правителството е в най-ниското си равнище в историята. “Галъп” казва, че повечето от нас определят правителството като най-належащия проблем, а едва 54 процента от нас „последователно изразяват продемократична позиция.“ Китайската система на професионално, нефракционно правителство върна Китай към ролята на Поднебесната империя. В сравнение с нас, китайското правителство е перспективно, децентрализирано, ефективно и пестеливо. Правителственият изпит избира всяка година най-добрите 2% от завършилите и успехът и отговорността са единственият път към властта. 200-те членове на Държавния съвет - всички насърчавани в способността си да работят съвместно - управляват колективно милиарди хора в продължение на общо 5000 години и техните публично достъпни статистически данни зашеметяват. Повечето имат докторска степен и коефициент на интелигентност над 140. Всички са започнали кариерата си по най-бедните села в страната и са ги напуснали едва след като са увеличили доходите с 50%. Те повтарят това представяне на всяко ниво, включително и на председателското, както прави Си Цзинпин.
Лидерство. Ние избираме лидери чрез избори - гръцко-римски обичай, предпочитащ красноречивите злосторници - и това е точно това, което имаме, докато, както отбеляза президентът Тръмп, „Китайските лидери са много по-умни от нашите. Това е като да вземеш Том Брейди (Американска футболна звезда - бел. Прев) и да го накараш да играе срещу футболния си отбор в гимназията.
Икономика. Днес Китай генерира 20% от глобалния БВП спрямо нашите 15%, вносът и износът му са в баланс, търговските му отношения са отлични, валутата му е сравнително добре оценена, икономиката му е с една трета по-голяма и расте три пъти по-бързо, производствените заплати са паритетни с нашите и плановете му за 2025 г. са спиращи дъха.
Инфраструктура: Нови магистрали, железопътни линии, подлези и пристанища, а през следващата година най-бързият, най-модерният Интернет и цели градове, изградени около 5G.
Геополитика. През 2018 г. 34% от световната оценка на одобрение към Китай победи 31% в Америка, а “Галъп” казва: „Тъй като световният баланс на меката сила продължава да се променя, за САЩ може да се окаже още по-трудно да се противопостави на това влияние.“ Те фокусират вниманието си върху Евразия и Збигнев Бжежински предупреждава: „Контролът над Евразия почти автоматично би довел до подчинение на Африка, превръщайки Западното полукълбо и Океания (Австралия) в геополитически периферни точки на централния континент в света. Седемдесет и пет процента от хората живеят в Евразия, както и по-голямата част от физическото богатство на света , както в предприятията, така и под земята. Евразия представлява около три четвърти от известните енергийни ресурси в света. "
Прехвърлихме контрола над Крим и Черно море на Русия и, все повече на Близкия изток. С “Един пояс, един път” Китай и Русия обединяват Евразийския икономически съюз, Шанхайската организация за сътрудничество Руси и Регионалното цялостно икономическо партньорство. След като тръбопроводите “Северен поток-2” и “Турски поток” бъдат привършени през декември, как ли ЕС ще успее да не бъде съблазнен да се присъедини към тях.
/Рус. Ез./
Фи нан сы. «Фай не шил Таймс» пишет: “Аме ри ке нужно будет про дать 12 трлн дол ла ров об ли га ций в бли жай шее де ся ти ле тие... Кто на Земле или какие гло баль ные фи нан со вые ин сти ту ты купят эту на вис шую гору каз на чей ских об ли га ций, тре бо ва ний за им ство ва ния США еще до круп но го об нов ле ния Трам пом систем во ору же ний Аме ри ки ...? (wr) Свою «де мо кра тию» она спо соб на про дви гать лишь един ствен ным спо со бом. Осталь ные спо соб но сти утра че ны, если таковы и были. Эти по треб но сти в за им ство ва ни ях [будут все] должны фи нан си ро вать ся в кон тек сте уже вы со кой гло баль ной дол ла ро вой за дол жен но сти. Один из круп ней ших аме ри кан ских хедж-фондов в част ном по ряд ке пришел к выводу, что через пять лет Каз на чей ству по тре бу ет ся про дать об ли га ции, эк ви ва лент ные 25 про цен там ва ло во го внут рен не го про дук та, по срав не нию с 15 про цен та ми се год ня. За по след ние 120 лет этот уро вень за дол жен но сти на блю дал ся лишь дважды: сна ча ла во время Второй ми ро вой войны, а затем снова во время фи нан со во го кри зи са 2008 года”. Россия и Китай не имеют внеш не го долга, а Китай имеет обиль ные сбе ре же ния и несет дол го вое бремя одной трети Аме ри ки и ЕС.
Наука. Их пя ти крат ное пре иму ще ство в IQ перед нами озна ча ет, что у них есть 300 000 че ло век со 160 IQ, по срав не нию с 30 000 на Западе. Со глас но круп но му новому до кла ду, Китай обо гнал США и стал круп ней шим в мире про из во ди те лем научно-ис сле до ва тель ских раз ра бо ток, со став ляя почти пятую часть от общего объема ми ро во го работ. Китай до ми ни ру ет в гло баль ном рей тин ге наи бо лее ци ти ру е мых на уч ных работ, опуб ли ко ван ных по 30 самым на сущ ным тех но ло ги че ским на прав ле ни ям. Хотя на долю США в целом при хо ди лось 3,9 мил ли о на на уч ных работ по срав не нию с 2,9 мил ли о на ми из Китая, ази ат ские страны имеют наи боль шую долю в 23 из 30 об ла стей, ко то рые на зы ва ют при о ри тет ны ми, в то время как Аме ри ка заняла корону пер вен ства в осталь ных семи.
Как мы можем оце нить по диа грам ме, со ци аль ные группы, кон тро ли ру ю щие наш из ли шек, ис поль зо ва ли его для непро из во ди тель ных, удо вле тво ря ю щих эго целей, ко то рые рас пре де ля ли из лиш ки на по треб ле ние, но не обес пе чи ва ли более эф фек тив ных ме то дов про из вод ства. Китай яв ля ет ся самой вли я тель ной стра ной в че ты рех из восьми ос нов ных на уч ных об ла стей, за ни мая первое место в об ла сти ин фор ма ти ки, ма те ма ти ки, ма те ри а ло ве де ния и ин же не рии и быстро до го ня ет в физике. США ли ди ро ва ли в об ла сти физики, эко ло гии и науках о земле, фун да мен таль ных науках о жизни и кли ни че ской ме ди ци ны. Два дцать лет назад Сэмюэл Хан тинг тон[2] го во рил: "Ци ви ли за ции растут, потому что у них есть ин стру мент экс пан сии, во ен ная, ре ли ги оз ная, по ли ти че ская или эко но ми че ская ор га ни за ция, ко то рая на кап ли ва ет из лиш ки и ин ве сти ру ют их в про из вод ствен ные ин но ва ции, и они при хо дят в упадок, когда пре кра ща ют при ме не ние из лиш ков для ре а ли за ции новых спо со бов ве де ния дел. В со вре мен ных усло ви ях мы го во рим, что темпы ин ве сти ций сни жа ют ся. Это про ис хо дит потому, что со ци аль ные группы, кон тро ли ру ю щие из лиш ки, кровно за ин те ре со ва ны в их ис поль зо ва нии в непро из во ди тель ных, но удо вле тво ря ю щих эго целях, ко то рые рас пре де ля ют из лиш ки на по треб ле ние, но не обес пе чи ва ют более эф фек тив ных ме то дов про из вод ства.”(wr) Вот для чего необ хо дим либо полный гос кон троль, либо жест кое го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние наи бо лее емких и до ход ных от рас лей на род но го хо зяй ства, с же сто чай шим кон тро лем за рас хо до ва ни ем их сверх до хо дов. Это важ ней шее усло вие ди на ми че ско го роста эко но ми ки об ще ства.
Тех но ло гии. Две трети самых быст рых ком пью те ров в мире - ки тай ские, но ничто не рас кры ва ет пу сто ту нашего IP шкафа больше, чем ки тай ское до ми ни ро ва ние в рас ши рен ной мо биль ной ши ро ко по лос ной связи. Нам по тре бу ет ся в два раза больше вре ме ни на ин те гра цию менее до ступ ной, функ ци о наль ной, сов ме сти мой и об нов ля е мой си сте мы. Тем не менее, наши бес по мощ ные СМИ вы сме я ли пре зи ден та Трампа, когда он при зы ва ет Аме ри ку до ми ни ро вать в 6G, несмот ря на об ще из вест ный факт, что у Huawei име ет ся 600 ма те ма ти ков, фи зи ков и ин же не ров, ра бо та ю щих над 6G уже больше года. Китай ли ди ру ет в мире по боль шин ству из десяти самых "го ря чих" об ла стей, таких как ис сле до ва ния ба та рей, и на его долю при хо дит ся более се ми де ся ти про цен тов всех работ по фо то ка та ли за то рам и ле че нию рака с ис поль зо ва ни ем нук ле и но вых кислот, ко то рые за ни ма ют 12-е и 14-е места в рей тин ге при о ри тет ных. США ли ди ро ва ли в трех об ла стях био тех но ло гии, вклю чая ре дак ти ро ва ние генома №7 и им му но те ра пию №10. Китай ли ди ру ет в мире по фун да мен таль ным ис сле до ва ни ям и по боль шин ству тех но ло гий, осо бен но в го ря чих об ла стях.
Китай также ли ди ру ет во всех об ла стях граж дан ско го стро и тель ства, в фор ми ро ва нии устой чи вой и воз об нов ля е мой энер ге ти ке, в про из вод стве, су пер ком пью тер ных вы чис ле ни ях, рас по зна ва нии речи, гра фе нах, то ри е вой энер ге ти ке, ре ак то рах с ша ро вы ми ТВЭ Ла ми, ге но ми ке, теп ло вой энер ге ти ке, про ти во ло доч ных ра ке тах, бес пи лот ни ках, за прав ки спут ни ков на орбите, пас сив ных мас си вов ра да ров, ме та ма те ри а лах, ги пер спек траль ных изоб ра же ний, на но тех но ло гии, СВВ пе ре да чи элек тро энер гии, ВСМ, радио-те ле ско пах, ги пер зву ко вом оружии, спут ни ко вой кван то вой связи, кван то вой без опас ной прямой связи и кван то во го кон тро ля. "При мер но 72% ака де ми че ских па тен тов ас со ци а ни ро ван ных с (QIT) от че та ми о кван то вых ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях с 2012 года, были из ки тай ских уни вер си те тов. Аме ри кан ские уни вер си те ты за ни ма ют второе место с 12%."Китай обо гнал США с 50% наи бо лее ци ти ру е мых ис сле до ва тель ских работ по ис кус ствен но му ин тел лек ту в этом году... Шесть из один на дца ти стар та пов в сфере ис кус ствен но го ин тел лек та – это ки тай цы. Мы не участ ву ем в кван то вом шиф ро ва нии или рас по зна ва нии лиц, не за ду мы ва ем метро на маг нит ной под вес ке ско ро стью 100 миль в час, ни над пе ре да чей энер гии без потерь.
Космос и авиа ция. Китай за пу стил в 2018 году больше кос ми че ских миссий, чем Россия или Аме ри ка, и его первый мест ный авиа лай нер под ни мет ся в воздух в этом году, несмот ря на то, что FAA (Фе де раль ное Авиа ци он ное Управ ле ние) вы тя ги ва ет ноги. Это ве ду щий ми ро вой по став щик бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов и круп ней ший про из во ди тель и экс пор тер легких боевых са мо ле тов. Теперь, когда его ре ак тив ный дви га тель WS-15 на хо дит ся в про из вод стве, его J-20 будет рвать ся опе ре жая наши ис тре би те ли.
Оке а но тех ни ка. Китай яв ля ет ся су до стро и те лем для пе ре воз чи ков СПГ и военно-мор ских судов, ко то рые тре бу ют тех ни че ской экс пер ти зы, (USN) Военно-Мор ской Флот Со еди нен ных Штатов об ра тил ся к нему о стро и тель стве пла ву че го дока) он про ек ти ру ет, строит и экс плу а ти ру ет самый мощный над вод ный крей сер на плаву, крей сер типа 55, га ран ти руя, что его пре тен зии в Южно-Ки тай ском море и Во сточ но-Ки тай ском море не будут оспо ре ны.
Со вре мен ное же лез но до рож ное обо ру до ва ние. Китай ли ди ру ет во всех ас пек тах же лез но до рож но го ма ши но стро е ния и вы иг ры ва ет боль шую часть гло баль ных же лез но до рож ных кон трак тов. Первая из пяти низ ко ско рост ных линий маг нит но го поля за вер ши ла те сти ро ва ние, а еще две от кро ют ся в этом году.
Энер го сбе ре га ю щие и новые энер ге ти че ские транс порт ные сред ства. Китай ли ди ру ет в мире по про из вод ству ак ку му ля то ров и элек тро мо би лей и имеет более 20 про из во ди те лей, кон ку ри ру ю щих за вы жи ва ние.
Энер ге ти че ское обо ру до ва ние. Китай ли ди ру ет в мире по фун да мен таль ным ис сле до ва ни ям и про из вод ству воз об нов ля е мых ис точ ни ков энер гии и ядер ной энер гии и уста но вил больше ис точ ни ков воз об нов ля е мой и ядер ной энер гии в про шлом году, чем весь осталь ной мир вместе взятый. Он вла де ет рынком для пе ре да чи на боль шое рас сто я ние СВВ.
Наука ма те ри а ло ве де ния. Доля Китая в наи бо лее ци ти ру е мых ра бо тах по на но на у ке растет на 22% еже год но и обо гна ла США в 2014 году. Его вклад в ко ли че ствен ном и ка че ствен ном от но ше нии сейчас больше, чем вклад всего осталь но го мира, вместе взя то го. Боль шая часть гра фе на в мире про из во дит ся в Китае, где на хо дит ся боль шин ство гра фе но вых стар та пов, и страна даже с нами в раз ра бот ке на но ма те ри а лов.
Био ме ди ци на и вы со ко про из во ди тель ные ме ди цин ские при бо ры. Судя по пуб ли ка ци ям в 82 вы со ко ка че ствен ных на уч ных жур на лах, Китай яв ля ет ся вторым ве ду щим вклад чи ком в статьи био ме ди цин ской ин же не рии после США и об го нит нас через три года.
Тор гов ля. В се ре дине шест на дца то го века Китай стал ве ли ким хра ни ли щем вновь от кры тых бо гатств ран не го со вре мен но го мира в виде се реб ра. Долгое время яв ля ясь участ ни ком Меж ду на род ной мор ской тор гов ли, Китай ис пы ты вал на себе по след ствия зна чи тель но рас ши рив шей ся струк ту ры ми ро вой тор гов ли. В этой тор гов ле Китай был по су ще ству про дав цом вы со ко ка че ствен ных ре мес лен ных из де лий. Другие страны не могли кон ку ри ро вать ни по ка че ству, ни по цене. Ко ло нии Нового Света и вся сре ди зем но мор ская сфера тор гов ли, от Пор ту га лии и Ис па нии до Осман ской им пе рии, стали жа ло вать ся на то, что приток ки тай ских то ва ров под ры ва ет их эко но ми ку. Ф. В. Моте «Им пе ра тор ский Фарфор 900-1800». Наи бо лее зна чи мы ми тор го вы ми от но ше ни я ми Китая яв ля ют ся от но ше ния с Азией и Ев ро пой, на тре тьем месте США. Как го во рит Параг Ханна[3], Пекин должен за дать ся во про сом, почему #3 начнет тор го вую войну против #1. Хотя мы са мо до ста точ ны во многих вещах, мы можем cтать более ненуж ны ми, чем мы себе пред став ля ем. ‘Аме ри ка сна ча ла "звучит здо ро во, за ис клю че ни ем тех слу ча ев, когда это на самом деле озна ча ет "только Аме ри ка".
Со ци аль ные по ка за те ли. Пра ви те ли, ко то рые при ве ли свой народ в Цар ство мень ше го про цве та ния, образ жизни сяокан (об ще ство малого до стат ка) [4], сами были стол па ми веж ли во сти, ис крен но сти, спра вед ли во сти и доб ро де те ли, в то время как те, кто не по те рял власть, и все счи та ли их вре ди те ля ми. Ки тай ский индекс Джини (бед но сти), ко то рый ни ко гда не до сти гал нашего самого вы со ко го уровня, падает как камень, и край няя нищета ис чез нет в сле ду ю щем году, тогда у каж до го ки тай ца будет жилье, работа, до ста точ но еды, об ра зо ва ние, без опас ные улицы, здра во охра не ние и уход за по жи лы ми людьми (тогда как в Аме ри ке будет больше нар ко ма нов, са мо убийств и казней, больше без дом ных, бедных, го лод ных и за клю чен ных людей, чем в Китае). 500 000 000 го род ских ки тай цев будут иметь больше соб ствен но го ка пи та ла и рас по ла га е мо го дохода, чем сред ний аме ри ка нец, их матери и мла ден цы будут реже уми рать при родах, их дети за кон чат сред нюю школу на три года раньше и пе ре жи вут наших детей. Де вя но сто восемь про цен тов ки тай цев, пе ре чис лен ных к "бедным", уже вла де ют своим жильем, и Си за пла ни ро вал 2021-2035 годы, чтобы до ве сти индекс Джини ниже Фин лян дии.
Об ра зо ва ние. Ни в одной стране нет такого ко ли че ства умных, хорошо обу чен ных, пре дан ных делу ин же не ров. Одна чет верть ра бот ни ков STEM (наука, тех но ло гия, тех ни ка и ма те ма ти ка) в мире - ки тай цы, ин тел лек ту аль ная ра бо чая сила в восемь раз больше, растет в шесть раз быст рее и вы пус ка ет стар ше класс ни ков на три года раньше нас. К 2025 году Китай будет иметь больше тех но ло ги че ски ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, чем вся ОЭСР (Ор га ни за ция эко но ми че ско го со труд ни че ства и раз ви тия) – США, ЕС, Канада, Мек си ка, Ав стра лия, Из ра иль, Япония, Корея, Новая Зе лан дия и Турция вместе взятые.
Низкая пре ступ ность, ни ка кой ре ли ги оз ной ерунды или ис лам ско го на си лия. Ком па нии могут без опас но ин ве сти ро вать, не опа са ясь ре ли ги оз ных вол не ний, на си лия или гра бе жей.
Вера в бу ду щее, на ци о на лизм, вера в по стро е ние луч ше го Китая. Ки тай цы имеют силь ную веру в бу ду щее и охотно жерт ву ют вре ме нем и уси ли я ми для сле ду ю ще го по ко ле ния. Ки тай цы чув ству ют себя так же, как и мы в 60-е годы, за ис клю че ни ем того, что их за ра бот ная плата и бо гат ство удва и ва ют ся каждые десять лет в те че ние се ми де ся ти лет.
Их рынок. В Китае в два раза больше людей, чем в США и Европе вместе взятых, а внут рен нее по треб ле ние Китая растет на 7% еже год но бла го да ря 200 мил ли о нам сель ских жи те лей, пе ре ез жа ю щих в новые города. В бли жай шие 15 лет в за пад ных про вин ци ях Китая будет много низ ко опла чи ва е мых ра бо чих. Ки тай ские ком па нии от ли ча ют ся неве ро ят ной гиб ко стью. Они могут из ме нить про дук ты, управ ле ние, фокус или что-то бук валь но в од но ча сье. Ки тай цы неве ро ят но гибки, и их куль ту ра уже пе ре жи ла егип тян, греков и римлян. За пад ные ком па нии иерар хи че ски ор га ни зо ва ны, в то время как в ки тай ских ком па ни ях ре ше ния при ни ма ют ся быстро, часто по те ле фо ну.
По ли ти ка. Китай яв ля ет ся ве ду щей де мо кра ти ей в мире. Хотя это утвер жде ние при во дит в ярость многих за пад ных людей, неза ви си мо от ис поль зу е мых ме то дов, из би ра тель но, по пу ляр но, про це дур но, опе ра тив но, ма те ри аль но, фи нан со во и тех но ло ги че ски, именно Китай яв ля ет ся про цве та ю щей де мо кра ти ей, а не Аме ри ка.
Обо ро на. НОАК про из во дит одни из самых со вре мен ных систем во ору же ния в мире за по ло ви ну рас хо дов аме ри кан ско го обо рон но го бюд же та. Его более со вре мен ные ракеты пре вос хо дят наши в каждом весе и классе бла го да ря тесной связи между их ве ду щи ми ми ро вы ми хи ми ка ми и про из во ди те ля ми ра кет но го топ ли ва. Рос сий ские си сте мы во ору же ния за пол ня ют любые про бе лы.
Мо раль ное со сто я ние. Очень спло чен ное об ще ство, 95% под дер жи ва ют по ли ти ку своего пра ви тель ства и боль шин ство готовы бо роть ся за свою страну.
Бу ду щее. К 2025 году девять про вин ций будут иметь более вы со кие сред ние доходы, чем в США. К 2040 году этого до стиг нут все.
(wr)Аме ри ке надо бы кон со ли ди ро вать все свои ре сур сы, чтобы со хра нить ли дер ство в эко но ми ке и научно-тех ни че ском про грес се, со сре до то чить ся на фор ми ро ва нии сба лан си ро ван ной внеш ней по ли ти ки. Но несов па де ние ин те ре сов круп но го биз не са, став ше го в боль шин стве транс на ци о наль ным, с ин те ре са ми своего народа, за нос чи вый нар цис сизм элит с при выч кой всех по учать и меж пар тий ный раз драй, ска тив ший ся в непри лич ные внут ри по ли ти че ские склоки не дают ни ка ких надежд на это. В это время Китай и Россия уве рен но берут новые вер ши ны в раз ви тии своих стран. Вот тебе и ре зуль тат двух пар тий ной де мо кра тии об во ла ки ва е мой оли гар хи че ски ми СМИ, вы мы ва ю щие на прочь спо соб ность на се ле ния са мо сто я тель но думать и ре аль но оце ни вать про ис хо дя щее как внутри страны, так и за ру бе жем.
Превод: В.Сергеев
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