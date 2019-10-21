/Поглед.инфо/ “Размерът на изместването на баланса на света към Китай е такъв, че светът трябва да намери нов баланс. Не е възможно да се преструваме, че това е просто още един голям играч. Това е най-големият играч в историята на света”. Ли Кван Ю.

През 2003 г. публикувах книга, представяща спада на Америка в тридесет и шест социални и икономически показателя. Изпратих копия до администрацията, Конгреса и ръководителите на отдели и получих само един отговор от генералния директор на Централното разузнавателно управление, казвайки, че Агенцията предоставя почти идентична информация на правителството от десетилетия. Оттогава упадъкът ни и възходът на Китай се ускориха и инерцията ни отнесе толкова бързо, че надпреварата е нереалистична.

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Ако Китай приличаше на карикатурата, която нашите медии рисуваха през последните седем десетилетия, да, трябва да се състезаваме с неговия репресивен авторитаризъм и да инвестираме богатството си в напреднали технологии, за да гарантираме, че ще останем повод за завист по света.

Но ако Китай не е нито репресивен, нито авторитарен? Ами ако китайските лидери са по-популярни, уважавани и компетентни от нашите? Ами ако икономиката му е с тридесет процента по-голяма и расте три пъти по-бързо, с една трета от тежестта на дълга? Ами ако те са вече пред нас в научно-технологичен план, военно са непревземаеми и притежават повече и по-мощни съюзници от нас? Какво да правим тогава? Ето опис:

Правителство: Най-великият политолог в историята Конфуций е казал: „Ако хората нямат вяра в своите владетели, държавата не може да съществува.” Нашето доверие в правителството е в най-ниското си равнище в историята. “Галъп” казва, че повечето от нас определят правителството като най-належащия проблем, а едва 54 процента от нас „последователно изразяват продемократична позиция.“ Китайската система на професионално, нефракционно правителство върна Китай към ролята на Поднебесната империя. В сравнение с нас, китайското правителство е перспективно, децентрализирано, ефективно и пестеливо. Правителственият изпит избира всяка година най-добрите 2% от завършилите и успехът и отговорността са единственият път към властта. 200-те членове на Държавния съвет - всички насърчавани в способността си да работят съвместно - управляват колективно милиарди хора в продължение на общо 5000 години и техните публично достъпни статистически данни зашеметяват. Повечето имат докторска степен и коефициент на интелигентност над 140. Всички са започнали кариерата си по най-бедните села в страната и са ги напуснали едва след като са увеличили доходите с 50%. Те повтарят това представяне на всяко ниво, включително и на председателското, както прави Си Цзинпин.

Лидерство. Ние избираме лидери чрез избори - гръцко-римски обичай, предпочитащ красноречивите злосторници - и това е точно това, което имаме, докато, както отбеляза президентът Тръмп, „Китайските лидери са много по-умни от нашите. Това е като да вземеш Том Брейди (Американска футболна звезда - бел. Прев) и да го накараш да играе срещу футболния си отбор в гимназията.

Икономика. Днес Китай генерира 20% от глобалния БВП спрямо нашите 15%, вносът и износът му са в баланс, търговските му отношения са отлични, валутата му е сравнително добре оценена, икономиката му е с една трета по-голяма и расте три пъти по-бързо, производствените заплати са паритетни с нашите и плановете му за 2025 г. са спиращи дъха.

Инфраструктура: Нови магистрали, железопътни линии, подлези и пристанища, а през следващата година най-бързият, най-модерният Интернет и цели градове, изградени около 5G.

Геополитика. През 2018 г. 34% от световната оценка на одобрение към Китай победи 31% в Америка, а “Галъп” казва: „Тъй като световният баланс на меката сила продължава да се променя, за САЩ може да се окаже още по-трудно да се противопостави на това влияние.“ Те фокусират вниманието си върху Евразия и Збигнев Бжежински предупреждава: „Контролът над Евразия почти автоматично би довел до подчинение на Африка, превръщайки Западното полукълбо и Океания (Австралия) в геополитически периферни точки на централния континент в света. Седемдесет и пет процента от хората живеят в Евразия, както и по-голямата част от физическото богатство на света , както в предприятията, така и под земята. Евразия представлява около три четвърти от известните енергийни ресурси в света. "

Прехвърлихме контрола над Крим и Черно море на Русия и, все повече на Близкия изток. С “Един пояс, един път” Китай и Русия обединяват Евразийския икономически съюз, Шанхайската организация за сътрудничество Руси и Регионалното цялостно икономическо партньорство. След като тръбопроводите “Северен поток-2” и “Турски поток” бъдат привършени през декември, как ли ЕС ще успее да не бъде съблазнен да се присъедини към тях.

/Рус. Ез./

Финансы. «Файнешил Таймс» пишет: “Америке нужно будет продать 12 трлн долларов облигаций в ближайшее десятилетие... Кто на Земле или какие глобальные финансовые институты купят эту нависшую гору казначейских облигаций, требований заимствования США еще до крупного обновления  Трампом систем вооружений Америки ...? (wr) Свою «демократию» она способна продвигать лишь единственным способом. Остальные способности утрачены, если таковы и были. Эти потребности в заимствованиях [будут все] должны финансироваться в контексте уже высокой глобальной долларовой задолженности. Один из крупнейших американских хедж-фондов в частном порядке пришел к выводу, что через пять лет Казначейству потребуется продать облигации, эквивалентные 25 процентам валового внутреннего продукта, по сравнению с 15 процентами сегодня. За последние 120 лет этот уровень задолженности наблюдался лишь дважды: сначала во время Второй мировой войны, а затем снова во время финансового кризиса 2008 года”. Россия и Китай не имеют внешнего долга, а Китай имеет обильные сбережения и несет долговое бремя одной трети Америки и ЕС.

Наука. Их пятикратное преимущество в IQ перед нами означает, что у них есть 300 000 человек со 160 IQ, по сравнению с 30 000 на Западе. Согласно крупному новому докладу, Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире производителем научно-исследовательских разработок, составляя почти пятую часть от общего объема мирового работ. Китай доминирует в глобальном рейтинге наиболее цитируемых научных работ, опубликованных по 30 самым насущным технологическим направлениям. Хотя на долю США в целом приходилось 3,9 миллиона научных работ по сравнению с 2,9 миллионами из Китая, азиатские страны имеют наибольшую долю в 23 из 30 областей, которые называют приоритетными, в то время как Америка заняла корону первенства в остальных семи.

Как мы можем оценить по диаграмме, социальные группы, контролирующие наш излишек, использовали его для непроизводительных, удовлетворяющих эго целей, которые распределяли излишки на потребление, но не обеспечивали более эффективных методов производства. Китай является самой влиятельной страной в четырех из восьми основных научных областей, занимая первое место в области информатики, математики, материаловедения и инженерии и быстро догоняет в физике. США лидировали в области физики, экологии и науках о земле, фундаментальных науках о жизни и клинической медицины. Двадцать лет назад Сэмюэл Хантингтон[2] говорил: "Цивилизации растут, потому что у них есть инструмент экспансии, военная, религиозная, политическая или экономическая организация, которая накапливает излишки и инвестируют их в производственные инновации, и они приходят в упадок, когда прекращают применение излишков для реализации новых способов ведения дел. В современных условиях мы говорим, что темпы инвестиций снижаются. Это происходит потому, что социальные группы, контролирующие излишки, кровно заинтересованы в их использовании в непроизводительных, но удовлетворяющих эго целях, которые распределяют излишки на потребление, но не обеспечивают более эффективных методов производства.”(wr) Вот для чего необходим либо полный госконтроль, либо жесткое государственное регулирование наиболее емких и доходных отраслей народного хозяйства, с жесточайшим контролем за расходованием их сверх доходов. Это важнейшее условие динамического роста экономики общества.

Технологии. Две трети самых быстрых компьютеров в мире - китайские, но ничто не раскрывает пустоту нашего IP шкафа больше, чем китайское доминирование в расширенной мобильной широкополосной связи. Нам потребуется в два раза больше времени на интеграцию менее доступной, функциональной, совместимой и обновляемой системы. Тем не менее, наши беспомощные СМИ высмеяли президента Трампа, когда он призывает Америку доминировать в 6G, несмотря на общеизвестный факт, что у Huawei имеется 600 математиков, физиков и инженеров, работающих над 6G уже больше года. Китай лидирует в мире по большинству из десяти самых "горячих" областей, таких как исследования батарей, и на его долю приходится более семидесяти процентов всех работ по фотокатализаторам и лечению рака с использованием нуклеиновых кислот, которые занимают 12-е и 14-е места в рейтинге приоритетных. США лидировали в трех областях биотехнологии, включая редактирование генома №7 и иммунотерапию №10. Китай лидирует в мире по фундаментальным исследованиям и по большинству технологий, особенно в горячих областях.

Китай также лидирует во всех областях гражданского строительства, в формировании устойчивой и возобновляемой энергетике, в производстве, суперкомпьютерных вычислениях, распознавании речи, графенах, ториевой энергетике, реакторах с шаровыми ТВЭЛами, геномике, тепловой энергетике, противолодочных ракетах, беспилотниках, заправки спутников на орбите, пассивных массивов радаров, метаматериалах, гиперспектральных изображений, нанотехнологии, СВВ передачи электроэнергии, ВСМ, радио-телескопах, гиперзвуковом оружии, спутниковой квантовой связи, квантовой безопасной прямой связи и квантового контроля. "Примерно 72% академических патентов ассоцианированных с (QIT) отчетами о квантовых информационных технологиях с 2012 года, были из китайских университетов. Американские университеты занимают второе место с 12%."Китай обогнал США с 50% наиболее цитируемых исследовательских работ по искусственному интеллекту в этом году... Шесть из одиннадцати стартапов в сфере искусственного интеллекта – это китайцы. Мы не участвуем в квантовом шифровании или распознавании лиц, не задумываем метро на магнитной подвеске скоростью 100 миль в час, ни над передачей энергии без потерь.

Космос и авиация. Китай запустил в 2018 году больше космических миссий,  чем Россия или Америка, и его первый местный авиалайнер поднимется в воздух в этом году, несмотря на то, что FAA (Федеральное Авиационное Управление) вытягивает ноги. Это ведущий мировой поставщик беспилотных летательных аппаратов и крупнейший производитель и экспортер легких боевых самолетов. Теперь, когда его реактивный двигатель WS-15 находится в производстве, его J-20 будет  рваться опережая наши истребители.

Океанотехника. Китай является судостроителем для перевозчиков СПГ и военно-морских судов, которые требуют технической экспертизы, (USN) Военно-Морской Флот Соединенных Штатов обратился к нему о строительстве плавучего дока) он проектирует, строит и эксплуатирует самый мощный надводный крейсер на плаву, крейсер типа 55, гарантируя, что его претензии в Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море не будут оспорены.

Современное железнодорожное оборудование. Китай лидирует во всех аспектах железнодорожного машиностроения и выигрывает большую часть глобальных железнодорожных контрактов. Первая из пяти низкоскоростных линий магнитного поля завершила тестирование, а еще две откроются в этом году.

Энергосберегающие и новые энергетические транспортные средства. Китай лидирует в мире по производству аккумуляторов и электромобилей и имеет более 20 производителей, конкурирующих за выживание.

Энергетическое оборудование. Китай лидирует в мире по фундаментальным исследованиям и производству возобновляемых источников энергии и ядерной энергии и установил больше источников возобновляемой и ядерной энергии в прошлом году, чем весь остальной мир вместе взятый. Он владеет рынком для передачи на большое расстояние СВВ.

Наука материаловедения. Доля Китая в наиболее цитируемых работах по нанонауке растет на 22% ежегодно и обогнала США в 2014 году. Его вклад в количественном и качественном отношении сейчас больше, чем вклад всего остального мира, вместе взятого. Большая часть графена в мире производится в Китае, где находится большинство графеновых стартапов, и страна даже с нами в разработке наноматериалов.

Биомедицина и высокопроизводительные медицинские приборы. Судя по публикациям в 82 высококачественных научных журналах, Китай является вторым ведущим вкладчиком в статьи биомедицинской инженерии после США и обгонит нас через три года.

Торговля. В середине шестнадцатого века Китай стал великим хранилищем вновь открытых богатств раннего современного мира в виде серебра. Долгое время являясь участником Международной морской торговли, Китай испытывал на себе последствия значительно расширившейся структуры мировой торговли. В этой торговле Китай был по существу продавцом высококачественных ремесленных изделий. Другие страны не могли конкурировать ни по качеству, ни по цене. Колонии Нового Света и вся средиземноморская сфера торговли, от Португалии и Испании до Османской империи, стали жаловаться на то, что приток китайских товаров подрывает их экономику. Ф. В. Моте «Императорский Фарфор 900-1800». Наиболее значимыми торговыми отношениями Китая являются отношения с Азией и Европой, на третьем месте США. Как говорит Параг Ханна[3], Пекин должен задаться вопросом, почему #3 начнет торговую войну против #1. Хотя мы самодостаточны во многих вещах, мы можем cтать более ненужными, чем мы себе представляем. ‘Америка сначала "звучит здорово, за исключением тех случаев, когда это на самом деле означает "только Америка".

Социальные показатели. Правители, которые привели свой народ в Царство меньшего процветания, образ жизни сяокан (общество малого достатка) [4], сами были столпами вежливости, искренности, справедливости и добродетели, в то время как те, кто не потерял власть, и все считали их вредителями. Китайский индекс Джини (бедности), который никогда не достигал нашего самого высокого  уровня, падает как камень, и крайняя нищета исчезнет в следующем году, тогда у каждого китайца будет жилье, работа, достаточно еды, образование, безопасные улицы, здравоохранение и уход за пожилыми людьми (тогда как в Америке будет больше наркоманов, самоубийств и казней, больше бездомных, бедных, голодных и заключенных людей, чем в Китае). 500 000 000 городских китайцев будут иметь больше собственного капитала и располагаемого дохода, чем средний американец, их матери и младенцы будут реже умирать при родах, их дети закончат среднюю школу на три года раньше и переживут наших детей. Девяносто восемь процентов китайцев, перечисленных к "бедным", уже владеют своим жильем, и Си запланировал 2021-2035 годы, чтобы довести индекс Джини ниже Финляндии.

Образование. Ни в одной стране нет такого количества умных, хорошо обученных, преданных делу инженеров. Одна четверть работников STEM (наука, технология, техника и математика) в мире - китайцы, интеллектуальная рабочая сила в восемь раз больше, растет в шесть раз быстрее и выпускает старшеклассников на три года раньше нас. К 2025 году Китай будет иметь больше технологически квалифицированных рабочих, чем вся ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – США, ЕС, Канада, Мексика, Австралия, Израиль, Япония, Корея, Новая Зеландия и Турция вместе взятые.

Низкая преступность, никакой религиозной ерунды или исламского насилия. Компании могут безопасно инвестировать, не опасаясь религиозных волнений, насилия или грабежей.

Вера в будущее, национализм, вера в построение лучшего Китая. Китайцы имеют сильную веру в будущее и охотно жертвуют временем и усилиями для следующего поколения. Китайцы чувствуют себя так же, как и мы в 60-е годы, за исключением того, что их заработная плата и богатство удваиваются каждые десять лет в течение семидесяти лет.

Их рынок. В Китае в два раза больше людей, чем в США и Европе вместе взятых, а внутреннее потребление Китая растет на 7% ежегодно благодаря 200 миллионам сельских жителей, переезжающих в новые города. В ближайшие 15 лет в западных провинциях Китая будет много низкооплачиваемых рабочих. Китайские компании отличаются невероятной гибкостью. Они могут изменить продукты, управление, фокус или что-то буквально в одночасье. Китайцы невероятно гибки, и их культура уже пережила египтян, греков и римлян. Западные компании иерархически организованы, в то время как в китайских компаниях решения принимаются быстро, часто по телефону.

Политика. Китай является ведущей демократией в мире. Хотя это утверждение приводит в ярость многих западных людей, независимо от используемых методов, избирательно, популярно, процедурно, оперативно, материально, финансово и технологически, именно Китай является процветающей демократией, а не Америка.

Оборона. НОАК производит одни из самых современных систем вооружения в мире за половину расходов американского оборонного бюджета. Его более современные ракеты превосходят наши в каждом весе и классе благодаря тесной связи между их ведущими мировыми химиками и производителями ракетного топлива. Российские системы вооружения заполняют любые пробелы.

Моральное состояние. Очень сплоченное общество, 95% поддерживают политику своего правительства и большинство готовы бороться за свою страну.

Будущее. К 2025 году девять провинций будут иметь более высокие средние доходы, чем в США. К 2040 году этого достигнут все.

(wr)Америке надо бы консолидировать все свои ресурсы, чтобы сохранить лидерство в экономике и научно-техническом прогрессе, сосредоточиться на формировании сбалансированной внешней политики. Но несовпадение интересов крупного бизнеса, ставшего в большинстве транснациональным, с интересами своего народа, заносчивый нарциссизм элит с привычкой всех поучать и межпартийный раздрай, скатившийся в неприличные внутриполитические склоки не дают никаких надежд на это. В это время Китай и Россия уверенно берут новые вершины в развитии своих стран. Вот тебе и результат двухпартийной демократии обволакиваемой олигархическими СМИ, вымывающие напрочь способность населения самостоятельно думать и реально оценивать происходящее как внутри страны, так и зарубежем.

Превод: В.Сергеев


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