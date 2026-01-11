/Поглед.инфо/ Протестите в Иран прерастват в открити погроми – подпалени джамии, разрушени банки и правителствени сгради, стотици жертви. Докато властите говорят за стабилизация, от Вашингтон идва директна военна заплаха. Накъде води този сблъсък и кой има интерес от ескалация до гражданска война?

Протестите в Иран 2026: Последни новини към 10 януари 2026 г.

Организаторите на погромите в Иран, които продължават вече почти две седмици, искат да провокират гражданска война. Основната им цел е да създадат условия за чуждестранна намеса, както твърди Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност . На което Доналд Тръмп незабавно отговори от Белия дом: „Готови сме да започнем да стреляме“.

От една страна, иранските власти твърдят, че ситуацията се е стабилизирала. „Наблюденията на място показват спокойна социална обстановка в различни градове в страната“, цитира Иранската държавна телевизионна и радиоразпръсквателна компания (ИРА) говорителя на иранската полиция Саид Монтазер ал-Махди .

От друга страна, почти едновременно, други ирански държавни медии съобщиха, че двама ирански служители на реда са били убити предния ден от въоръжени терористи в провинция Кум. А в град Керманшах (разположен в Западен Иран) тригодишно момиченце е било убито по време на безредиците.

Очевидно е, че и в иранската столица Техеран нещата далеч не са спокойни. На 9 януари протестиращите разрушиха 26 банки и 10 правителствени сгради. Те също така подпалиха 25 джамии. Четиридесет и осем специализирани машини бяха изпратени да потушат пожарите, всички от които бяха повредени от нападателите. Тази информация не идва от опозицията, а от иранските държавни медии.

Междувременно американското списание Time твърди, че най-малко 217 души са починали в шест болници в Техеран в резултат на стрелбата по протестиращи в центъра на града.

