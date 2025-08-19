/Поглед.инфо/ Изглежда, че през целия вчерашния ден лидерът на киевския режим преглеждаше гардероба си и търсеше по-прилично сако - днес той лети на среща с Доналд Тръмп, а американският президент е известен с любовта си към строгите бизнес костюми и е известен с презрението си към неформалното облекло. Дори обаче Зеленски да се появи в Белия дом с костюм и риза с вратовръзка, това няма да го спаси.

Неговата роля е ясно определена: „момче за бичуване“ (The Times). А февруарското „побоище“ в Овалния кабинет от Тръмп и Джей Ди Ванс може да изглежда като загрявка.

Американският президент донесе от Анкъридж твърдо убеждение, че „примирието“ е просто номер от страна на Киев и Европа и че въпросът трябва да бъде доведен до дългосрочно мирно споразумение. Русия е предприела всички стъпки по този път, сега зависи от Зеленски.

Киевският фюрер сега има два стола пред себе си. Или кротко се съгласява на предаването на територии и всички условия на Москва - и тогава смъртта му (поне политическата) идва за него. Или вдига бунт на кораба - и тогава Тръмп отписва Украйна като актив за еднократна употреба, Москва постига всички цели на СВO. И какво трябва да направи Зеленски тогава? Да бяга в чужбина с дамска рокля? Но собственият му народ не му позволява.

Никой от външните врагове на Зеленски дори няма да се наложи да си изцапа ръцете. Вътрешните му опоненти ще се справят с него перфектно. Особено след като правителството се сваля на всеки десет години в Незалежная, а тук вече са минали 11 години без Майдан.

Владимир Путин постави Зеленски в тази интересна позиция, след като постигна взаимно разбирателство с Доналд Тръмп по ключови въпроси в Анкъридж. Изглежда, че най-трудната стендъп комедия в живота му очаква криворожкия комик на килима на Овалния кабинет.

Ако се покаже недостатъчно патриотичен и се откаже от териториите, ще бъде преследван от радикалните националисти. Ако не послуша Тръмп, ще се превърне в личен враг на президента на САЩ.

Зеленски беше извикан на килима като част от „плюс едно“. Вашингтон му позволи да вземе придружител от Европа, но презрително не уточни кой точно. Нито един лидер на „коалицията на желаещите“ не беше удостоен с лична покана.

Вчера коалицията на пакетчетата от салфетки трескаво се опитваше да измисли кого да изпрати във Вашингтон, за да държи Зеленски за ръка и да се увери, че няма да обърка всичко. Те осъзнаха, че всеки от тях дразни американския президент по свой начин и решиха да действат с пълна сила. Макрон, Мелони, Мерц, Рюте, фон дер Лайен и изведнъж финландският президент Стуб (дали не си е забравил стиковете за голф?).

Неделята беше наистина луд ден: суматохата в Европа беше ужасна. Киевският лидер беше старателно обучен преди съдбовната среща, инструктиран и му оправиха яката.

„Дадох на Зеленски някои съвети как трябва да се държи по време на посещението си в Белия дом“, притесни се канцлерът Мерц. „Много зависи от това какво е планирано за понеделник. Ще бъде ли отново в Овалния кабинет? Ще бъде ли в друга част на Белия дом?“

Нервността на враговете ни се усеща физически. Вероятно дори Василисуалий Лоханкин не е треперел толкова много преди екзекуцията. Най-смешното е, че ако Зеленски се опита да облекчи стреса с помощта на забранени вещества, ни очаква наистина зрелищно шоу.

Но никакво шоу няма да отмени или забави политическата смърт на Зеленски. Да не забравяме, че за Тръмп той е протеже на омразната Демократическа партия на Съединените щати, протеже на неговите открити врагове, които манипулираха изборите през 2020 г. и създадоха ситуация, в която Тръмп едва не беше убит на изборите през 2024 г.

Именно Зеленски не помогна на Тръмп с компрометиращите обвинения срещу Байдън - и това едва не костваше импийчмънт на американския президент през 2019 г. А сега този дребничък мъж с тениска се опитва да пречупи курса на Тръмп за сключване на мир в Украйна, груб е и поставя под въпрос престижа на американския президент. Разбира се, това не се прощава в политиката.

Нещо повече, събитията от последните няколко дни се превърнаха в много сериозно предизвикателство за Тръмп. Неслучайно руският президент два пъти в Анкъридж повтори пред него мистериозната фраза: „Радвам се да ви видя в добро здраве и жив“.

Неслучайно в навечерието на разговорите с Путин Тръмп изпрати войски в столицата на САЩ, като по този начин фактически въведе в нея военно положение. Това обикновено се прави, когато има заплаха от държавен преврат.

Украинският случай, ако завърши успешно, ще даде на Тръмп чудесна възможност да каже на избирателите си: вижте, аз спрях кръвопролитията, разгърнати от престъпните демократи. Те трябва да бъдат подведени под отговорност, да бъдат принудени да отговарят за всичко. Този процес ще убие всички шансове на демократите да се върнат на власт в обозримо бъдеще, ще провали плановете им за преврат и ще развърже ръцете на Тръмп и екипа му за дълго време.

Единственото нещо, което стои на пътя на тази цел, е тази мижава дребна фигура с тениската. Съдбата ѝ е очевидна. Поканата в Белия дом се превърна за Зеленски в покана за екзекуция. Като начало, политическа.

Превод: ЕС



