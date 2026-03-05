/Поглед.инфо/ Точно както курвенските медии ни казваха в продължение на три години, че Украйна печели и поражението на Русия е неизбежно, сега чуваме, че поражението на Иран е неизбежно. Ако е така, защо Тръмп сега говори за изпращане на американски войски? Защо ЦРУ предлага големи подкупи на кюрдските лидери, за да изпратят кюрдски мъже да умрат за Израел в Иран? Защо ръководители на американски оръжейни компании внезапно са извикани в Пентагона, за да видят колко бързо може да се преодолее изчерпаният запас от ракети на Вашингтон? Защо на Япония и Южна Корея е наредено да върнат на Съединените щати доставените им ракети? Кой всъщност губи?

За да се отговори на този въпрос, е необходимо да се премине отвъд военната пропаганда. Изглежда, че не само Тръмп е позволил на Нетаняху, а не на Конгреса на САЩ, както изисква Конституцията на САЩ, да въвлече Съединените щати във война за Израел, но и Тръмп е позволил Америка да бъде въвлечена във война без подходяща подготовка и без резервен план.

Изглежда, че Тръмп е бил убеден, че иранското правителство е толкова слабо, че ако няколко бомби и ракети бъдат хвърлени върху Иран, правителството ще се срине и Тръмп и Нетаняху биха могли да назначат марионетно правителство. Въпреки предупрежденията на американските военни, на Тръмп никога не му е хрумвало каква ще бъде ситуацията, пред която ще се изправи, ако Иран просъществува по-дълго от ограничените доставки на американски и израелски ракети. Фактът, че такъв въпрос може да бъде пренебрегнат, напълно дискредитира президента Тръмп.

Добавете към ситуацията и следните елементи: Съединените щати доказаха, че са неспособни да защитят малките арабски градове-държави, които са места за американски въздушни и военноморски бази. Тръмп е изправен пред междинни избори и население, по-голямата част от което не подкрепя избраната от него война за Израел. Очевидно Иран все още не е използвал своите хиперзвукови точни ракети, като очевидно планира да ги използва, за да накаже сериозно САЩ, Израел и арабските петролни градове-държави, след като Вашингтон и Израел се изчерпят с ракети за противовъздушна отбрана. Ормузкият проток е ефективно затворен. В САЩ цените на премиум бензина вече са се повишили с 0,70 долара за галон. Тръмп казва, че американският флот ще ескортира петролни танкери в и от Персийския залив, но това би изложило американския флот на лесно унищожение от Иран. Вероятно Иран няма да достави на Тръмп унижението да потопи американски самолетоносач от страх, че Тръмп ще отговори с ядрени оръжия. Ако обаче иранците разберат, че се борят за самото си съществуване, дали Иран ще се разпадне като Газа или чрез ядрени оръжия, може да няма значение за ръководството. Ако потоците от петрол спрат и приходите от петрол пресъхнат, петродоларите от региона ще престанат да финансират центровете за данни на IA в САЩ, което евентуално ще предизвика голямо свиване на фондовия пазар. Американците, притиснати между намаляващото богатство и нарастващата инфлация, вероятно ще се обърнат срещу Тръмп и междинните избори, оставяйки Тръмп без защита от импийчмънт. Наистина трябва да си безразсъден, за да си навлечеш толкова много възможни рискове едновременно и всичко това в името на Израел. По никакъв начин Америка не печели от войната на Тръмп в полза на израелската програма за Велик Израел.

Тръмп ще трябва да спаси репутацията си. Какво може да направи? Да изпрати войски в толкова голяма страна като Иран с непознат и труден терен? Ако войските бъдат изпратени и бъдат смачкани, каква е оставащата възможност на Тръмп? Да удари Иран с ядрена бомба или Израел ще го направи?

Напълно възможно е безсмисленият акт на Тръмп да атакува Иран да е отворил вратата към ядрена война.

Русия и Китай вече загубиха доверие, като не успяха да подкрепят съюзниците си - първо Сирия, после Венецуела, а сега и Иран. Това ще насърчи убеждението на Тръмп, че и двете страни са хартиени тигри. Ако Иран бъде победен, това ще означава края на БРИКС и Новия копринен път на Китай. Успехът на Тръмп, ако е такъв, с Венецуела, Иран, а междувременно и с Куба, Гренландия и когото и да е друг, ще го насърчи да възстанови американската хегемония над Русия и Китай. В този момент Русия и Китай вече няма да могат да продължат безсмислената си политика на затваряне на очите за реалността. Може би ръководствата на двете страни най-накрая ще прочетат доктрината „Улфовиц“.

Доколкото мога да преценя, не много хора са наясно с катастрофата, която може да възникне, ако американският президент позволи на Нетаняху да го поведе към война, а малцина, които са наясно, се смятат за непатриотични.

Егото на Тръмп никога няма да му позволи да признае, че е взел евентуално катастрофално решение за цялото човечество и да го накара да се оттегли и да действа за възстановяване на суверенитета и независимостта на американската външна политика от контрола на Израел. Тръмп просто е твърде напълно подвластен на ционистите.

Може би Путин и Си ще се събудят, но няма признаци за това. И двамата изглеждат по-заинтересовани от търговски сделки, отколкото от национално оцеляване.

Възможно е събитията вече да са извън контрола на никого и да са поели по свой собствен път. Глупавите и безразсъдни лидери на човечеството са предали човечеството.

Гилбърт Доктороу се чуди дали Нетаняху е дестабилизирал не само Тръмп, но и Путин.

https://paulcraigroberts.org/the-white-house-fool/