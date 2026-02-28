/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред безпрецедентна ескалация, която мнозина определят като повторение на най-мрачните съюзи от миналия век. Твърденията на Доналд Тръмп срещу Иран не са нищо повече от „сбор от лъжи“, служещи за параван на една опасна геополитическа зависимост. В името на израелската програма за „Велик Израел“, американският президент въвлече страната си в директен конфликт, пренебрегвайки международното право и собствената си конституция. Този акт на агресия не само унищожава остатъците от американската дипломация, но и поставя Русия и Китай пред съдбоносен избор: да продължат да наблюдават отстрани или да признаят, че следващата цел са самите те.

Нетаняху и Тръмп: Новият пакт Хитлер-Мусолини

Твърденията на Тръмп срещу Иран са сбор от лъжи. Те са извинения на Тръмп за спазването на искането на Нетаняху Тръмп да въвлече Съединените щати във война срещу Иран в името на израелската програма за Велик Израел.

Това е отвратително поведение за всеки, особено за президент на Съединените щати.

Американците винаги се хващат на патриотична пропаганда, а наивността и безгрижието на американското население е това, на което Нетаняху и Тръмп разчитат, за да си осигурят погрешно възприемане на незаконната агресия като хуманитарна работа, благословена от Бог.

Гилбърт Доктороу изразява отвращението, което изпитват всички информирани, за разлика от пропагандираните хора:

Атаката на Тръмп срещу Иран: послание към Владимир Путин

Тази бележка ще бъде кратка, доколкото новините от Близкия изток са все още оскъдни. Израелско-американската атака срещу Иран доведе до разрушаване на офисите на аятолаха и на сгради на силите за сигурност в Техеран и други градове, въпреки че информацията е само предварителна. Що се отнася до иранската контраатака срещу Израел и срещу американските военни бази в Персийския залив, информацията е все още по-оскъдна.

Целта ми обаче не е да предоставям военно разузнаване, а да предложа политическо разузнаване, което е от голямо значение за основния интерес на тази Общност – войната в Украйна и как/дали опитите за посредничество на Тръмп за постигане на мир все още имат някаква достоверност.

Отговорът на този въпрос е категорично „не“. Американската дипломация с Иран вече за втори път за по-малко от година е използвана само като прикритие и странично шоу, докато се планираше жесток акт на агресия срещу Иран. Американската дипломация е упражнение по предателство, нищо повече.

Тази истина беше широко обсъждана по руската държавна телевизия във водещите новинарски и коментарни предавания през последните няколко седмици. Вероятно е била обсъждана и в Кремъл, но изобщо не е ясно дали Владимир Путин е готов да предприеме мерките, към които сочат последните развития в Иран, а именно: да прекрати всички преговори с Уиткоф-Кушнер и украинците; да бомбардира Киев още сега, за да сложи край на военновъздушния потенциал на Украйна на фронтовата линия и да освободи мозъци и ресурси за навлизането на Русия в Близкия изток като съзащитник на Иран редом с Китай.

Споменавам мимоходом, че речта на Тръмп към нацията, в която обяви началото на военни операции на САЩ срещу Иран с цел деградиране на военните му сили и насърчаване на смяната на режима, беше подъл сбор от неистини и откровени измислици. Тръмп разби всички надежди, които може би сме имали, че може да играе конструктивна роля в международните отношения.

Вчера, в моя анализ за това как европейските институции са се превърнали в задушители на свободата на словото, за това как Комисията упражнява монархически абсолютизъм, типичен за древния режим, казах, че те трябва да бъдат поставени на нова основа, с отмяна на парламентарната демокрация в полза на разделение на властите по американски модел. Забележка: Проверките и балансите не работят винаги, но те са единствената ни надежда да има публично пространство, отворено за дебати по външната и вътрешната политика без никакви ограничения. Действията на Тръмп вчера бяха незабавно осъдени от член на Конгреса като нарушаващи Конституцията чрез откриване на война срещу Иран без разрешението на Конгреса. Ще видим докъде ще стигне това порицание, но това е добро начало за ограничаване на автокрацията в Овалния кабинет.

©Гилбърт Доктороу, 2026

Иранското правителство, иранският народ, Путин и Си споделят отговорността за безразсъдния акт на агресия срещу иранската нация.

Иранското правителство седеше на дупето си, отказвайки се от стратегическата инициатива, въпреки очевидния факт, че мащабна атака срещу Иран наближаваше своя край. Абсолютната глупост на иранския народ позволи да бъде подмамен от американски оперативни лица да участва безсмислено в демонстрации не срещу САЩ и Израел, а срещу собственото си правителство, и даде на Тръмп и Израел извинение за атаката и надеждата, че тя ще доведе до смяна на режима.

Путин и Си не само не са имали достатъчно разузнавателна информация, за да сключат споразумение за взаимна сигурност между Русия, Китай и Иран, споразумение, което би предотвратило атаката, но и не са успели да осигурят на Иран противовъздушна отбрана, за да я възпрат. Изглежда, че докладът на Алистър Крук, че Китай е предоставил на Иран надеждна противовъздушна отбрана, не е бил точен.

С други думи, нито иранското правителство, нито предполагаемите му съюзници бяха способни да признаят реалността и да предприемат необходимите стъпки, за да предотвратят атаката на Нетаняху и Тръмп срещу Иран.

Като се има предвид нереалността, в която действат Путин и Си Цзинпин, същата съдба е вероятна и за Русия, а след това Китай ще бъде въвлечен във война за Тайван. Съединените щати вече демонстрираха способността си да предизвикват антикитайски демонстрации в Хонконг и други части на Китай. Точно както арабските страни, неспособни да се организират, бяха поваляни една по една, докато другите стояха и наблюдаваха, Русия, Иран и Китай изглежда са изправени пред същата съдба.

Тръмп въведе Америка във война без консултация или одобрение от Конгреса. Това би трябвало да е акт, водещ до импийчмънт, но тъй като войната е за Израел, всякакви оплаквания вероятно ще бъдат заглушени. Тъй като Съединените щати показаха готовността си да игнорират Първата поправка, за да заглушат критиците на Израел, Съединените щати също ще се откажат от правомощието на Конгреса да взема решения за война. Войната на Тръмп срещу Иран доказва, че той е пълната израелска марионетка и че Съединените американски щати са били впрегнати в целта на Израел за Велик Израел.

Всеки американец има право да се срамува напълно.

Превод: ПИ