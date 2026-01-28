/Поглед.инфо/ Ексклузивно: Светът вече не се управлява от армии, а от чекови книжки! В новото интервю на Георги Стамболиев с Пол Крейг Робъртс разкрива как Тръмп пренаписа правилата на геополитиката. Защо Гренландия е по-важна от Украйна и как Путин може да се окаже „съучастник“ в американските планове? Гледайте сега, за да разберете как се преначертава картата на света пред очите ни!

В това видео анализираме шокиращите разкрития на г-н Робъртс за новата стратегия на Доналд Тръмп, която заменя военните конфликти с мащабни геополитически сделки. Основният акцент пада върху потенциалната замяна на територии, при която Русия получава контрол в Украйна срещу мълчаливо съгласие за преминаването на Гренландия към САЩ. Разглеждаме как този подход цели да превърне врагове като Русия, Китай и Иран в „съучастници“ на американската хегемония чрез икономически стимули. Специално внимание отделяме на бъдещето на Газа и плана тя да бъде трансформирана в международен курорт, заличавайки Палестина като държава. Анализът разкрива и рисковете за Владимир Путин, чието сътрудничество с Вашингтон може да доведе до разпад на съюза БРИКС и укрепване на долара. В края на видеото обсъждаме вътрешните бунтове в САЩ и Европа, които заплашват да подкопаят властта на лидерите по-бързо от външните заплахи.

„За да разберете по-добре контекста и различните гледни точки върху позициите на Пол Крейг Робъртс, горещо ви препоръчваме да се запознаете с критичния анализ на д-р Румен Петков: „Фатализмът като капитулация: защо Пол Крейг Робъртс вече греши за Русия и света“. Този текст ще ви помогне да изградите по-пълна и обективна представа за сложните геополитически процеси, за които говорим в днешния епизод.“

