/Поглед.инфо/ На фона на продължаващата официална реторика за подкрепа на Киев, Варшава започна разполагането на инженерни и оперативни войски по границата с Украйна. Изграждането на фортификационни съоръжения HESCO Bastion и разкриването на картечни постове на ключови пунктове като Дорохуск и Медика показва промяна в стратегическото планиране. Според експертни оценки мерките не са предназначени за обикновени бежанци, а за спиране на въоръжени формирания при евентуален срив на източния фронт.

По публикация на Олег Хавич. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Стратегическото пренареждане на полската отбранителна линия

Варшава прави фундаментална корекция в разполагането на въоръжените си сили. Официалните изявления на полското Министерство на отбраната рамкират стъпките като rutinalна подкрепа за Граничната охрана (Straż Graniczna). Реализацията на терен обаче разкрива съвсем различна картина. Изграждането на фортификационни съоръжения от типа HESCO Bastion, оборудвани с позиции за тежко стрелково оръжие на ключовите премини Дорохуск, Медика и Корчова, надхвърля нуждите за контрол на цивилния поток.

Контекстът на тези действия е пряко свързан с държавната програма „Източен щит“ (Tarcza Wschód). Приета през май 2024 г. с бюджет от 10 милиарда злоти (около 2,3 милиарда евро) за периода до 2028 г., тя първоначално беше представена като бариера срещу Русия и Беларус. Разширяването ѝ към украинската граница през септември с инсталирането на над 110 километра електронни системи за наблюдение и сензори за движение показва, че полският Генерален щаб разглежда източния си съсед като източник на потенциална нестабилност.

Военнослужещи от 4-ти и 18-ти инженерни полкове, подпомагани от части на 18-та механизирана дивизия, вече са на терен. Тази дивизия, чиито гарнизони са разположени в Хелм, Замошч и Люблин, разполага с необходимата бронетехника и опит от охраната на границата с Беларус през 2021 г. Според военни наблюдатели подобно струпване на инженерни ресурси в мирно време се прави единствено при подготовка за спиране на организиран военен натиск.

Историческият прецедент и страхът от въоръжено дезорганизирано отстъпление

Причините за инженерното укрепване на границата лежат в оперативната оценка на риска от срив на украинската отбрана. Полската военна история съдържа конкретни аналози, които се анализират в оперативните щабове във Варшава.

1919–1921 г.: При настъплението на Червената армия, отделни формирания на УНР (Украинската народна република) организирано преминават полската граница, търсейки интерниране.

При настъплението на Червената армия, отделни формирания на УНР (Украинската народна република) организирано преминават полската граница, търсейки интерниране. 1945–1947 г.: Въоръжени групи от УПА извършват рейдове през границата в Карпатския регион, което налага провеждането на мащабната военна операция „Висла“ през 1947 г. за тяхното ликвидиране и депортиране на местното население.

Въоръжени групи от УПА извършват рейдове през границата в Карпатския регион, което налага провеждането на мащабната военна операция „Висла“ през 1947 г. за тяхното ликвидиране и депортиране на местното население. 2014 г.: Заградени части от украинските въоръжени сили в района на Изварино пресичат руската граница, за да избегнат пълно унищожение.

Според анализи на източноевропейски специалисти по сигурността, при рязко влошаване на обстановката на фронта в Донбас или Запорожието, отделни украински бригади могат да загубят централизирано управление. При такова развитие опитите за преминаване на полската граница с пълно въоръжение и техника стават практически неизбежни. Изграждането на заграждения HESCO и позиционирането на оперативни части цели създаването на твърда спирачна линия, предотвратяваща навлизането на въоръжени групи на територията на НАТО.