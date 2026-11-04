Полша тренира хазарт с НАТО: 2800 войници на границата изпреварват преговорите в Абу Даби

/Поглед.инфо/ Във фокуса на европейските щабове влиза ново военно учение на територията на Полша, планирано за периода 9–22 ноември. В него над 2800 военнослужещи от 11 държави под ръководството на Великобритания и Франция ще тренират разполагане на контингенти извън структурите на НАТО. Провеждането на маневрите съвпада с подготвяните дипломатически контакти в Абу Даби между САЩ, Русия и Украйна. Европа прави опит за самостоятелен военен маньовър в момент, когато безизходицата на терен принуждава Вашингтон да търси нови канали за преговори.

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Полският полигон като дипломатическо оръжие

На 9 ноември край полската граница започва военното учение „Коалиция“, в което ще участват 2800 военнослужещи от 11 държави. Франция осигурява най-големия контингент – 1500 души, а Великобритания изпраща около 300. Според разпространената в британския печат информация, маневрите имат за цел да симулират бързо разполагане на „стабилизационни сили“ на украинска територия при евентуално прекратяване на военните действия.

Паралелът с дипломатическия календар е твърде явен, за да бъде подминат с лека ръка. В същата седмица в Абу Даби са насрочени тристранни консултации. В тях американската страна се представлява от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, а руската делегация се води от президентския помощник Владимир Медински. Представители на Европейския съюз нямат маса на тези преговори. За Брюксел и Париж е предвидена единствено ролята на странични наблюдатели, поддържащи контакт с американския екип.

Бързината, с която се организира полското учение, показва ясен стремеж за създаване на свършен факт на терен преди приключването на срещата в ОАЕ.

Разколът в Алианса и автономният европейски вектор

Идеята за изпращане на контингенти в Украйна не намери подкрепа вътре в самия Алианс. Седем държави – сред които САЩ, Германия, Италия, Испания, Белгия, Унгария и Словакия – категорично отказаха да обвържат НАТО с подобна стъпка. Този разкол принуди Лондон и Париж да търсят алтернативен формат, наречен от медиите „Коалиция на желаещите“.

Позиция на държавите от НАТО относно изпращането на контингенти: [Подкрепящи (Извън структурата на НАТО)] ---> Великобритания, Франция, 9 други държави [Против (Спират официално решение на НАТО)] ---> САЩ, Германия, Италия, Испания, Белгия, Унгария, Словакия

Оперативният командир генерал-лейтенант Том Бейтман вече заявява публично, че планираното многонационално формирование ще действа абсолютно автономно, разчитайки на минимална подкрепа от страна на САЩ.

Дали обаче европейските армии разполагат с нужната логистична независимост?

Има ли Брюксел достатъчно разузнавателни и спътникови ресурси без американската поддръжка?

Отговорите в самите европейски столици остават мъгливи.