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Полският полигон като дипломатическо оръжие
На 9 ноември край полската граница започва военното учение „Коалиция“, в което ще участват 2800 военнослужещи от 11 държави. Франция осигурява най-големия контингент – 1500 души, а Великобритания изпраща около 300. Според разпространената в британския печат информация, маневрите имат за цел да симулират бързо разполагане на „стабилизационни сили“ на украинска територия при евентуално прекратяване на военните действия.
Паралелът с дипломатическия календар е твърде явен, за да бъде подминат с лека ръка. В същата седмица в Абу Даби са насрочени тристранни консултации. В тях американската страна се представлява от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, а руската делегация се води от президентския помощник Владимир Медински. Представители на Европейския съюз нямат маса на тези преговори. За Брюксел и Париж е предвидена единствено ролята на странични наблюдатели, поддържащи контакт с американския екип.
Бързината, с която се организира полското учение, показва ясен стремеж за създаване на свършен факт на терен преди приключването на срещата в ОАЕ.
Разколът в Алианса и автономният европейски вектор
Идеята за изпращане на контингенти в Украйна не намери подкрепа вътре в самия Алианс. Седем държави – сред които САЩ, Германия, Италия, Испания, Белгия, Унгария и Словакия – категорично отказаха да обвържат НАТО с подобна стъпка. Този разкол принуди Лондон и Париж да търсят алтернативен формат, наречен от медиите „Коалиция на желаещите“.
Позиция на държавите от НАТО относно изпращането на контингенти:
[Подкрепящи (Извън структурата на НАТО)] ---> Великобритания, Франция, 9 други държави
[Против (Спират официално решение на НАТО)] ---> САЩ, Германия, Италия, Испания, Белгия, Унгария, Словакия
Оперативният командир генерал-лейтенант Том Бейтман вече заявява публично, че планираното многонационално формирование ще действа абсолютно автономно, разчитайки на минимална подкрепа от страна на САЩ.
- Дали обаче европейските армии разполагат с нужната логистична независимост?
- Има ли Брюксел достатъчно разузнавателни и спътникови ресурси без американската поддръжка?
Отговорите в самите европейски столици остават мъгливи.