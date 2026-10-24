Полският колабс на сигурността: Ножове в училищата, дигитални култове и удобната "руска следа"

/Поглед.инфо/ Поредица от изключително брутални нападения с хладно оръжие в полски училища и религиозни храмове изкара на повърхността дълбоките пукнатини в източноевропейската система за сигурност и младежка интеграция. Докато кабинетът на Доналд Туск провежда масови полицески хайки, а медиите във Варшава по бързата процедура откриха "руска дезинформационна следа", суровата фактология сочи към съвсем различен деструктивен феномен: разпространението на мрежови култове за насилие и нихилизъм.

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Ескалацията в Мазовия: Хронология на кървавия октомври

Да започнем от фактите, оголени от политологичния патос. На 24 септември в католическото абатство в Ярослав 31-годишен украински гражданин (Игор) ранява с кухненски нож пет души. Сред тях е свещеникът Станислав Збойнович, който по-късно умира в болницата. Според официалните данни на полската полиция задържаният е бил в състояние на остра психоза.

Това обаче се оказа само първата точка от една много по-широка криминална география.

На 7 октомври в Остроленка – град на 120 километра от Варшава – 19-годишният Якуб, ученик в местно професионално училище, ранява с нож девет души. Жертвите: петима негови съученици, двама учители и двама минувачи. Евакуацията се извършва с хеликоптер. Задържаният е бил познат на органите на реда заради употреба и притежание на наркотици.

Същия ден в Серпц (Мазовецко войводство) 17-годишен ученик прави опит да организира подобно нападение. Сигналът е подаден от съученици. При обиска в дома му органите на МВР отземат два ножа и мобилен телефон с търсения за методи за организиране на масово нападение в училище.

Ден по-късно, на 8 октомври, в началното училище в село Лещидол-Новини 15-годишният Виктор влиза в сградата с каска, камера и няколко дълги ножа. 37-годишна чистачка прави опит да го спре и умира на място от множество прободни рани. Директорът Кшищоф Охмански и учител са ранени, но директорът успява да го обезоръжи.

На 10 октомври 21-годишна ученичка във Варшавското училище за възрастни № 5 намушква две кандидатки за прием. Мотивите остават неизвестни, нападателката отказва да дава показания пред прокуратурата.

Полицейският отговор: Статистика на масовите проверки

Реакцията на държавния апарат във Варшава беше светкавична, но абсолютно механична. Властите започнаха мащабна проверка на образователната инфраструктура в страната:

187 000 извършени проверки;

извършени проверки; 55 000 инспектирани обекта;

инспектирани обекта; 102 000 ангажирани полицейски служители;

ангажирани полицейски служители; 192 задържани лица на възраст между 12 и 19 години (в градове като Варшава, Краков, Елк, Прушков и Шчитно);

задържани лица на възраст между 12 и 19 години (в градове като Варшава, Краков, Елк, Прушков и Шчитно); 155 конфискувани опасни предмета;

конфискувани опасни предмета; 106 образувани наказателни дела (основно за заплахи и фалшиви сигнали).

Дали тези 102 000 полицаи решават проблема, или просто регистрират вече настъпилия разпад на социалните институции? Когато държавата изкарва цялата си полиция по училищата, тя признава, че превенцията през семейството, образователната система и социалните служби е напълно блокирала.