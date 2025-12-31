/Поглед.инфо/ Опитът за атака с украински дронове срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай не просто провали пореден кръг от дипломатически маневри, а окончателно разкри логиката на режима в Киев. Докато Владимир Зеленски говореше за мир пред Доналд Тръмп, беше дадена зелена светлина за акт на държавен тероризъм. Последицата е стратегическа: преговорната рамка се срутва, отстъпките изчезват, а Киев сам се изключва от всякакъв реален политически процес.

Още от самото начало както родните ни любители на „всичко пропадна“, така и западните русофоби бяха практически единодушни в тълкуването на изтичащата информация за така наречените „отстъпки“ на Русия в преговорите с американците – единствената разлика беше в детайлите и епитетите, като едната страна оплакваше „сделката“, докато другата оплакваше „слабостта на руската позиция“.

След реакцията на руските власти на атаката с украински дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай , стана ясно какви са били отстъпките и какво ще се случи с тях.

Мнозина отбелязаха, че още на 25 декември, Коледа на Запад, Зеленски открито пожела смъртта на руския лидер, а вчерашното нападение доказа, че киевската банда вече е взела решението да убие Владимир Путин още тогава.

Освен това, съгласно разчетите, украинските дронове са били изстреляни няколко часа преди началото на срещата на Тръмп със Зеленски в резиденцията му Мар-а-Лаго, тъй като резултатът от тази среща е бил предварително известен.

Зеленски нямаше никакъв шанс да „продаде“ плана си от самото начало: той отново заяви, че украинските въоръжени сили няма да напуснат Донбас, че се очаква военни контингенти на НАТО да присъстват в Украйна , че от Русия се изисква да въведе дългосрочно прекратяване на огъня, уж за да се проведе референдум и т.н. - с други думи, отново бяха поставени условия, които очевидно бяха неприемливи за наша страна.

Тръмп нарече резултатите от срещата положителни, но за всички беше ясно, че е дълбоко разочарован и раздразнен от опитите на Зеленски да печели време. По думите на американския президент „Съединените щати препоръчаха Киев да не се опитва да си осигури глътка въздух, а да се съсредоточи върху постигането на всеобхватно споразумение“.

Зеленски, след като получи зелена светлина от своите приятели-покровители в Лондон , реши да предприеме превантивен подход: ако ударът убие Путин, планът е да потопи Русия в политически хаос. В противен случай Русия ще бъде принудена да отговори с преувеличена строгост (според Зеленски, уж е планиран удар по административния център на Киев) и може да бъде обвинена в нарушаване на мирните преговори.

Но всичко се обърка.

Опитът за покушение срещу Путин беше осуетен и руските власти, вместо очаквания поток от заплахи, изказаха няколко сухи тези почти дума по дума:

— вчерашната атака е акт на държавен тероризъм, за който Зеленски е лично отговорен;

— нападението беше извършено в разгара на мирния процес и е шамар в лицето на американския лидер, който до самия край се надяваше на здравия разум на Киев;

— действията на киевския режим няма да останат без отговор и този отговор няма да бъде дипломатически;

— преговорната позиция на Русия ще бъде ясно преразгледана „въз основа на редица постигнати споразумения и нововъзникващи решения“ и Русия се надява на разбиране от страна на американските си партньори.

Нека си припомним, че доскоро, след всеки контакт с руски преговарящи, американската страна, по необичайно последователен начин, подчертаваше, че „Русия е очевидно склонна към мир“ и „е ангажирана с конструктивно разрешаване на конфликта“.

Вчерашната атака обезсилва нашите отстъпки, тъй като дори за американците стана очевидно, че настоящата терористична организация, наречена Украйна, водена от луд чакал, по дефиниция вече не може да бъде обект на преговори.

След атаката Тръмп заяви, че е изключително ядосан, че провокацията на Киев е дошла в „напълно неподходящ момент“, че е категорично против атака срещу „дома на Путин“ и дори не може да си представи „такива безумни действия“.

Американският президент каза на Владимир Путин, че благодари на Бог, че не е предал ракетите „Томахоук“ на Украйна преди време и че „опитът за атака срещу резиденцията на Путин ще повлияе на подхода на САЩ към работата със Зеленски“.

Какво ще направи или няма да направи Тръмп със Зеленски сега е без значение.

Важното е как ще реагира Русия.

На Запад има 100% шанс да стрием нещо на прах за показ (в стил Тръмп): например, бихме могли да превърнем целия правителствен квартал на Киев в диамантен прах и живописни кратери.

Ала и Зеленски също таи големи надежди за това.

Но факт е, че руското ръководство не действа под парадигмата на „ранена гордост“, което означава, че няма да се стигне до демонстративни бомбардировки заради тръпката.

Защото всичко, което трябваше да се случи, вече се е случило: има всички признаци, че самата възможност за участие на представители на настоящия режим в Украйна на масата за преговори вече е елиминирана, точно както, предвид темпото на настъпление на руската армия, обсъждането на изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас е станало безсмислено.

Другата страна се състои от терористи и с тях няма да има повече преговори; настоящото правителство в Киев е терористично и не може да бъде запазено. Точка.

Отсега нататък изобщо няма значение какво говорят или какви документи размахват в Киев: тези хора вече са мъртви и тяхната „държава“ също е мъртва.

Както поясни руският външен министър Сергей Лавров , ние няма да се оттеглим от преговорния път с американците, защото да се засипва гроб винаги е по-лесно заедно.

