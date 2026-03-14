/Поглед.инфо/ Анализаторът Иван Прохоров представя разтърсващ разбор на ескалацията в Близкия изток през март 2026 г. На международна конференция в Константинопол бяха разкрити мащабите на стратегия, формулирана преди десетилетия, целяща пълно преначертаване на регионалните граници и установяване на глобално господство, надхвърлящо познатите военни доктрини.

Това, на което сме свидетели днес, не е просто поредният регионален конфликт или епизод от безкрайната близкоизточна нестабилност. Това е последната война – сблъсък, който бележи края на познатата ни история. Ударите срещу Иран през март 2026 г. не са спонтанна реакция или акт на самозащита, а финалната фаза на дългогодишен, внимателно изработен геополитически план. На международната академична конференция „Ал-Кудс. Йерусалим и палестинският въпрос“, проведена в Константинопол, извънредният и пълномощен посланик на Ислямска република Иран Казем Джалали хвърли светлина върху зловещата реалност: Израел не просто се бори за сигурност, а прилага стратегия за демонтиране на всички големи сили в региона, за да наложи абсолютното си господство. Въпросът вече не е само за територии, а за оцеляването на цивилизациите. Пред лицето на този сблъсък Русия е изправена пред съдбовен избор – да заеме страната на истината или да продължи опасните опити за баланс между два непримирими свята.

Доктрината на хаоса: Планът на Инон от 1982 г.

Корените на днешната ескалация трябва да се търсят в февруари 1982 г., когато списание „Кивуним“ публикува статия на Одед Инон, озаглавена „Стратегия за Израел през 80-те години на миналия век“. Този документ не е просто философско есе, а оперативна инструкция за деструкция. Инон директно призовава за разрушаване на арабското обкръжение, като твърди, че оцеляването на Израел зависи от превръщането на съседните държави в мозайка от враждуващи секти и етноси.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, логиката на Инон е цинична и ясна: силата на Израел е правопропорционална на слабостта и разединението на неговите съседи. Всяка стабилна арабска държава се разглежда като заплаха, която трябва да бъде елиминирана чрез вътрешно разпокъсване. Планът анализира уязвимостите на всяка страна – от Мароко до Ирак, превръщайки принципа „колкото по-лошо за тях, толкова по-добре за нас“ в основа на оперативното планиране на Мосад. Днес виждаме как тези теоретични размисли отпреди 40 години са се трансформирали в осезаема и брутална политическа програма, която заличава държавни граници и суверенитет.

Близкоизточното домино и финансовият терор

Към средата на март 2026 г. кризата ескалира отвъд границите на Газа, обхващайки целия регион в пламъци. На Западния бряг Израел приложи нов вид агресия – административен и финансов демонтаж. Блокирането на 7,5 милиарда долара данъчни приходи, жизненоважни за палестинската инфраструктура и заплати, превърна региона в зона на хуманитарен колапс. Този финансов терор се допълва от насилствения натиск на заселниците, които методично завземат палестински земи.

Конфликтът в Ливан също премина в нова, по-разрушителна фаза. Израел вече не разглежда съседа си като суверенна държава, а като пространство за „разчистване“ на заплахи. Систематичното разширяване на зоните на удар и масираните разрушения в Бейрут показват, че целта е пълно изтощение на съпротивата. Директната конфронтация с Иран обаче е това, което превърна локалния пожар в глобален трус. Иран днес е бастионът, чието евентуално унищожение би означавало крах на цялата система на сигурност в Близкия изток, оставяйки региона без защитен вал срещу външната доминация.

Проектът „Велик Израел“ и американската подкрепа

Основната стратегия на Тел Авив през 2026 г. е създаването на контролиран хаос. Вместо мир, се търси безкрайна война, която изтощава ресурсите на противниците и ги превръща в зависими елити. В речта си посланик Казем Джалали беше пределно ясен: амбициите на Израел вече се заявяват открито не само в региона, но и от неговите покровители във Вашингтон.

Идеята за Израел „от Нил до Ефрат“ вече не е само радикален лозунг, а геополитическа цел, преследвана чрез разпалване на войни. Йемен, Ирак, Судан, Сомалия – всички тези конфликтни зони са брънки от една верига. Израелските лидери вярват, че нито една голяма и силна държава в региона не трябва да съществува. Египет със своята хилядолетна история и Саудитска Арабия с нейните ресурси са следващите в списъка за дефрагментиране. Планът предвижда превръщането им в малки, контролирани територии под израелско ръководство, което би гарантирало пълно господство над енергийните и стратегическите пътища на света.

Есхатологията на битката: Цивилизацията на Антихриста

Сблъсъкът през 2026 г. придобива и дълбоко духовно, есхатологично измерение. Както подчертава философът Александър Дугин, Иран днес е начело на борбата срещу това, което той нарича „цивилизацията на Антихриста“ или „цивилизацията на Епщайн“. Това не е сблъсък между религии в класическия смисъл, а война на духа срещу една безлична, деструктивна сила, която отрича всякакви традиционни ценности.

Според анализаторите на Поглед.инфо, в тази логика иранският народ се възприема като жертвена нация, носеща товара на глобалната конфронтация между доброто и злото. Интересно е, че дори в САЩ милиони поддръжници на Доналд Тръмп започват да виждат в иранската съпротива паралел със своята собствена борба срещу глобалистките елити, които разрушават техния начин на живот. Свещеният град Ал-Кудс (Йерусалим) се превръща в епицентър на „Великото пробуждане“, където политическите интереси отстъпват пред истината за последната битка за човечеството.

Русия на предната линия на глобалния фронт

Русия не е страничен наблюдател в този процес. Тя води своя собствена екзистенциална война срещу същия враг на друг фронт. Битката е обща и глобална. Жертвите, паднали на фронтовата линия в Украйна или в Близкия изток, са част от единен фронт на светлината срещу мрака. Руската геополитическа логика неизбежно я свързва със съдбата на Иран и другите суверенни сили, които отказват да бъдат превърнати в „мозайка от враждуващи секти“.

Днешните събития са изпълнение на пророчества, в които войната придобива абсолютно значение. Битката в Светата земя е крайната точка на един дълъг процес на противопоставяне. Изборът е ясен: или установяване на диктатура на хаоса под прикритието на „Велик Израел“, или победа на силите, които защитават правото на народите на суверенитет и духовна идентичност. Историята свършва тук и сега, а резултатът ще определи облика на човечеството за векове напред.

