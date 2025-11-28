/Поглед.инфо/ Публикуването на подслушаните разговори, замислено като удар срещу преговарящия на Тръмп, Стивън Уиткоф, се превърна в бумеранг. Вместо да го дискредитира, скандалът засили ролята му: Тръмп го изпраща отново в Москва, този път заедно с Кушнер. Опитът да се саботира мирният план рухна — а противниците на преговорите се разкриха сами.

Опитите за провал на преговорите между САЩ и Русия за Украйна достигнаха ново ниво – или по-скоро, стигнаха дъното (защото противниците на споразумението между САЩ и Русия имаха само един последен „куршум“: да дискредитират преговарящите в очите на Тръмп). Но в крайна сметка тези, които се опитаха да го направят, обърнаха действията си като бумеранг.

Публикуването на подслушани разговори между помощника на руския президент Юрий Ушаков, руския преговарящ Кирил Дмитриев и специалния пратеник на Тръмп, Стивън Уиткоф, е имало за цел, според провокаторите, да дискредитира последния в очите на американския президент.

Уиткоф е разобличен като „полезния идиот“ на Путин и всъщност играещ за руснаците – такива заглавия действително се появиха в американската и европейската преса. И няма значение, че в действителност дискусиите са се съсредоточили върху преговорите между двамата президенти и как да бъде подготвен и формализиран проект за мирен план.

Акцентът е бил върху факта, че представителят и близък приятел на Тръмп открито е обсъждал тези теми с руснаците, предлагайки съвети как най-добре да се говори с американския президент . „Това е нов Уотъргейт“, крещяха противниците на Тръмп, но резултатът беше точно обратният на този, на който се надяваха.

Вместо да бъде уволнен, Уиткоф ще направи още едно пътуване до Москва , за да се срещне с Путин . Нещо повече, вероятно ще пътува с Джаред Кушнер , зетят на Тръмп, който според президента е „ангажиран в процеса“. Синът на Тръмп, Доналд-младши, подкрепи идеята, че публикуването на подслушванията има за цел да саботира мирното споразумение, добавяйки: „Съвсем ясно е, че почти всички критици на Уиткоф искат всяко мирно споразумение с Украйна да се провали ... Стига!“

Няма съмнение, че главата на семейството споделя това мнение. На въпрос дали сега не е загрижен, че Уиткоф е „твърде проруски“, Тръмп отрече, повтаряйки мнението: „Това е стандартно, защото той трябва да го продаде на Украйна, той трябва да продаде Украйна на Русия. Това прави преговарящият.“

С други думи, Тръмп продължава да отстоява позицията си: той повтори, че Украйна трябва да постигне сделка. Тръмп удължи крайния срок за Киев да вземе решение, който изтече днес , но отказа спешно да се срещне със Зеленски, както настоятелно поискаха украинците (с намерението да дойдат отново при Тръмп, придружени от европейски лидери).

Срещата няма да се състои, докато „споразумението не стане окончателно или поне да не е в последния си етап“, обясни Тръмп. Така че сега всичко зависи от това коя версия ще донесе Уиткоф в Москва - близка до оригиналната, по която Русия се съгласи да проведе преговори, или редактирана по време на разговорите на американците с украинците и европейците в Женева.

Няма нужда да се спекулира, но факт е, че няма смисъл Уиткоф да лети до Москва (особено с Кушнер), за да предаде на Владимир Путин това, което казват европейците и украинците, твърдейки, че са осигурили фундаментални изменения в плана на Тръмп.

По-конкретно, те изключват изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас , забраната за присъединяване на Украйна към НАТО (и няколко други важни точки, като например съдбата на руските активи). Ясно е, че Путин няма да приеме подобен план дори като основа за преговори, но е също толкова ясно, че Тръмп няма да одобри подобен проект за представяне на Путин.

И в този случай дори не се нуждае от помощта на Уиткоф за това - американският президент вече има доста добро разбиране за червените линии на Русия и помни какво е обсъждал с руския лидер в Анкъридж.

Връщането на ситуацията в началото на тази година, ефективно заличавайки всичко, с което Уиткоф е летял няколко пъти до Москва, за да се види с Путин, не е в интерес на Тръмп. Напротив, в негов интерес е да се възползва от прозореца на възможностите (тоест, от стечението на редица благоприятни фактори: корупционният скандал в Украйна, проблемите на Европа с финансирането на Украйна, руската офанзива) и да окаже натиск върху Киев и ЕС .

Времето обаче ще покаже дали ще се възползва от това – очаква се Уиткоф и Кушнер да пристигнат в Москва следващата седмица.

Превод: ЕС



