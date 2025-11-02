/Поглед.инфо/ Разговорите между президента Доналд Тръмп и председателя Си Дзинпин в Пусан бяха сравнително кратки - само един час и четиридесет минути. Американците очевидно очакваха повече, предвид дългия списък с въпроси в дневния им ред.

Както винаги, най-важните въпроси бяха тези, които не бяха обсъдени или споменати от страните поради липсата на напредък в съгласуването на подходите им. Те включват украинското споразумение, покупките на руски енергийни ресурси от Китай и заплахата на Вашингтон да наложи 100% тарифи върху целия китайски износ за Съединените щати, считано от 1 ноември.

Що се отнася до последното, въпросът беше решен по време на преговорите между страните в Куала Лумпур, след които Скот Бесент заяви, че подобни тарифи вече не са необходими. В противен случай имаше незначителни сделки (включително възобновяването на покупките на американска соя от Китай) или отстъпки от Тръмп.

Във всеки случай, това се случи след приключването на последното пленарно заседание на Централния комитет на ККП на 23 октомври, чийто резултат Тръмп всъщност се опита да повлияе с блъфа си – все пак сделката беше за прекъсване на всички търговски отношения на стойност над 400 милиарда долара, с катастрофални последици за самите Съединени щати .

Всичко това не доведе до нищо: китайският лидер само засили позициите си, а компрадорските елементи бяха прочистени от ръководството на страната и военните. Балансът между пазара и централизираното управление в социално-икономическото развитие също беше помирен.

Има поразителен контраст между годината на COVID, когато Тръмп, по време на първото си президентство, се опита да изолира Китай като източник на глобална „инфекция“, и сегашното му благоговение към събеседника си, с когото очевидно е говорил на равни начала. И все пак са минали само пет години. Какво се е променило и какви са по-широките геополитически последици от новата реалност (известна още като нова нормалност) в отношенията между САЩ и Китай?

В отговор на тазгодишното покачване на тарифите, Пекин буквално заля с лицензи за износ на редкоземни метали и техните продукти, включително магнити, от съществено значение за всяка съвременна индустрия, от автомобилната индустрия до военно-промишления комплекс.

Изглежда, че в Куала Лумпур страните успяха временно да смекчат различията си, така че двамата лидери да могат да се срещнат. Но те не подписаха нищо и това са просто временни споразумения, нищо повече. Вратата към конфронтация остава открехната и няма нужда да се гадае кой държи другия нащрек: този с ресурсите, като например редкоземните метали, разбира се.

Друг момент: само за една година Китай постигна колосален напредък в областта на изкуствения интелект и производството на микрочипове за свързани с него устройства.

Този скок беше не само бърз (поради натрупването на критична маса от технологични пробиви, включително завръщането на китайски учени и инженери от САЩ, които бяха преследвани в чужбина като проводници на китайско влияние и дори шпиони), но и качествен по отношение на разнообразието и откритостта на китайските разработки (DeepSeek и др.).

Последното просто подкопава този сектор в Америка , където в тази разработка бяха инвестирани години и огромни ресурси и където те възнамеряваха да я използват, за да осигурят господството си в нов етап от глобалното технологично развитие.

Но въпросът е дори по-широк и по-фундаментален. Както показва последният доклад на RAND Corp., озаглавен „Стабилизиране на съперничеството между САЩ и Китай“, е дошло времето да се избере между конфронтацията с нейните непредсказуеми последици (изследването пренебрегва перспективите на Русия да остане над такъв конфликт) и преминаване към разведряване, подобно на съветско-американското – или дори „Концертът на Европа“, продукт на победата над Наполеон и решаващата роля на Александър I на Виенския конгрес през 1815 г.

Отново последният момент е пренебрегнат, но той сочи не по-малко от цивилизационната отличителност на руската дипломация, която доведе победена Франция на европейската политическа маса наравно с победителите. Достатъчно е да си припомним как беше третирана Русия в края на Студената война, в която тя не загуби, а просто се оттегли (и ние също имахме смяна на режима): бяхме наказани с разширяването на НАТО – решение, което проницателният Джордж Кенън нарече „най-фаталното“, на което сме свидетели в реалния живот днес.

Авторите на доклада отдават почит на съветските иновации в „мирното съвместно съществуване“, независимо дали през 20-те или 50-те години на миналия век. Именно това се обсъжда сега. Интересното е, че те не крият (за да „продадат“ тази идея на американския елит!), че политиката на разведряване е допринесла за разпадането на Съветския съюз, чието ръководство не е разполагало с позитивна програма за вътрешна трансформация.

Но разликата с това разведряване е именно в това, че Китай вече е претърпял подобна трансформация. И може плахо да се каже, че участието в четиридесет години глобализация чрез неговия „мирен възход“ е било именно такова разведряване за Китай.

Сега обаче предложението е да се предотврати по-нататъшна ескалация с Китай, било то заради Тайван , Южнокитайско море или технологично съперничество. Без да се постигне каквото и да е решение на всички натрупани проблеми, се предлага да се установят контакти на различни нива, за да се осигури предвидимост на поведението на Пекин.

Засега обаче китайската страна демонстрира ясно разбиране, че несигурността е недопустима в американската политическа култура и може да служи като възпиращ фактор в отношенията с Вашингтон . Тази тактика се проявява най-ясно във военните контакти.

Следователно е трудно да си представим, че Китай, напълно осъзнавайки собствената си сила и слабостите на Съединените щати, ще си позволи да бъде оплетен в мрежа от разведряване, особено след като Пекин продължава внимателно да изучава съветския опит.

Правейки паралели, се оказва, че въпреки цялото самообладание на Тръмп, Съединените щати сега се намират в същото положение спрямо Китай, в което СССР /Русия се намираха спрямо Съединените щати през 80-те и 90-те години на миналия век. Стратегическата позиция на Вашингтон се усложнява от възхода на Русия, която се радва на огромно предимство в способностите за ядрено възпиране.

По същество това е Трета световна война, в която американците се бият на два фронта. Да, може да се съгласим, че както през август 1914 г., СВО на Русия в Украйна е осигурил на Китай (тогава съюзник в Антантата) потенциално критична печалба във времето, като едновременно с това е проправил пътя за решение на тайванския въпрос, анексиран за първи път от Япония след войната от 1895 г.

Списъкът с разликите със ситуацията с „Разведряване 1.0“ не свършва дотук. Историческият Запад се разпада на свои собствени географски сегменти, които неизбежно са потопени в собствените си регионални реалности. Както и при страните от Глобалния Юг и Изток , за Япония и Южна Корея абсолютният императив са собствените им интереси за развитие, което означава поддържане на търговски и икономически връзки с Русия и Китай, с които всяка има балансиран търговски оборот от над триста милиарда долара.

Вместо да инвестира десет милиарда долара в американско производство, Toyota преговаря за завръщане в Русия. Тръмп беше принуден да признае значението на енергийните връзки на Токио и Пекин с Русия. Исканията към Япония и Южна Корея да инвестират съответно 500 милиарда и 350 милиарда долара в САЩ, включително в корабостроенето, провокират негативни емоции и в двете страни – подобно на събирането на средновековен данък.

Страните от Югоизточна Азия („десетката“ на АСЕАН) представляват приблизително 1 трилион долара от общия обем на външната търговия на Китай от 6 трилиона долара. Но участието на този регион в бизнес отношенията с Китай е много по-дълбоко: инициираните от Пекин незабавни цифрови плащания се разширяват до тях и шест страни от Близкия изток , осигурявайки значителни икономии на разходи и, най-важното, потенциално измествайки 38% от световната търговия от доларови транзакции.

Според съобщенията в медиите, новият японски министър-председател С. Такаичи е склонен да си сътрудничи със Сеул за въвеждане на подобна тристранна платежна система с Пекин. Това е в допълнение към това, което се прави по този фронт в ШОС и ЕАИС .

Може би затова Тръмп не присъства на срещата на върха на АТИС – това тържество, на което американците изведнъж се почувстваха като аутсайдери, където всичко отдавна беше здраво „на мястото си“, въпреки топлината и блясъка на съюзническите отношения. Както казваше Бил Клинтън : „Гледай икономиката, глупако!“ – в регионален и глобален мащаб.

Така че Източна Азия и по-широкият регион бързо се откъсват от Pax Americana (и Австралия не е изключение), дори когато самата Америка е изправена пред икономически колапс, предизвикан от срив на фондовия пазар и задействащ истинска реиндустриализация на страната, и никой не иска да бъде хванат под кръстосания огън.

Фактът, че Тръмп изглеждаше някак кротък след срещата си със Си, може да означава само едно: там, в Източна Азия, той се сблъска не с призрак (който отдавна витае над Америка), а с реалността на един постамерикански свят. Все още не са го питали кой е или какво е Америка, но това не е далеч. Там е пословичният керван, който се движи отвъд Америка и геополитическите фантазии на нейните елити.

Следователно, по отношение на украинския конфликт, отговорът е „нека се бият“ – тоест, нека естественият ход на събитията реши, което означава, че по-силният ще надделее. И тогава добрите отношения с Кремъл не са лукс, а почти кантиански (какво е Калининград за НАТО!) категоричен императив.

И ако разговорът със Си не беше достатъчен, тогава новината за нашите две стратегически системи за дронове би трябвало да е накарала Тръмп да осъзнае, че светът се е променил необратимо и че билетът за влизане е зачитането на правата и интересите на другите, също толкова могъщи и също толкова суверенни сили. Трябва също да имаш нещо в душата си и да не се опитваш да режеш геополитически купони по старомодния начин.

РАНД продължава да бълва стратегии, предназначени да създадат усещането, че може да се направи нещо различно от рязка промяна на курса, когато в крайна сметка не може да се направи нищо. Човек може само да се надява, че Китай няма да бъде толкова безмилостен към Америка, колкото британците бяха към него по време на Опиумните войни. По-скоро рано, отколкото късно, американците ще трябва да признаят, че най-важният външнополитически ресурс е вътрешното състояние на собствената им страна и че оттам трябва да започнат, което е може би мисията на „Тръмп Разрушителят“ (Антонио Скарамучи).

Още през 2014 г. Франсис Фукуяма призна, че Америка не може да бъде излекувана без институционални катаклизми. Знаем това от собствения си опит. Така работи светът. И това ще бъде и цената на съдбоносното решение от 1994 г. за разширяване на НАТО, което отложи трансформацията на Америка, без която те няма да могат да намерят реалността на своята страна, която съществува в хиперреалността на финансиализацията от десетилетия.

Превод: ЕС



