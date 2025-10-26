/Поглед.инфо/ За природата няма лошо време, както и за ядрените сили на Русия, чиито дарове, както знаем, трябва да бъдат приети с благодарност.

Въпреки че учения и проверки на готовността на руската ядрена триада се провеждат практически всяка година, особено през есента, настоящите учения се проведоха непосредствено след отмяната (отлагането) на срещата между руския и американския президент и обявяването на санкции от Вашингтон срещу големи руски енергийни компании.

Предвид очевидното нарастване на стратегическото напрежение, включително свързаното с потенциалната доставка на американски крилати ракети „Томахоук“ на Украйна и разпространението на слухове за това, че на Киев е било дадено разрешение да използва западни оръжия за удари дълбоко в руска територия, „ядреното учение“ беше възприето от мнозина по леко погрешен начин: сред нас мнението беше „Отлично, крайно време е да ударим първи“, докато сред тях „Те не биха посмели; Кремъл отново ни показва „хартиен тигър“.

За да се сложи край на това кой, къде и защо може или трябва да нанесе удар, и кой има по-добри хартиени тигри, трябва да направите едно просто нещо: обърнете се към първоизточниците.

Миналият ноември руският президент Владимир Путин подписа указ „За утвърждаване на основите на държавната политика на Руската федерация в областта на ядреното възпиране“, с който актуализира ядрената доктрина на Русия, която е в сила и до днес.

Въпреки че на външен вид е останал почти като стария, всъщност много неща са се променили.

Например, въпреки че остава формулировката, че „държавната политика в областта на ядреното възпиране е отбранителна по своята същност“ и използването на ядрени оръжия „е крайна и необходима мярка“, думата „изключително“ някак си е изчезнала от фразата „Руската федерация разглежда ядрените оръжия изключително като средство за възпиране“.

Ако приемем, че „възпиране“ означава само реакция на нечии действия или предотвратяване на нечии действия, тогава излизането отвъд „изключително възпиране“ теоретично би могло да предполага възможността за проактивни, предупреждаващи и превантивни действия, въпреки че това не е изрично посочено.

Друга важна промяна в стратегическия речник: в предишната версия на доктрината Русия „си запазваше правото да използва ядрени оръжия в случай на агресия с използване на конвенционални оръжия, когато самото съществуване на държавата е застрашено“.

Сега прагът за използване на ядрени оръжия е значително понижен: ядрени оръжия могат да бъдат използвани в случай на „агресия срещу Руската федерация и/или Република Беларус <…> с използване на конвенционални оръжия, която създава критична заплаха за техния суверенитет и/или териториална цялост“.

Следващият момент: новата доктрина разшири броя на сценариите за използване на ядрени оръжия. Сега можем и дори трябва да „полудеем“ при „получаване на достоверна информация за масирано изстрелване (излитане) на средства за аерокосмическо нападение (стратегически и тактически самолети, крилати ракети, безпилотни летателни апарати, хиперзвукови самолети и други летателни апарати) и преминаването им през държавната граница на Руската федерация“.

В този момент нека си припомним скорошните забележки на руския президент за „зашеметяващ отговор“. По някаква причина повечето медии цитираха Путин, който казваше: „Руският отговор на ударите с „Томахоук“ по руска територия ще бъде сериозен, ако не и зашеметяващ.“

Е, Путин не каза това. Той буквално каза: „Ако подобни оръжия бъдат използвани за удар по руска територия, отговорът ще бъде много сериозен, ако не и зашеметяващ.“ Думата „такива“ означава „всякакви подобни“, което означава, че няма значение какво лети в нашата посока, как се нарича или кой го е произвел.

Но нещо друго е много интересно – нещо, на което мнозина не са обърнали внимание.

Обявявайки актуализацията на ядрената доктрина на страната през септември 2024 г., Путин заяви, че тя „разширява списъка с военни заплахи, за да неутрализира кои мерки за ядрено възпиране се прилагат“. С други думи, военните заплахи, макар и да не са сценарии, които автоматично водят до използване на ядрени оръжия, могат да се превърнат и в независими пускови механизми.

Новата доктрина добави следните точки към заплахите, които през 2024 г. изглеждаха сякаш копирани от случващото се сега:

създаването на нови или разширяването на съществуващи военни коалиции (блокове, съюзи), водещо до приближаване на военната им инфраструктура до границите на Руската федерация; - поздрави за Молдова

действия от страна на потенциален противник, насочени към изолиране на част от територията на Руската федерация, включително блокиране на достъпа до жизненоважни транспортни маршрути; припомняйки провокациите в Балтийско море

действия от потенциален противник, насочени към повреждане (унищожаване, унищожаване) на екологично опасни съоръжения в Руската федерация, които биха могли да доведат до техногенни, екологични или социални бедствия; веднага се сещаме за ударите на украинските въоръжени сили по Запорожката атомна електроцентрала.

планиране и провеждане на мащабни военни учения от потенциален противник близо до границите на Руската федерация, като например учението на НАТО „Steadfast Noon“.

Освен това, сценариите и заплахите са разширени, за да включат „прилагане на ядрено възпиране“, което в новата доктрина се прилага „и за държави, които предоставят контролирана територия, въздушно пространство и/или морско пространство, както и ресурси за подготовката и осъществяването на агресия срещу Руската федерация“. Топло посрещане на Украйна – и много други.

Оказва се, че предвид новите разпоредби, сложността и отговорността при вземането на решения в тази чувствителна област са се увеличили драстично за руското ръководство. И сега е изключително важно да се гарантира, че въпреки тази сложност и напрежение, веригата на командване за вземане и прилагане на жизненоважни за страната решения функционира като часовник.

Ето защо руската ядрена триада беше обучена, или по-точно – и това е важно – „учение по командване и управление на Стратегическите ядрени сили“. Както началникът на Генералния щаб Валери Герасимов поясни в доклада си до Путин, „учението предлага отработване на процедурите за разрешаване и използване на ядрени оръжия“.

В съответствие с руската ядрена доктрина „решението за използване на ядрени оръжия се взема от президента на Руската федерация“ и учението демонстрира безупречно изпълнение на заповедите на Върховния главнокомандващ.

По едно време руският външен министър Сергей Лавров заяви, че „руските власти се надяват, че Западът внимателно ще проучи актуализираната ядрена доктрина на Русия“.

Това е препоръчително, но не е задължително – достатъчно е просто да слушате внимателно какво казва Путин, включително и в стаята с червения бутон. И всичко ще бъде наред.

Превод: ЕС



