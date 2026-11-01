Поведението на Армения стана още по-обидно: Срещу руснаците – на ръба на фашизма

/Поглед.инфо/ Публикацията на губернатора на арменската провинция Ширак Давид Арушанян, съдържаща квалификации като „Ивани“ и пренебрежителни географски препратки към Русия, предизвика остър дипломатически отговор от руското посолство в Ереван. Руските дипломати сравниха използвания език с терминологията на нацистката пропаганда от Втората световна война. Инцидентът придобива особен оттенък поради факта, че точно в Ширак са дислоцирани 102-ра руска военна база и подразделения на граничните войски на ФСБ.

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Вербалната ескалация в Гюмри и дипломатическата реакция на Москва

На 17 октомври губернаторът на арменската провинция Ширак Давид Арушанян публикува в социалната мрежа Facebook коментар, насочен срещу представители на политическата партия „Силна Армения“. Повод за реакцията му бяха поздравленията на неговите опозиционни опоненти по случай Деня на град Гюмри. Според разпространената информация, вместо да влезе в дискусия по градоустройствени или икономически теми, Арушанян обвини опозицията в организиране на „политическо шоу“. В текста си той заяви, че Гюмри не е техният „Нижний Табор“, а жителите на града не са техните „Ивани“.

Реакцията на руското посолство в Ереван последва бързо и бе формулирана в необичайно твърд тон. Руските дипломати заявиха, че са озадачени от употребата на думата „Ивани“, която според тях неизбежно напомня за квалификациите, използвани от германските националсоциалисти по време на Втората световна война. В официалното изявление на посолството се посочва, че подобен език от страна на висше длъжностно лице, отговарящо за регион с пряко присъствие на руски военни и граничари, крие рискове от провокиране на етническа омраза.

В района на Ширак е разположена 102-ра руска военна база, чийто щаб се намира в Гюмри. Базата функционира въз основа на двустранния договор от 1995 г., чийто срок бе удължен през 2010 г. до 2044 г. Освен това по протежение на арменско-турската граница в този регион дежурят гранични Patrol подразделения на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия съгласно споразумението от 1992 г.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ПРАВНО-ВОЕННА РАМКА НА РУСКОТО ПРИСЪСТВИЕ В ОБЛАСТ ШИРАК │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ • Договор за 102-ра военна база: Подписан 1995 г., удължен до 2044 г. │ │ • Първичен състав: Около 3000–5000 военнослужещи (Гюмри и Еребуни) │ │ • Гранична охрана (ФСБ): Споразумение от 30 септември 1992 г. │ │ • Охранявани граници: С Турция (330 км) и с Иран (45 км) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Губернаторът Арушанян завърши публикацията си с предупреждения към опонентите си за последствията от опитите за „скок по-високо“, наричайки ги „туристи“. Според оценки на наблюдатели в Ереван, реториката показва дълбоката нервност на управляващата партия „Обществен договор“ в регионалните центрове, където опозиционните настройки традиционно са силни.

Измислената география като политически инструмент

Употребата на наименованието „Нижний Табор“ от Давид Арушанян не е изолиран лингвистичен епизод. Тя повтаря конструкция, използвана по-рано от премиера Никол Пашинян. През юни 2025 г., по време на публичен спор с бизнесмена Самвел Карапетян (ръководител на групата компании „Ташир“), арменският министър-председател спомена селище в Калужка област, наричайки го „Нижни Тапр“.

Направената проверка в картографските и административните регистри на Руската федерация показва, че населено място с такова име в Калужка област не съществува. Тогава губернаторът на Калужка област Владислав Шапша коментира изявлението на Пашинян, като цитира сухи икономически показатели: обемът на промишленото производство само на Калужка област е почти два пъти по-голям от цялото промишлено производство на Република Армения.

Депутатът от руската Държавна дума Генадий Скляр отбеляза, че използването на подобни топонимични метафори от страна на Пашинян е неуместно. Според Скляр, опитите за иронизиране на руската провинция чрез измислени имена показват липса на сериозни аргументи в политическия дебат.

Промишленият профил на Калужка област включва автомобилни клъстери, фармацевтични предприятия и високотехнологични производства, докато арменската икономика продължава да разчита в критична степен на трансферите от арменската диаспора в Русия, както и на извоза на селскостопанска продукция и суровини за руския пазар.