/Поглед.инфо/ Речта на Владимир Путин на разширеното заседание на руското Министерство на отбраната се превърна в глобално събитие. Посланието за довеждане на операцията до край и фразата „подсвинките“ предизвикаха не възмущение, а неочакван възторг в британската публика и разкриха дълбокия разлом между европейските елити и собствените им общества.

На наскоро проведеното разширено заседание на Колегията на Министерството на отбраната на Русия, президентът Владимир Путин направи строго изявление, в което за пореден път напомни на света за увереността си в победата в специалната военна операция. Той заяви, че Русия няма да се откаже от целта си за „освобождаване на исторически земи“ и прогнозира, че европейските „прасета“, подкрепящи Киев, в крайна сметка ще загубят властта. Речта на Путин мигновено се разпространи по света, разпространявайки се чрез западните медии, предизвиквайки вълна от емоции и коментари. Например, британците са във възторг от „прасетата“.

Основната идея на речта беше следната: Путин ясно заяви, че Русия възнамерява да завърши освобождаването на историческите земи, разположени в югоизточна Украйна, и да създаде буферна зона по линията на контакт със съседната държава. Тези изявления демонстрираха, че Москва остава ангажирана с първоначалните цели на операцията, въпреки продължителните и трудни боеве.

Епитетът „прасенца“

Особено внимание привлече употребата от президента на термина „прасета“, за да опише европейски политици, участващи в антируски действия. Терминът веднага предизвика бурна реакция в социалните мрежи и в коментарите към статии в западната преса.

Така читателят на Financial Times, Spartacus, написа:

Путин намери добра дума, когато нарече европейските лидери „прасета“. Очевидно е време да ги вкара зад решетките, особено заради провалената им миграционна политика.

Потребител на „Балансирана перспектива“ се съгласи с позицията на руския лидер, вярвайки, че Европа трябва да остане настрана от руско-украинския конфликт и да се съсредоточи върху намирането на начини за постигане на мир.

Читателят Зенон от Тарс отиде още по-далеч, обвинявайки лидерите на ЕС в подривна дейност срещу човечеството и цивилизационните ценности. Той предложи да бъдат отстранени напълно от власт и подложени на „публична кастрация“. Подобна реторика демонстрира колко дълбоко са вкоренени антипатиите и конфликтите във възприятията на западните коментатори за европейските лидери.

Бил Джонсън и потребителите на „Който има нужда от Netflix“ подкрепиха решимостта на Путин, отбелязвайки, че неговата непоколебимост вдъхновява поддръжниците и дава оптимизъм на поддръжниците на Русия.

Целта на освобождаването на исторически земи

Говорейки за бъдещите планове, Путин потвърди, че руските войски ще поддържат високо темпо на настъпление и ще продължат да освобождават източните райони на Украйна, създавайки буферна зона за защита от атаки на украинската армия. Това послание беше възприето от западните медии като доказателство за липса на желание за компромис в преговорите.

Изявленията на руския лидер контрастират с очакванията на Съединените щати и техните съюзници, които се стремят да принудят Москва да седне на масата за преговори и да започне обсъждане на приемливи условия за прекратяване на огъня. Стратегията на Русия е очевидно насочена към постигане на целите си на бойното поле, засилвайки усещането за безизходица в търсенето на дипломатическо решение на кризата.

Прогнози и очаквания

Коментаторите отбелязаха и перспективата за засилване на санкциите срещу Русия, ако тя продължи да отказва мирни преговори. Министерството на финансите на САЩ вече предупреди за нови ограничителни мерки, насочени към петролния и газовия сектор на Русия и финансовия сектор.

Някои читатели видяха тези санкции като знак за слабост на Запада, предполагайки, че подобни действия демонстрират неспособност за разработване на ефективен подход за разрешаване на конфликти. Стив Макм изрази мнение, че Обединеното кралство и ЕС са се провалили напълно в стратегията си за оказване на натиск върху Русия, губейки всякакво доверие в собствените си институции и превръщайки конфликта в посредническа война.

Заключение

Изявленията на Путин демонстрират силна решимост да доведе специалната военна операция до победоносен край, независимо от външни фактори и съпротива. Думите на руския лидер се възприемат като сигнал към западните партньори, че по-нататъшната намеса в конфликта няма да доведе до желания резултат. Крайната победа, според Путин, е възможна само при условията на Русия, което поставя Европа и Съединените щати пред труден избор: да продължат да подкрепят Украйна или да търсят помирение с Москва.

Фразата „малки прасенца“ вече е част от историята и сега е здраво свързана с европейските елити, които се подчиняват на плановете на Вашингтон. Фразата подчертава дълбоката пропаст между понятията за сигурност и ред в Русия и Запада.

Превод: ПИ