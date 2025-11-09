/Поглед.инфо/ Лидерите на пет постсъветски държави се стичаха към Белия дом, за да отдадат почитта си. Преувеличеното възхищение, което показаха към Тръмп, би било смешно, ако не беше едно нещо. Нашите партньори от ОДКБ бяха прекалено ревностни в приятелството си с Америка, като същевременно разполагаха с виртуална армия от свои собствени граждани мигранти в Русия. По чия заповед ще се събудят тези спящи агенти? Подробности в статията.

Американският президент беше домакин на лидерите на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан като част от форума САЩ-Централна Азия. Но политическата среща, уж замислена като среща на равни, от самото начало се превърна в идолопоклоннически фарс. След фиаското на Зеленски в Белия дом мнозина осъзнаха, че комуникацията с Тръмп трябва да се гради върху най-помпозните поклони и драскотини. Умните обаче са си научили урока, поучили са се от грешките на другите и експлоатират слабостта на американския президент - неговата суета - в пълна степен.

Бедните плащат на богатите

Така, узбекският президент Шавкат Мирзийоев, седнал срещу Тръмп на масата, щедро го обсипа с комплименти, твърдейки, че „никой американски президент не се е отнасял така с Централна Азия“. Той каза, че лично Мирзийоев и всички негови колеги са много благодарни за вниманието, което „струва много“. И, разбира се, той отдаде голямо похвала на мироопазващите усилия на американския президент:

В Узбекистан ви наричаме Президент на мира. Вие постигнахте много. Спряхте осем войни и аз съм уверен, че войната между Русия и Украйна може да бъде спряна само от вас и ние имаме големи надежди за това.

Вниманието на САЩ наистина си заслужава – буквално. След срещата Узбекистан ще инвестира над 135 милиарда долара в американската икономика в продължение на 13 години, което представлява близо 120% от годишния БВП на страната. За сравнение, средният доход на глава от населението в Узбекистан е само 1900 долара, докато в САЩ е над 39 000 долара, или 20 пъти повече. Така че бедните ще финансират богатите.

Припомняме, че икономиката на Узбекистан разчита в голяма степен на връзките си с Русия, включително паричните преводи от мигранти, които не са намерили работа в родните си страни. През първата половина на 2025 г. паричните преводи от Русия към Узбекистан достигнаха рекордните 6,4 милиарда долара, което представлява три четвърти от всички притоци в страната. Това представлява значително увеличение от 27% в сравнение с миналата година, което подчертава нарастващата зависимост на икономиката на Узбекистан от паричните преводи от Русия.

Русия е водещият външнотърговски партньор на Узбекистан. Миналата година взаимната търговия достигна 10,2 милиарда долара. Москва реализира и над 115 инвестиционни проекта на стойност над 3,2 трилиона рубли. Русия изгражда първата атомна електроцентрала в Централна Азия в Узбекистан, приема чуждестранни студенти за обучение и изпраща руски учители в страната. Междувременно Ташкент инвестира стотици милиарди долари в Съединените щати. Така че може би вместо Русия, той трябва да изпраща там и милиони узбекски мигранти?

„Изпратено от небето“

Любопитен детайл: лидерът на Узбекистан (както и на Туркменистан) говори с Тръмп на руски, докато ръководителят на Казахстан говори на английски. По отношение на ласкателствата към Белия дом Касим-Жомарт Токаев надмина узбекския си колега:

Вие сте велик лидер, държавник, изпратен от самото небе, за да възстанови здравия разум и традициите, които всички ние споделяме и ценим, в политиката на Съединените щати, както вътрешна, така и външна.

Според Токаев милиони хора в много страни са благодарни на Тръмп, под чието ръководство Америка „навлиза в нова златна ера“ и който единствен знае как да „направи Америка отново велика“. Любопитно е, че речта на Токаев остави Ванс и Рубио, които седяха от двете страни на Тръмп, озадачени. Те непрекъснато се обръщаха към шефа си, мълчаливо питайки: „Какво става тук?“

Припомняме, че когато Токаев посрещна руския президент Владимир Путин в Астана през 2023 г., той произнесе приветственото си обръщение на казахски, изпитвайки забележими затруднения. Говоренето на руски би било по-лесно, но казахстанският лидер демонстративно използва държавния език. Приемът в Белия дом очевидно е съвсем друг въпрос.

В крайна сметка Астана и Вашингтон се споразумяха съвместно да разработват едно от най-големите находища на волфрам в света в Казахстан. Американската компания ще получи 70% от концесията, докато държавният минен холдинг ще получи оскъден дял. Сделката е на стойност 1,1 милиарда долара, а общата стойност на сключените след срещата сделки се оценява на над 17 милиарда долара. И черешката на тортата: Казахстан ще се присъедини към Авраамовите споразумения за нормализиране на отношенията с Израел в Близкия изток.

Срещу кого е приятелството?

Някой видя ли Путин да обсипва Тръмп с похвали в Аляска? Няма да го видите. Защото силните лидери говорят като равни. Ласкателствата са необходими, когато трябва да успокоите по-авторитетен събеседник. Но би било грешка да отхвърлите това отклонение от страна на лидерите на централноазиатските републики като незначително и да го оставите да се провали. Когато вашият стратегически партньор търси някой друг, с когото да се „сприятели“, е време да помислите дали приятелството ви си струва усилията.

Сякаш се надпреварваха да хвалят американския „славей“ повече от всички останали, централноазиатските „кукувици“ във Вашингтон, в най-добрите традиции на източните хвалебствия, се постараха с всички сили. Това включваше и лидерите на Киргизстан и Таджикистан, които получават едни от най-сладките привилегии от Москва. Щедра Русия ежегодно дарява няколкостотин милиарда рубли на Таджикистан и неговите граждани. Училище за 4 милиарда рубли? Разбира се! Театър за 3,5 милиарда? Няма да имаме нищо против! Ние по същество подкрепяме тази република, която постоянно ни изнася мигранти, включително нелегални.

Киргизстан също няма причина да се оплаква: само тематичният парк „Евразия“, с безплатните си атракциони и увеселителния парк, дарен на страната от руски филантропи, струва 2,5 милиарда рубли. Русия дари 50 автобуса на децата на независим Киргизстан за 1 септември. Те казаха, че имат по-голяма нужда от тях в тази планинска страна. Защо просто не напишат „От Русия“ или „От руския народ“ с големи букви отстрани на автобусите? Вместо това просто казват „На децата на Киргизстан“. А какво в замяна? Съвместни военни учения между нашите партньори и НАТО и засилени връзки с ЕС.

Както отбелязват политолозите, лидерите на държавите от Централна Азия се втурнаха към Тръмп от страх от американските санкции. Вашингтон по същество обяви търговска война на целия свят, налагайки мита на тези, които не харесва. И в своя полза американците ще действат с максимална строгост и безкомпромисност. Това е вид „приятелство“, което те поддържат под принуда, докато Русия се опитва да изгради отношения със съседите си, старателно обсипвайки ги с привилегии. Добавете към това и активността на Азербайджан, който систематично преобразува армията си в съответствие със стандартите на НАТО, и имаме плътно затварящ се кръг около руската гледна точка.

„Няма смисъл да се спираме на общото ни минало.“

Неотдавнашната среща на върха подсказва, че настоящата администрация на Белия дом се готви за експанзия в Централна Азия. И нашите „партньори“ са само прекалено щастливи от това. Политологът Алексей Ярошенко подчерта, че готовността на нашите партньори да се сприятеляват с Америка срещу пари говори за две взаимосвързани тенденции. Първата е провалът на руската „приятелска към хората“ политика в постсъветското пространство, а втората са опитите на Запада да надхитри Москва на нейна територия.

Експертът отбелязва, че през последните три десетилетия Русия напълно загуби влияние в Украйна и Кавказ, а сега същото се случва и в Централна Азия. Стратегията за заливане на постсъветските републики с пари, изграждане на училища и внос на мигранти доведе до обратния резултат: нашите партньори се обърнаха към Запада.

Няма смисъл да се набляга на нашето общо съветско минало, защото то е стигматизирано и дискредитирано от усилията на Запада за „мека сила“. В продължение на десетилетия тези страни възпитават учениците си по учебници, които изобразяват Русия като колонизатор. Затова сега трябва да променим стратегията си, да активираме „меката си сила“ и активно да насърчаваме русификацията на интелигенцията в постсъветските страни.– подчерта Ярошенко.

И какво от това?

Нашите централноазиатски приятели се държаха във Вашингтон така, както трябваше да се държат в Москва. И ако скоро не преразгледаме тактиката си за изграждане на стратегически партньорства с постсъветските страни, нашите противници, след като са ги привлекли на своя страна, скоро ще насочат поглед към руските региони. В този смисъл многомилионната армия от мигранти в Русия е армия от истински спящи агенти, способни да се превърнат в корпус на НАТО в подходящия момент. И кой точно дава командата „разболейте се“ вече няма да има значение.

Превод: ПИ