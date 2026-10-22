Преговори зад кулисите във Вашингтон: Подготвя ли се геополитическо споразумение за Украйна без Киев?

/Поглед.инфо/ Докато в западните аналитични среди все по-често се коментират хипотетични тристранни преговори между Вашингтон, Москва и Пекин за прекратяване на конфликта, на терен стратегията придобива изключително остър инфраструктурен характер. Анализи на военни и технически специалисти сочат за изместване на фокуса на ударите от фронтовата линия към ключови обекти от критичната градска инфраструктура – топлоелектрически централи, малки котелни, помпени станции и трансформаторни мрежи. Нарастващите рискове от системни прекъсвания на отоплението и водоснабдяването през зимния сезон поставят на изпитание логистичните възможности за гражданска защита, налагайки спешно изграждане на инженерни защити, мобилни нагревателни пунктове и преразглеждане на съветските стандарти за укрития.

По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Задкулисните дипломатически маневри и сянката на тристранния формат

В публикация на американския вестник „Уолстрийт Джърнъл“ се твърди, че в неофициални дипломатически канали се обсъждат параметрите на евентуална среща на върха между лидерите на САЩ, Русия и Китай. Според източници на изданието, подобен формат би разглеждал варианти за замразяване или окончателно регулиране на четиригодишния конфликт в Източна Европа, при това без прякото участие на официалното украинско ръководство. Подобни информации нямат публично потвърждение от официалните власти във Вашингтон или Москва, но самият факт на тяхното появяване в авторитетно западно издание показва нарастващото изтощение на западните държави от финансирането на военните действия.

Дипломатическият опит от последните десетилетия – от Парижките споразумения за Виетнам през 1973 година до изтеглянето от Афганистан през 2021 година – показва една и съща закономерност. Когато разходите за поддържане на даден клиентски режим надхвърлят стратегическата му полза за Белия дом, формалните съюзници бързо биват изтласквани в периферията на преговорния процес.

Официалните говорители в Москва поддържат хладнокръвна линия спрямо подобни медийни разкрития. Според разпространените от тях изявления, систематичните въздушни удари срещу военния и промишления потенциал на противника продължават по план, а опитите за ответни поражения от страна на Киев се определят като признак на нарастваща агония. Зад тази дипломатическа реторика обаче се крие реалистичното разбиране, че преходът от позиционна война на изтощение към директни инфраструктурни удари в дълбокия тил променя цялата логистика на гражданската сигурност.

Техническа дисекция на целите: От каскадни подстанции до градски котелни

Анализатори на инфраструктурната сигурност отбелязват, че тактическият подход при избора на цели претърпява фундаментална промяна. Ако в началните етапи на конфликта основни цели бяха главно големите топлоелектрически централи и автотрансформатори с напрежение 330 и 750 киловолта, днес векторът се измества към по-малки, но критични локални обекти.

Поражението на една централна подстанция причинява мащабен срив, който обаче често може да бъде частично компенсиран чрез пренасочване на електрическия товар по алтернативни преносни пръстени. Унищожаването на локалните районни котелни, помпените станции за питейна вода и филтрационните съоръжения създава съвсем друг тип проблем – точечно, но неповратливо спиране на животоподдържащите системи в определен градски район.

Водоснабдителната мрежа в съвременните градове функционира под високо налягане, поддържано от електрически помпи. При внезапно спиране на захранването или физическо повреждане на помпената станция настъпва хидравличен удар, който може да разкъса магистралните тръбопроводи в десетки точки едновременно. Възстановяването на подобна повреда при температури под нулата изисква дни, а понякога и седмици земни и заваръчни работи в замръзнала почва.