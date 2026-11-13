/Поглед.инфо/ Двудневните тристранни разговори в Абу Даби между представители на Русия, САЩ и Украйна приключиха без пробив по въпросите на европейската сигурност, като единственият конкретен резултат остава размяната на пленници. Според публикации в украински и западни издания Киев се опитва да измести фокуса на дискусиите от териториалните претенции в Донбас към по-широка рамка за сигурност и икономически механизми. Анализът на публикуваните данни очертава дълбоки разминавания между целите на украинското ръководство, приоритетите на новата американска администрация и твърдата позиция на Москва.

По публикации на Олег Ладогин, украински медии (UkrSMI, „Украинска правда“) и западни издания („Файненшъл таймс“, „Телеграф“). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Задънената улица в Абу Даби и калкулацията на зимата

Очакванията за мащабен дипломатически пробив по време на двудневната среща в Абу Даби между делегациите на Русия, Съединените щати и Украйна не се оправдаха. Въпреки амбициозния дневен ред, включващ обсъждане на нова архитектура за европейска сигурност, страните успяха да договорят единствено поредната размяна на военнопленници. Според коментатора Олег Ладогин, който анализира изтекли в украинската преса данни още от края на октомври, този резултат не е случаен, а отразява фундаменталното разминаване в логиката, с която трите страни влизат в преговорния процес.

В основата на украинската бързина за провеждане на разговорите стои влошаващата се енергийна и хуманитарна обстановка в страната. Според източник от екипа на президента Володимир Зеленски, цитиран в медийни публикации, през ноември една седмица закъснение може да изглежда незначителна за американските посредници, но през декември всеки ден без електричество, вода и отопление придобива критична стойност. Още в началото на ноември в Киев бяха въведени режими на електрозахранването в пиковите часове между 16:00 и 18:00 часа.

Вътрешната логика на тези действия се сблъсква с руската оценка за ситуацията на фронта и в тила. Източник от президентската администрация в Киев (Банковая) признава пред медиите, че Москва не вижда причина да бърза с подписването на споразумения преди Нова година, тъй като разчита, че зимният натиск върху енергийната система ще принуди Украйна към по-съществени отстъпки. В същото време спиралата на взаимни удари продължава да се разгръща – атаките с дронове срещу руски петролни рафинерии и обстрелите на градове като Белгород и Воронеж провокират симетрични отговори срещу енергийните мрежи на Киев и Днепропетровск.

Провалът на проекта „Дониленд“ и опитът за подмяна на дневния ред

За да се разбере настоящата тактика на Киев, трябва да се проследи неуспехът на предишния преговорен цикъл от първата половина на 2026 година. Тогава в центъра на дискусиите е стояла идеята за създаване на демилитаризирана зона в Донбас, наричана неофициално в преговорните екипи „Дониленд“. Според разказите на високопоставен украински служител, концепцията е била замислена от самата украинска страна като начин за политически безболезнено излизане от региона, при който управлението да се осъществява с американско участие и смесени администрации.

Процесът обаче се е разпаднал заради един на пръв поглед символичен, но реално ключов въпрос: чие знаме ще стои на входа на тази зона. Докато руската страна е настоявала за руския флаг, украинските представители са поставили условието той да не е руски. Консултациите между техническите групи окончателно са спрели през февруари, успоредно с ескалацията на конфликта между САЩ и Иран, който временно измести фокуса на Вашингтон от Източна Европа.

Днес, според анализа на Ладогин, Киев се опитва да избегне прякото обсъждане на формулата „земя срещу мир“. Украинските преговарящи осъзнават, че както и да бъде наречена евентуалната буферна зона, искането на Москва се свежда до изтегляне на украинските въоръжени сили от територията на Донецката народна република. Затова новата стратегия на Киев цели да разтвори териториалния въпрос в много по-широк пакет от договорености за глобална и европейска сигурност.

В интервю за британския вестник „Файненшъл таймс“ в края на октомври Володимир Зеленски директно заговори за необходимостта от предоставяне на гаранции за сигурност на самата Русия в рамките на бъдещото мирно уреждане. Според украински експерти замисълът е на Москва да бъдат предложени ангажименти, чиято стратегическа стойност да надвишава контрола над Донбас. Подобен подход обаче крие сериозно противоречие: Киев предлага отстъпки, които не зависят от него, а от политическата воля на Европейския съюз и НАТО, включително по отношение на руското искане от декември 2021 година за връщане на военната инфраструктура на Алианса към границите от 1997 година.