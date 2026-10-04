Преговорите за Украйна се превръщат в търговия с международните активи на „Лукойл“

/Поглед.инфо/ Публикация на американското издание „Ню Йорк Таймс“ твърди, че в преговорите между администрацията на Доналд Тръмп и Кремъл е залегнала мащабна сделка за международните петролни активи на „Лукойл“. Според неофициални източници въпросът е повдигнат от руска страна по време на срещата между Владимир Путин, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва на 5 септември 2026 г. Разисква се евентуално прехвърляне на рафинерии и мрежи, блокирани от американските санкции от октомври 2025 г.

По публикация на журналистическия екип на Ню Йорк Таймс. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговската архитектура под дипломатическата повърхност

Според изтекли данни в американската преса, зад дипломатическите контакти за бъдещето на Източна Европа стои конкертна финансово-инфраструктурна архитектура. В центъра на вниманието попада международният портфейл на компанията „Лукойл“, чиято стойност от началото на годината се изчислява на около 20 милиарда долара. В обхвата на дискутираните активи влизат рафинерията ISAB в Сицилия, рафинерията в Петролхафен (Нидерландия), производствени дял в находището „Задно Йорданово“ в Африка (Камерун), както и верига от над 2000 бензиностанции на територията на САЩ.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ (OFAC) наложи пряк санкционен режим върху външните операции на компанията. Това блокира трансграничните разплащания и доведе до замразяване на сметки през системата SWIFT. Според публикациите, преговорният процес цели изваждането на тези активи от санкционния списък чрез прехвърлянето им към консорциум, близък до Близкия изток и американски инвестиционни фондове.

Това не е просто юридическа формалност. Всеки опит да се прехвърлят активи от такъв мащаб изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи във Вашингтон.

Геополитическият залог за суровинните пазари