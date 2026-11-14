Преходът от класически капитализъм към държавен интервенционизъм тласка САЩ и Европа към системна криза

/Поглед.инфо/ Свиването на гражданските свободи, данъчната тежест от над 50% и нарастващата държавна централизация тласкат западния модел към дълбока системна криза. В обширен анализ финансистът Дъг Кейси прави дисекция на процесите в САЩ и Европа след изборите през ноември 2026 г., сравнявайки съвременната фискална експанзия и бюрократичен контрол с упадъка на класическите империи. Разглеждаме икономическите корени на срива, започнали още през 1914 г., и рисковете пред глобалната инфраструктура.

По публикации на International Man и интервю с Дъг Кейси. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фискалният прелом от 1914 година и краят на ограничената държава

Когато се говори за кризата на западния свят, обикновено фокусът пада върху културните войни, уличните протести или поредния изборен цикъл. Подобен поглед обаче остава на повърхността. Истинският механизъм на разпада е икономически и институционален, а началната му точка може да бъде фиксирана с календарна точност през лятото на 1914 година. До избухването на Първата световна война западният модел функционира при съвсем различни параметри. През така наречения Дълъг деветнадесети век, обхващащ периода от Виенския конгрес през 1815 г. до атентата в Сараево, правителствата в Европа и Северна Америка преразпределят едва около 5 процента от брутния вътрешен продукт. Държавният апарат се финансира предимно чрез мита и акцизи, без данък върху доходите и при наличието на златния стандарт, който прави невъзможно безконтролното печатане на пари.

Според оценката на американския инвеститор и анализатор Дъг Кейси, именно този период представлява историческият връх на западната цивилизация. Войната от 1914–1918 г. разрушава тази конструкция не само физически, но и фискално. Правителствата на Франция, Германия, Австро-Унгария и Великобритания фалират фактически, прибягвайки до масова монетизация на дълга и въвеждане на прогресивни данъци, представени тогава като „временна мярка“. Днес, повече от век по-късно, данъчната тежест върху доходите в редица западни държави достига 50–60 процента, към които се добавя данък върху добавената стойност от над 20 на сто, както и набиращите популярност налози върху богатството и глоби при смяна на данъчното резидентство. Дали една икономика може да запази динамиката си, когато държавата изземва повече от половината от създадения продукт? Икономическата история дава отрицателен отговор.

Ерозията на правото и подмяната на пазарните принципи

Проблемът не се изчерпва с фискалната лакомия. В анализа си Кейси извежда дванадесет базови характеристики, които исторически са отличавали Запада от останалите цивилизационни модели: свобода на мисълта и словото, свободни пазари, ограничено управление, индивидуализъм, рационалност, концепция за прогрес, неприкосновеност на личния живот, защита на частната собственост, върховенство на закона и предприемаческа етика. По думите на автора тези принципи днес са подложени на систематична ревизия отвътре.

Ако погледнем законодателната практика в Европейския съюз и Съединените щати, се вижда ясна тенденция към хиперрегулация. Върховенството на закона, замислено като защита на индивида от произвола на властта, постепенно се трансформира в управление чрез милиони административни актове, директиви и регулаторни режими. В европейски контекст това се проявява чрез механизми като Закона за цифровите услуги (DSA) и нарастващия брой съдебни процеси за реч на омразата, които според критиците стесняват границите на публичния дебат. Паралелно с това неприкосновеността на личния живот отстъпва пред дигиталния надзор, автоматизираните системи за разпознаване на регистрационни номера (като споменатите от Кейси камери Flock в САЩ) и постепенното ограничаване на разплащанията в брой.

Същевременно концепцията за частната собственост се сблъсква с икономически модели, популяризирани от структури като Световния икономически форум в Давос, където достъпът до услуги под наем се представя като екологична и социална алтернатива на притежанието. Предприемачът вече не е двигател на общественото благосъстояние, а обект на подозрение и регулаторен контрол, докато все по-голяма част от активното население се насочва към държавната администрация или корпоративния сектор.