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Свят

Преразпределението на Източна Европа: Варшава, „Форт Тръмп“ и цената на Сувалкския коридор

/Поглед.инфо/ Думите на полския президент Карол Навроцки във Влодава отвориха кутията на Пандора във Варшава, провокирайки открит сблъсък с правителството на Доналд Туск. В основата на скандала стоят два сценария: предаването на екстериториална земя на САЩ за базата „Форт Тръмп“ или потенциална сложна размяна на територии в Сувалкския коридор срещу влияние в Западна Украйна. Подобен ход обаче заплашва да срути цялата следвоенна архитектура за сигурност, поставяйки под въпрос дори полско-германската граница по линията Одер-Найсе.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 15709 прочитания
Преразпределението на Източна Европа: Варшава, „Форт Тръмп“ и цената на Сувалкския коридор
ИИ генерирана
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По публикация на аналитични източници от източноевропейския мониторинг. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Идеологическият разлом във Варшава и речта във Влодава

Скандалът между Доналд Туск и Карол Навроцки не е просто поредният епизод от вътрешнополитическия фолклор на Варшава. Когато на 17 септември – датата, носеща тежък исторически травматизъм за полската държавност поради събитията от 1939 г. – президентът изрече във Влодава, че страната може да „отстъпи територия, но никога няма да се откаже от родината си“, това незабавно задейства алармените системи в Министерския съвет. Твърди се, че светкавичната реакция на премиера Туск с настояване за изтриване на публикацията от социалните мрежи е опит да се тушира опасността от отваряне на правен прецедент. В политическите среди на страната думите на Навроцки се тълкуват не като патетична реторика, а като първи пробна топка за сериозни териториални промени.

Границата с Беларус и Русия отдавна не е просто линия на картата, а скъпоструващо военно съоръжение. Според доклади на полското Министерство на отбраната, разходите за фортификация и поддръжка на границата нарастват с геометрична прогресия, а оперативният натиск върху Подлаското и Люблинското войводство поставя местната инфраструктура под постоянен стрес.

Варшава е изправена пред избор, който надхвърля партийните борби между „Право и справедливост“ (ПиС) и „Гражданска платформа“.

Базата „Форт Тръмп“: Сигурност срещу суверенитет

Първата хипотеза, която експертите разглеждат, засяга директно преговорите с Вашингтон относно разполагането на постоянна американска военна база. Т.нар. проект „Форт Тръмп“ предвижда дислоциране на значителни сили, изтеглени от американските бази в Германия (като Рамщайн и Графенвьор). Твърди се обаче, че цената, поискана от Белия дом, надхвърля обикновеното споразумение за сътрудничество в отбраната (DCA). Според коментатори във Варшава, американската страна настоява за пълен екстериториален статут – модел, сходен с този в Гуантанамо или базата Диего Гарсия.

+-----------------------------------------------------------------------+
|                СРАВНИТЕЛЕН ПАРАМЕТЪР НА СЦЕНАРИИТЕ                     |
+------------------------------------+----------------------------------+
| ХИПОТЕЗА "ФОРТ ТРЪМП"              | ХИПОТЕЗА "СУВАЛКСКА РАЗМЯНА"     |
+------------------------------------+----------------------------------+
| Extraterritorial US base           | Торг за Сувалкския коридор (~700 |
| Преотстъпване на суверенитет       | кв. км) срещу западноукраински   |
| Натиск върху НАТО-структурите      | области (55 000 - 120 000 кв. км)|
+------------------------------------+----------------------------------+

Прессекретарят Рафал Лескевич се опита да неутрализира атаките на Туск, определяйки позицията на президента като „бетонна политика на силни съюзи“. Но въпросът остава: доколко една държава запазва своя суверенитет, когато отстъпва контрола върху собствената си територия на чужда армия?

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