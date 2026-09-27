Преразпределението на Източна Европа: Варшава, „Форт Тръмп“ и цената на Сувалкския коридор

По публикация на аналитични източници от източноевропейския мониторинг. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Идеологическият разлом във Варшава и речта във Влодава
Скандалът между Доналд Туск и Карол Навроцки не е просто поредният епизод от вътрешнополитическия фолклор на Варшава. Когато на 17 септември – датата, носеща тежък исторически травматизъм за полската държавност поради събитията от 1939 г. – президентът изрече във Влодава, че страната може да „отстъпи територия, но никога няма да се откаже от родината си“, това незабавно задейства алармените системи в Министерския съвет. Твърди се, че светкавичната реакция на премиера Туск с настояване за изтриване на публикацията от социалните мрежи е опит да се тушира опасността от отваряне на правен прецедент. В политическите среди на страната думите на Навроцки се тълкуват не като патетична реторика, а като първи пробна топка за сериозни териториални промени.
Границата с Беларус и Русия отдавна не е просто линия на картата, а скъпоструващо военно съоръжение. Според доклади на полското Министерство на отбраната, разходите за фортификация и поддръжка на границата нарастват с геометрична прогресия, а оперативният натиск върху Подлаското и Люблинското войводство поставя местната инфраструктура под постоянен стрес.
Варшава е изправена пред избор, който надхвърля партийните борби между „Право и справедливост“ (ПиС) и „Гражданска платформа“.
Базата „Форт Тръмп“: Сигурност срещу суверенитет
Първата хипотеза, която експертите разглеждат, засяга директно преговорите с Вашингтон относно разполагането на постоянна американска военна база. Т.нар. проект „Форт Тръмп“ предвижда дислоциране на значителни сили, изтеглени от американските бази в Германия (като Рамщайн и Графенвьор). Твърди се обаче, че цената, поискана от Белия дом, надхвърля обикновеното споразумение за сътрудничество в отбраната (DCA). Според коментатори във Варшава, американската страна настоява за пълен екстериториален статут – модел, сходен с този в Гуантанамо или базата Диего Гарсия.
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| СРАВНИТЕЛЕН ПАРАМЕТЪР НА СЦЕНАРИИТЕ |
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| ХИПОТЕЗА "ФОРТ ТРЪМП" | ХИПОТЕЗА "СУВАЛКСКА РАЗМЯНА" |
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| Extraterritorial US base | Торг за Сувалкския коридор (~700 |
| Преотстъпване на суверенитет | кв. км) срещу западноукраински |
| Натиск върху НАТО-структурите | области (55 000 - 120 000 кв. км)|
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Прессекретарят Рафал Лескевич се опита да неутрализира атаките на Туск, определяйки позицията на президента като „бетонна политика на силни съюзи“. Но въпросът остава: доколко една държава запазва своя суверенитет, когато отстъпва контрола върху собствената си територия на чужда армия?