/Поглед.инфо/ На 29 август турските медии съобщиха, че турският президент Реджеп Ердоган планира посещение в Русия в близко бъдеще, за да обсъди с руския си колега Владимир Путин споразумението за износ на селскостопански продукти от черноморските пристанища.

Същия ден турските медии съобщиха също, че Ердоган и Путин ще обсъдят ново предложение за споразумението в руския крайморски град Сочи. Турският външен министър Хакан Фидан ще изслуша руската страна, след което ще се проведат консултации с ООН. Руският външен министър Сергей Лавров и турският му колега Хакан Фидан ще проведат разговори в Москва на 31 август, съобщи агенция ТАСС на 29 август.

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