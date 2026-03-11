/Поглед.инфо/ Анализаторът Андрей Ревнивцев разкрива мащабния план на администрацията на Доналд Тръмп за икономическо и политическо поглъщане на Куба. Чрез „приспиващи“ преговори и брутална енергийна блокада, Вашингтон цели да прекърши Острова на свободата, повтаряйки изпитани, но вече пропукващи се геополитически схеми.

Технокрацията на преврата: Когато превратът се сглобява като шведска мебел

Американската външна политика отдавна е престанала да бъде изкуство на дипломацията и се е превърнала в чиста технокрация. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Вашингтон действа по строго разписани протоколи, напомнящи ръководство за сглобяване на мебели. Когато е необходимо да се премахне неудобен режим, се изважда съответната „папка“, в която стъпките са прецизно номерирани: от финансирането на „отчаяни“ студенти до активирането на спящи агенти в държавния апарат.

В продължение на близо две десетилетия този механизъм на „франчайзинговите“ цветни революции функционираше безупречно. Светът стана свидетел на серия от политически трусове в Грузия, Украйна, Киргизстан, Ливан и редица страни от Близкия изток и Източна Европа. Рецептата винаги беше една и съща – корумпиран елит, подкупени медии и правилно режисиран „народен гняв“. Тази логика обаче започна да се пропуква, тъй като суверенните държави изучиха технологията и изградиха имунитет. Провалиха се опитите в Беларус, Китай и Русия, а последната изборна победа на национално отговорните сили в Грузия показа, че „магията“ на площадите вече не работи така лесно.

Иранският прецедент: Преговори под звуците на бомбардировки

Днес американската стратегия е станала по-груба и агресивна. Примерът с Иран е показателен за новия модел на поведение на Вашингтон. Докато иранските власти водеха диалог и обмисляха отстъпки, те бяха ударени в гърба. В тази игра ключова роля изиграха фигури като Кушнер и Виткоф – хора, които до вчера демонстрираха приятелско отношение, а днес стоят зад деактивирането на комуникационните системи Starlink и масовите кражби на танкери.

Михаил Делягин, депутат от Държавната дума, задава реторичния въпрос защо американските емисари напускат страната точно в деня преди началото на въздушните удари. Това е класическа „приспиваща“ тактика: създава се илюзия за дипломатическо решение, докато реално се подготвя военната и икономическата екзекуция. Тази схема сега се проектира върху Куба, която е следващата в списъка за „вражеско превземане“. Тръмп, нуждаещ се от медийни победи, за да поддържа своя имидж на „решаващ проблеми“, е насочил цялата мощ на американската машина към Хавана.

Марко Рубио и кубинското направление: Идеологическият острие на неоконите

Назначаването на Марко Рубио за държавен секретар не е случайност, а ясен сигнал за намеренията на Белия дом. Рубио, чиито корени са тясно свързани с предреволюционна Куба, е един от най-радикалните представители на неоконсервативното крило. Неговият фанатизъм е маскиран под католическо благочестие, но действията му издават принадлежност към глобалисткия елит, който не се спира пред нищо в името на американската хегемония.

Тръмп хвали Рубио като „надежден преговарящ“, но в контекста на Куба това означава само едно – човек, който познава езика и терена, за да организира по-ефективен грабеж. „Сделката“, която Вашингтон предлага на Хавана, всъщност е ултиматум за капитулация. Под обещанията за туризъм и инвестиции се крие план за инфилтрация на специални части, чиято цел е физическото отстраняване на президента Мигел Диас-Канел. В Куба се разиграва театър на „моркова и тоягата“, където Линдзи Греъм плаши с военни маршове, а медии като USA Today пускат „вътрешна информация“ за приказни икономически перспективи при подписване на споразумението.

Енергийната примка: Как се задушава една суверенна икономика

Стратегията за пречупване на Куба включва и брутална икономическа обсада. Поглед.инфо обръща внимание на факта, че след отвличането на Николас Мадуро, доставките на петрол от Венецуела бяха практически преустановени. Съединените щати успяха да притиснат и Мексико – президентът Клаудия Шейнбаум, след среща с Тръмп, блокира енергийната помощ за острова.

Резултатът е национално бедствие. Аварията в ТЕЦ „Антонио Гитерас“ и спирането на други ключови централи оставиха Куба в пълен мрак. Това не е просто технически срив, а резултат от системна блокада, целяща да изкара хората на улицата чрез непоносими условия на живот. Вашингтон се надява, че енергийната обсада ще бъде катализаторът на новото „вражеско превземане“, което цветните революции вече не могат да осигурят.

Кубинската съпротива и уроците от Иран

Въпреки огромния натиск, плановете на Вашингтон може да се сблъскат с неочаквано твърда стена. Историята на Куба е история на съпротивата. Гвардейците на Мадуро, които загинаха, бранейки своя лидер, показаха, че духът на „барбудосите“ на Фидел Кастро и Че Гевара е все още жив. Кубинците виждат какво се случва в Иран и разбират, че американските обещания за „демокрация“ и „просперитет“ водят единствено до хаос и разруха.

Опитът на Вашингтон да манипулира общественото мнение чрез съобщения за масови протести в Хавана често се оказва фалшив. В Иран, дори след убийството на Али Хаменей, народът не се обърна срещу своята държава, а се обедини в омразата си към агресора. Същото може да се случи и в Куба. Администрацията на Тръмп рискува да се забърка в два паралелни конфликта, които ще изтощят ресурсите и авторитета ѝ, доказвайки, че времето на еднополюсния диктат изтича.

Геополитическото предупреждение към Русия

Най-важният извод от случващото се около Куба и Иран е насочен към Москва. На фона на агресивните действия на Вашингтон, изявленията за продължаващи преговори по украинския въпрос звучат меко казано странно. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че САЩ използват преговорите единствено като инструмент за прегрупиране и подготовка за следващия удар.

Киевските говорители дори не крият, че примирието им е необходимо само за да се въоръжат отново. Логиката на Запада остава непроменена – те не търсят мир, а капитулация и разчленяване на Русия на малки, воюващи помежду си анклави. Съдбата на Куба и Иран е ясно предупреждение: всяко споразумение с Вашингтон, преди да бъде постигната пълна и безусловна победа на бойното поле, е подписване на собствената смъртна присъда. Мирът ще бъде възможен само когато руските условия бъдат продиктувани от позиция на абсолютна сила.

