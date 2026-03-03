/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова представя критичен анализ на новата фаза в конфликта, при която Киев окончателно отхвърля дипломатическите решения и залага на собствено ракетно производство за удари дълбоко в руския тил. На фона на изчерпаните човешки ресурси и масовото дезертьорство, режимът на Зеленски търси спасение в чуждестранни наемници и рисковани геополитически маневри, докато администрацията на Тръмп подготвя нов модел на натиск през призмата на близкоизточния си опит.

Ракетният „скок“ на Киев: Краят на илюзиите за демилитаризация

Войната в Украйна навлиза в качествено нов и много по-опасен етап. Докато международната общност все още обсъжда възможностите за примирие, официален Киев изпрати ясен сигнал: дипломацията е в задънена улица, а основният фокус вече е поставен върху капацитета за нанасяне на удари дълбоко в руската територия. Заместник-началникът на офиса на Зеленски, Павло Палиса, обяви амбициозен план, който пряко противоречи на руските изисквания за демилитаризация.

Според Палиса, украинската отбранителна индустрия е постигнала „огромен скок“ през последните четири години. Твърденията, че над 50% от оборудването на фронтовата линия вече е местно производство, звучат колкото амбициозно, толкова и предизвикателно за Москва. Основният акцент обаче не е в количеството бронирана техника, а в разработването на собствени балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана, които да се конкурират с американските системи „Пейтриът“. Този стремеж към технологична независимост в сектора на далекобойните оръжия показва, че Украйна се подготвя за продължителна война на изтощение, като пренася бойните действия далеч зад фронтовата линия.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този стремеж към „дълбоки удари“ е опит на Киев да компенсира загубите на територия чрез психологически и стратегически натиск върху руското общество. Разработването на собствена балистична ракета би променило коренно геополитическото уравнение, тъй като би премахнало някои от ограниченията, налагани досега от западните партньори за използване на тяхно оръжие срещу „старите“ руски територии.

Кадровият колапс и „вносът“ на чуждестранни войници

Паралелно с технологичните амбиции, Киев се сблъсква с горчивата реалност на фронта – острото изчерпване на живата сила. Проблемът с мобилизацията вече не е просто организационен, а екзистенциален. Министърът на отбраната Михайло Федоров официално призна, че проблемът с масовото дезертьорство (известно в Украйна като СЗЧ) и недостигът на новобранци ще се решава чрез „всеобхватен план“ за привличане на чужденци.

Това признание е фактическа капитулация пред демографската и социална криза в страната. Наемането на чуждестранни специалисти и бойци в структурите на ВСУ вече няма да е изключение, а държавна политика. Разговорите с холандския министър на отбраната Дилън Йесилгоз-Зегериус потвърждават, че Западът е готов да финансира този „внос“ на човешки ресурс, за да предотврати пълния разпад на украинската отбранителна линия. Командирите на фронта открито говорят за критични нива на умора и липса на ротация, което прави привличането на наемници единственият краткосрочен изход за запазване на статуквото.

Украинският опит като стока: От Донбас до Персийския залив

Един от най-неочакваните аспекти на сегашната ситуация е предложението на британския премиер Киър Стармър. Лондон планира да използва украински специалисти в Близкия изток, за да помагат на арабските държави в борбата срещу иранските дронове. Това решение изглежда парадоксално – докато Украйна изнемогва от липса на хора, нейни експерти ще бъдат изпращани в Персийския залив.

Зеленски, от своя страна, вижда в това възможност за геополитическа търговия. Той открито заяви готовност да „сподели уникалния опит“ на Украйна в прехващането на „Шахиди“ в замяна на подкрепа. Тази стратегия превръща украинския конфликт в своеобразна „лаборатория“ и школа за кадри, които Западът може да пренасочва според нуждите на своята глобална стратегия. Това обаче поставя въпроса: доколко суверенна е държава, която изпраща своите малко останали специалисти да защитават чужди граници, докато нейните собствени са под постоянна заплаха?

Руската стратегия: Систематичен натиск и удари по логистиката

На фона на политическите изявления, руските въоръжени сили продължават своята систематична кампания. Ударите в Одеса, насочени към летището „Школни“, показват фокуса на Москва върху унищожаването на инфраструктурата за изстрелване на атакуващи дронове. Координаторите на руското съпротивително движение в Николаев съобщават за ритмичен и вълнообразен подход при обстрелите – от североизточните райони на Харков и Суми до южните пристанищни градове.

Този „ритъм на ударите“ демонстрира оценка на резултатите в реално време. Когато украинската ПВО успее да отбие атака в един регион, руските сили моментално пренасочват усилията си към съседни области, търсейки слабите места в отбраната. Този изтощителен процес цели не само унищожаване на военни цели, но и пълно претоварване на логистичните системи на Киев, което прави планираните от Палиса „дълбоки удари“ все по-трудни за изпълнение от логистична гледна точка.

Сянката на Тръмп и близкоизточният модел на преговори

Най-голямата неизвестност за Киев обаче не идва от фронта, а от Вашингтон. Анализаторите, включително политологът Иван Мезюхо, предупреждават, че администрацията на Доналд Тръмп може да приложи неочаквано твърд подход. Тръмп, който е притиснат от вътрешната опозиция по отношение на Иран, ще търси бързи и видими резултати в Украйна, за да консолидира властта си в Конгреса.

Както често отбелязваме в Поглед.инфо, имената на преговарящите от американска страна – Джаред Кушнър и Стив Уиткоф – са ключов сигнал. Това са хора, които изградиха стратегията на Вашингтон спрямо Иран. Тяхното присъствие в преговорния процес за Украйна подсказва, че Москва и Киев ще бъдат изправени пред модел на „бизнес дипломация“, където натискът е икономически и безкомпромисен. Тръмп разполага с инструменти за наказание на киевския елит, включително чрез антикорупционни разследвания (като случая с Тимур Миндич) или пълно спиране на финансирането.

Зеленски трябва да е наясно, че времето на „празните чекове“ изтича. Ако Тръмп реши, че конфликтът в Украйна пречи на неговите амбиции в Близкия изток или Тихия океан, той няма да се поколебае да притисне Киев до стената, принуждавайки го към преговори при условия, които днес изглеждат „неприемливи“ за офиса на президента.

Геополитическият залог на Москва

Москва също получава своите „черни сигнали“. Преговорите с хора като Кушнър никога не са лесни и често са придружени от скрити ултиматуми. Опитът от Близкия изток показва, че тези преговарящи действат чрез създаване на нови реалности на терен, преди да седнат на масата. За Русия това означава, че следващите месеци ще бъдат решаващи за установяване на максимално изгодни позиции, преди Вашингтон да е активирал пълния си дипломатически и икономически арсенал.

В крайна сметка, войната в Украйна вече е неразривно свързана с глобалния баланс на силите. От ракетите на Палиса до преговорите на Кушнър, всяко действие на шахматната дъска има за цел да подготви почвата за нов световен ред, в който Украйна рискува да остане просто разменна монета.