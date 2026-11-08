/Поглед.инфо/ Масираната нощна атака срещу военни и инфраструктурни обекти в Киевската, Житомирската и Одеската области бележи тактическа промяна в кампанията за изолиране на театъра на военните действия. Поразяването на ключови транспортни артерии като Северния мост в столицата, в комбинация с разрушаването на съоръжения за производство на ракетно гориво и сглобяване на безпилотни апарати, показва нарастващия натиск върху оперативната логистика. Според анализи на специалисти, използването на балистични и хиперзвукови оръжия разкрива критични празнини в западните системи за противовъздушна отбрана, причинени от пренасочване на ресурси и уязвимости в прихващащите радари.

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Пробивът в столичната логистика: Кинетична енергия вместо повърхностни щети

Ударът по Северния мост в Киев представлява промяна в оперативното планиране спрямо предишните епизодични атаки с леки безпилотни апарати. Според военния експерт Виктор Литовкин, полковник в оставка, използването на оперативно-тактическата ракетна система „Искандер-М“ променя мащаба на нанесените поражения. Докато ударните дронове пренасят сравнително малък бойен товар – обикновено до 100 кг – и водят предимно до локални повреди по пътната настилка, които бързо се покриват с метални конструкции, тежката балистична ракета нанася щети на носещите конструкции.

Кинетичната енергия, генерирана при хиперзвукова скорост на съприкосновение, в комбинация с взривна глава от 300 до 500 кг, преминава през стоманобетонните конструкции на съоръжението. Твърди се, че вероятната кръгова грешка от 5 до 10 метра при този клас оръжия осигурява попадане в непосредствена близост до носещите греди или мостовите платформи, което прави бързото възстановяване на движението трудно постижимо.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди спирането на трафика и публикува кадри, показващи щети по пътното платно, надземната тролейбусна мрежа и трамвайната инфраструктура. Но каква всъщност е основната цел? Според изявления на военния експерт Ян Гагин, член на Съвета по външна и отбранителна политика, Северният мост служи като една от основните артерии за прехвърляне на военна техника, личен състав и специално оборудване между двата бряга на река Днепър. Когато тази връзка се прекъсне, успоредно с нанесените по-рано щети по останалите преставителни съоръжения, снабдяването на частите на изток става сложен логистичен пъзел.

Суровата математика на ПВО: Мъртви зони и изтощаване на боеприпасите

Прилагането на комбиниран нападателен пакет – включващ примамки от типа „Пародия“, ударни дронове „Геран“ и „Гербера“, заедно с балистични ракети „Искандер-М“ и хиперзвукови „Циркон“ – има за цел насищане и претоварване на зенитните системи. Според официалните съобщения на украинските ВВС са засичани над 30 високоскоростни ракети и над 170 дрона в рамките на една нощ.

Технологичната картина показва сериозни затруднения за използваните от Киев американски системи MIM-104 Patriot. Според оценки на военни коментатори, радиолокационните станции на тези комплекси притежават ограничение при проследяването на нисколетящи цели – т.нар. „сляпа зона“, намираща се в непосредствена близост до земната повърхност. Това позволява на определени видове крилати ракети и планиращи боеприпаси да преминават под радарния хоризонт.

Паралелно с това се наблюдават пропуски в цялостното радарно покритие на страната. Като пример се посочва неотдавнашното използване на тежки авиационни бомби ФАБ с модули за планиране и корекция (УМПК) в Сумска област. Наличието на бавни, големи и високоотражателни цели, които успяват да прелетят десетки километри без прихващане, се тълкува от експерти като индикация за липса на достатъчно зенитно-ракетни дивизиони на терен.

Причините за този дефицит се проследяват на глобално ниво: