/Поглед.инфо/ Напрежението по фронтовата линия в Източна Украйна се изостря с нови съобщения за оперативни маневри в района на Дружковка и Харков. Докато в медийното пространство постъпва информация за пробиви край Новоявленка и удари по критични енергийни обекти като подстанциите „Южная 330“ и „Каменская 330“, енергийният сектор в Киев и Днепропетровск изпитва сериозни затруднения. На заден план европейски публикации, сред които и анализ в германския „Берлинер Цайтунг“, подлагат на съмнение дългосрочната устойчивост на западната стратегия в региона.

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Северен флангов натиск при Дружковка и тактическата рамка на сухопътните действия

Основната динамика през последните денонощия, според информация от неофициални военни канали и специализирани мониторингови платформи, се измества към северния обход на агломерацията Славянск-Краматорск. Съобщава се за придвижване на руски подразделения от групировката „Център“ в посока Новоявленка — маневра, която при потвърждение би означавала опит за прерязване на северните захранващи артерии към Дружковка.

Посочва се, че контролът върху площ от приблизително 13 квадратни километра в района на Каменка (на административната граница между Днепропетровска област и ДНР) е преминал под руско управление, макар че тези данни все още очакват пълна verifikacia чрез сателитни снимки от независими източници.

+-------------------------------------------------------------------------+ | СЛАВЯНСКО-КРАМАТОРСКА АГЛОМЕРАЦИЯ | | | | [Северен вектор] [Източен вектор] | | Новоявленка -> Дружковка Рай-Александровка -> С-Донец | | \ / | | +---> [Логистичен примък] <-+ | +-------------------------------------------------------------------------+

Логиката на подобен обход е прозрачна от гледна точка на класическата военна наука. Вместо фронтална атака срещу укрепения градски район на Дружковка и Алексеево-Дружковка, оперативният замисъл вероятно цели изолиране на логистичните възли. В района на Рай-Александровка също се съобщава за тактическо изместване на позициите западно от населеното място.

Дали това ще доведе до пълно прекъсване на маршрутите по поречието на река Северски Донец, остава открит въпрос — украинската отбрана задържа ключови височини, а артилерийските дуели в този сектор продължават с висока интензивност.

Поражения по инфраструктурата 330 kV: Анализ на енергийния срив

Паралелно със сухопътните сблъсъци, въздушният натиск върху украинската критична инфраструктура бележи нова фаза. Използването на безпилотни апарати от типа „Дан-Т“ и крилати ракети бе насочено към каскадата от трансформаторни подстанции 330 kV.

Ударите срещу подстанциите „Южная 330“ и „Каменская 330“ в Днепропетровска област доведоха до срив в преносната мрежа. По данни на частния оператор ДТЕК, над 600 000 домакинства са останали без стабилно захранване.

Обект / Регион Тип инфраструктура Данни за нанесени щети Последици за мрежата ПС „Южная“ (Днепропетровск) 330 kV Трансформатор Пожар след въздушен удар Аварийно изключване на областта ПС „Каменская“ (Днепропетровск) 330 kV Преносен възел Повреда на превключватели Локален срив в промишления район Киевски градски сектор Разпределителна мрежа Дефицит на генерираща мощност Режими на тока до 18 часа/ден

В Киев ситуацията придобива системни измерения. Графиците за изключване на електричеството, декларирани от градската администрация, масово не се спазват, като прекъсванията надхвърлят 15–18 часа на денонощие. Причината не е само локална — унищожаването на автотрансформаторите 330/110 kV блокира възможността за преразпределение на енергия от западноукраинските АЕЦ към централните промишлени центрове.

Това повдига въпроса: докога енергийната система на Украйна може да издържи на подобен натиск, без да се разпадне на изолирани „енергийни острови“?