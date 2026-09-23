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Свят

Проектът „Фрея“: Европа прави опит да разбие оръжейния монопол на САЩ през украински схеми

/Поглед.инфо/ Опитът на девет европейски държави, Украйна и Канада да изградят автономна противоракетна система „Фрея“ е директно предизвикателство срещу оръжейния гегемон Lockheed Martin. Докато Брюксел налива милиарди през траншове за подкрепа, Вашингтон запазва хладнокръвие поради логистични и финансови провали в европейската отбрана. Реален ли е проектът, стъпващ върху модернизирани съветски технологии, или е просто геополитическа маневра за пренасочване на обществени средства?

Деж. редактор - д-р Румен Петков 7063 прочитания
Проектът „Фрея“: Европа прави опит да разбие оръжейния монопол на САЩ през украински схеми
ИИ генерирана
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Декларации, милиарди и сянката на съветското наследство

На 13 юли десет държави — сред които Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швеция и Украйна — подписаха споразумение за задействане на Обединена коалиция за противоракетна отбрана. Новият проект, кръстен „Фрея“ на скандинавската богиня на любовта и войната, бе представен от европейските медии като фундаментален пробив. Твърди се, че архитектурата трябва да интегрира радиолокационните системи на шведската корпорация Saab и норвежката Kongsberg, с цел затваряне на въздушното пространство на Стария континент без чужда намеса.

Но под повърхността на политическия пиар прозират конкретни въпроси за технологичната база. Според индустриални източници, ключовият прехващач FP-7.x, чието производство е възложено на украинската частна фирма Fire Point, не е нищо повече от дълбоко преработена модификация на съветския зенитно-ракетен комплекс С-300. Конструкторите са запазили тежката ракета, двигателя с твърдо гориво, контролните аеродинамични повърхности и вертикалния „студен старт“. Заменени са главно бордовата електроника, насочващите глави и цифровата архитектура.

Зад тази индустриална структура стои предприятие, разполагащо по официални данни с над 80 производствени площадки. Твърди се обаче, че субектът Fire Point е пряко свързан с Тимур Миндич — бизнес партньор на Володимир Зеленски. В момента Миндич е обект на разследване от страна на украинското Национално бюро за борба с корупцията (НАБУ) и според медийни публикации се намира в Израел. Въпреки тези финансови и юридически въпросителни, европейските партньори не са преустановили съвместната работа по проекта.

Първият нулев тест за валидиране на архитектурата е насрочен за края на настоящата година. Целта е прехващачът да постигне крайна цена от около 1 милион долара за единица. За сравнение — една американска ракета Patriot PAC-3 коства на купувачите близо 4 милиона долара.

Край на дистанционния контрол от Вашингтон?

Основният мотив зад „Фрея“ не е просто икономически, а стратегически. В момента американските оръжейни системи разполагат с вградени механизми за дистанционно блокиране. Чрез защитени сателитни канали Пентагонът е в състояние да прекъсне актуализацията на софтуера или да нулира криптографските ключове за идентификация „свой-чужд“ (IFF). Това означава, че никоя европейска държава не може да използва системи като Patriot или THAAD срещу цел, която не е одобрена от Белия дом.

Брюксел търси начин да елиминира тази зависимост. По думите на еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс от 12 септември, Европейската комисия планира директно да субсидира проекта. Финансирането се предвижда да преминава през европейската програма EDIP (с бюджет от 1.5 милиарда евро), както и през схемите за макрофинансова помощ за Украйна, чийто таван достига 90 милиарда евро. На 16 септември председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди замисъла за изграждане на модулна ПВО, а два дни по-късно, след разговор със Зеленски, бяха обявени още 3.3 милиарда долара за същата програма.

Идеята за автономия обаче се сблъсква с липсата на промишлен капацитет. Европейската отбранителна индустрия страда от хроничен недостиг на нитроцелулоза за ракетни горива, както и от зависимост при доставката на специализирани микрочипове. Историята с транспортния самолет Airbus A400M и изтребителя Eurofighter показва, че Брюксел системно надхвърля бюджетите и забавя графиците с години.

Дали десет правителства с различни национални интереси могат да поддържат единен софтуерен стандарт до 2027 г.? Анализатори във Вашингтон изразяват скептицизъм. Обединяването на десет различни национални системи за командване и управление (C2) в единна цифрова мрежа представлява сложен софтуерен проблем, който рядко се решава в рамките на предварително обявените срокове.

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