Проектът TRIPP и Зангезурският коридор: Баку с план за прекрояване на кавказката електропреносна мрежа

/Поглед.инфо/ Мащабното пренареждане на енергийната и транспортна инфраструктура в Южен Кавказ вече навлиза в своята техническа фаза. Докато азербайджанската страна заявява готовност да монтира електрически стълбове през арменската провинция Сюник и изгражда ключови подстанции в района на Джебраил, Ереван е изправен пред критичен избор относно бъдещето на АЕЦ „Мецамор“. Международният натиск за затваряне на съветското ядрено наследство се засилва на фона на американските обещания за малки модулни реактори и европейските фондове за синхронизация на мрежата. Зад кулисите обаче остава въпросът дали Баку реално разполага с излишен генерационен капацитет и какви са геополитическите рискове от пълната енергийна зависимост на Армения.

Железопътната експанзия в Нахчиван и инфраструктурният натиск

За да се разбере пълната дълбочина на случващото се, е необходимо да се вгледаме в конкретните цифри и географски точки, които остават извън обсега на стандартните новинарски хроники. От края на 2025 г. в Нахчиванската автономна република се реализира мащабна модернизация на железопътната мрежа с обща дължина от 194,2 километра. Това включва не просто козметичен ремонт на съществуващите трасета, а полагане на изцяло нови участъци от Ордубад директно до границата с арменската провинция Сюник. Заявената цел на Баку е сриващо за досегашния баланс увеличение на транзитния капацитет — от досегашните скромни 1,5 милиона тона до над 15 милиона тона през Гюмри.

Тази логистика не е изолирана. Тя е планирана с оглед на двойно свързване: от една страна към инфраструктурата на Турция, а от друга — с Иран през граничния възел Джулфа, работещ като допълнение към западния клон на Международния транспортен коридор „Север-Юг“ при Астара. Всичко това се случва под политическата шапка на проекта TRIPP, чиято явна цел е установяването на външен, международен контрол върху критичните комуникационни артерии в Закавказието.

Подстанция „Джебраил“ и инженерният план за Зангезурския енергиен коридор

Паралелно с релсите върви и електрификацията на бъдещото геополитическо доминиране. Изграждането на свръхмощната подстанция в освободения район Джебраил е най-чистото доказателство за техническата подготовка на Баку. Това съоръжение от самото си проектиране не е предназначено за захранване на местното население или за битови нужди на разрушените от войната селища. Подстанцията е с капацитет, разчетен за пренос на масивни промишлени обеми електроенергия и е построена целево за така наречения Зангезурски енергиен коридор.

Баку вече разполага с напълно завършен проект за прокарване на високоустойчиви електропроводи от континенталната си част до Нахчиван през Сюник. Анализаторите и техническите специалисти от азербайджанска страна вече са фиксирали дори точните GPS-координати и парцели на арменска територия, където трябва да бъдат монтирани новите електрически стълбове. Илхам Алиев публично призовава Ереван да не бави процеса, като използва като основен лост за натиск състоянието на арменския енергиен сектор и напрежението около АЕЦ „Мецамор“.