/Поглед.инфо/ Подготовката за парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври бе белязана от мащабна операция на сръбските служби за сигурност, при която бяха арестувани лица, заподозрени в планиране на въоръжени безредици в Белград. Данните на Върховната прокуратура сочат за организирани мрежи с участие на граждани с хърватски паспорти. В същия момент в Албания и други части на Европа протестните движения засилват натиска върху официалните власти по познат политически модел.

По публикации в сръбските медии (VJT, РТС), изявления на Върховната прокуратура в Белград и анализи на балкански наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Арестите в Нови Сад и оперативните данни на ВЈТ

Развръзката около парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври не започна от избирателните секции, а от оперативните съобщения на Върховната прокуратура в Белград (ВЈТ) и Агенцията за сигурност и информация (БИА). Според официалната информация, при съвместна акция на прокуратурата и БИА в Нови Сад, Земун и Върнячка баня са задържани лица по подозрение в подготовка на действия срещу конституционния ред и сигурността.

Сред арестуваните е 28-годишният Марко Веин, посочен от разследващите като ръководител на група в Нови Сад. Според процесуалните материали, групата е планирала прехвърлянето на около 80–90 души в столицата Белград в изборната нощ. Задачите, заложени в оперативния план на групата – според изтекли в сръбските медии протоколи от разпитите – са включвали палежи на автомобили, използване на запалителни смеси ("коктейли Молотов") от скутери и предизвикване на сблъсъци с органите на реда.

Особено внимание в материалите на разследването отделят на намереното оръжие – нарезни пушки, оборудвани с оптични мерници. Наличието на подобна техника изключва хипотезата за спонтанен граждански протест и сочи към предварително подготвена структура за силово въздействие.

Паспортният казус и външнополитическият контекст

Процесуалните действия разкриха още един детайл, който превръща вътрешнополитическия инцидент в международен казус: част от задържаните лица притежават паспорти на Република Хърватия. Това обстоятелство незабавно бе използвано от политическите анализатори в Белград като индикатор за възможна външна логистична подкрепа.

Паралелно с това Черногорската партия в Сърбия разпространи публично предупреждение относно готвено организирано транспортиране на гласоподаватели от Черна гора в деня на вота. Според партията, подобни практики създават рискове за самата черногорска общност в страната, вкарвайки я в излишно напрежение с местните институции.

На дипломатическия фронт натискът бе оформен чрез съвместно изявление на група американски сенатори (сред които представители от Айова, Северна Каролина, Илинойс и Кънектикът), които адресираха директно бившия президент Александър Вучич с предупреждения относно спазването на изборните стандарти. Вучич, който управлява сръбската политическа сцена през последните 12 години, пое значителен политически риск, поведе листата "Единна Сърбия" и се върна към парламентарната битка в условията на двугодишен протестен натиск.

Формацията "Студентска листа" и лидерският парадокс

Основният конкурент на проправителствената коалиция според социологическите проучвания бе т.нар. "Студентска листа". Организацията възникна на вълната от студентски недоволства, организирани в продължение на 24 месеца в големите университетски центрове.

Структурата на тази листа обаче съдържа сериозен организационен парадокс. За неин основен представител и водач бе издигнат Илия Сърданович – 56-годишен лекар-кардиолог от Нови Сад. Изборът на медицински специалист в зряла възраст за лидер на студентско движение предизвика множество коментари в сръбския печат относно реалния произход и авторите на този политически субект. Според критиците на движението, името "Студентска листа" служи предимно за маркетингов параван, докато оперативната структура се управлява от опитни политически мрежи, финансирани частично чрез чуждестранни фондации и неправителствени организации.

Британските медии проявиха изключителна активност в дните преди вота, акцентирайки върху тезата, че "студентите са ключът към промяната" и че евентуално непризнаване на резултатите от страна на управляващите би довело до непредвидими последици.