/Поглед.инфо/ Световната икономика е изправена пред историческа дилема – дълговете растат, растежът изчезва, а геополитиката все по-често измества икономическата логика. В този разговор на Георги Стамболиев с проф. Боян Дуранкев разплитаме възможните сценарии: инфлация, финансова репресия, преструктуриране или геополитически шок. Ще стане ли юанът световна резервна валута? Ще отслабне ли доларът? Печели ли еврото от глобалната турбуленция? И какво означава всичко това за България в следващото десетилетие?



Поглед.инфо винаги разглежда глобалните икономически процеси през призмата на стратегическите сблъсъци и реалните последици за Европа и България.

В този задълбочен разговор проф. Боян Дуранкев анализира:

– Има ли изход от огромните публични дългове на САЩ и ЕС?

– Възможна ли е финансова репресия и скрито обезценяване чрез инфлация?

– Ще стане ли юанът световна резервна валута до 2035 г.?

– Започва ли реален край на петродолара?

– Какво означава еврозоната за България – риск или стратегически шанс?

– Изместват ли се САЩ към нова географска доктрина и как ще реагира Европа?

Разговор за бъдещето на долара, ролята на Китай, стабилността на еврото и съдбата на малките държави в един пренареждащ се свят.

Втора част: https://www.youtube.com/watch?v=cPk9w_zHzvE&pp=0gcJCaIKAYcqIYzv