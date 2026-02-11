/Поглед.инфо/ Сатанизмът не като сензация, а като идеологическа и ценностна матрица – така проф. Дарина Григорова, в предаване със Зорница Илиева, описва духовната основа на съвременния глобализъм. Във втората част на разговора тя проследява как отричането на традицията, подмяната на морала и култът към разрушението се превръщат в „нова религия“ на елитите, които управляват света чрез войни, разпад на държави и обезличаване на народи. Анализът стига и до България – липсата на държава, ролята на НПО-тата и мълчанието на интелектуалците в момент на цивилизационен прелом.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката като сблъсък на ценностни системи, а не като поредица от случайни събития.

Във втората част на разговора с проф. Дарина Григорова се разглежда една от най-трудните за назоваване теми на съвременността – духовната и ценностна основа на глобалния елит. Сатанизмът е анализиран не като карикатурен образ, а като идеологическа рамка, отричаща традицията, морала, държавността и самата идея за историческа приемственост. Разговорът проследява връзката между глобализма, войните, разпада на обществата и подмяната на смисъла, както и ролята на Великобритания, САЩ и Европейския съюз в украинския конфликт. Особен акцент е поставен върху България – отслабената държава, влиянието на НЕПО-тата и отстъплението на интелектуалците от публичния дебат. Анализ, който не търси удобство, а обяснение на процесите в момент на дълбок цивилизационен разлом.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=099Wy0LMHtU&t=3s

