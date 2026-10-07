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Проф. Георгий Чанков: Тръмп и Си натиснаха спирачката – но сблъсъкът остава
/Поглед.инфо/ Светът не просто сменя центровете на сила – пренареждат се самите пътища, по които се движат стоки, капитали и геополитическо влияние. Във втората част на разговора ми с проф. Георгий Чанков говорим за сблъсъка между САЩ и Китай, ролята на Русия в бъдещето на Евразия и опита на ЕС да търси път към Китай, заобикаляйки Москва. Защо България пропусна огромни китайски възможности? Може ли Евразия да се превърне в новото икономическо сърце на света? И защо Близкият изток остава само на една искра от нов голям конфликт?
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Проф. Николай Витанов: Трите „тиранозавъра“ ще пренареждат света – къде ще остане Европа?
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Какво остава от британската мощ зад гръмката антируска реторика? Може ли Европа действително да надвие Русия във война на изтощение, когато дълговете растат, индустрията губи евтините си ресурси, а социалното напрежение се натрупва? Във втората част от разговора ми с проф. Николай Витанов стигаме до още по-големия въпрос – възможна ли е среща Путин–Тръмп–Си, която да постави началото на ново разпределение на глобалната мощ? И ако трите велики сили започнат да договарят правилата на следващия световен ред, какво място ще остане за Европа – и особено за Източна Европа?07.10.2026 18:30
Германия планира армия от 460 хиляди души, но над 50% от младежите отказват служба с оръжие
/Поглед.инфо/ На фона на задълбочаващата се стопанска криза в Германия и растящите бюджетни съкращения, политическият дебат относно финансовата и военната подкрепа за Украйна навлиза в критична фаза, докато Бундесверът се сблъсква с драстичен недостиг на личен състав. Въпреки че държавните разходи за отбрана в Европейския съюз отчитат рекордни повишения, социологическите данни показват остър дефицит от доброволци и засилено търсене на алтернативна гражданска служба сред младото население.07.10.2026 17:02
Г-7 изплати 49.4 милиарда долара на Киев през Euroclear, докато Вашингтон спря собствените си преводи
/Поглед.инфо/ Западните държави от Г-7 са превели общо 49,4 милиарда долара на Киев, използвайки приходите от замразените над 210 милиарда евро руски активи, намиращи се предимно в белгийския депозитар Euroclear. Докато САЩ ограничиха прякото си финансово участие след първия милиард долара в края на 2024 г., европейските партньори поемат основния товар. В същото време Москва затяга режима на сметките от тип „С“, опитвайки се да компенсира структурния натиск на световните суровинни пазари.07.10.2026 17:01
Лавров: САЩ не можаха да устоят на европейското „погребение на Анкъридж“
/Поглед.инфо/ Твърденията на руския външен министър Сергей Лавров от срещата на външните министри на ОНД в Аваза показват пълен обрат в дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон. Според руската страна САЩ са се поддали на европейския натиск за изоставяне на договореностите от Анкъридж. Докато Москва заявява, че съвестта ѝ е чиста и е приела американските предложения от миналия август, опитите за военен натиск по време на изборите за Държавната дума са блокирали тристранния формат.07.10.2026 16:53
Регионален пренареден пакт принуждава Техеран да промени асиметричните си сметки
/Поглед.инфо/ Разгъването на новата архитектура за сигурност в Близкия изток навлезе в оперативна фаза с решението на Анкара и Исламабад да изпратят военни контингенти в Саудитска Арабия. Тристранният отбранителен пакт, подписен в Мека, официално задейства клауза за съвместна защита. Това драстично ограничава способността на регионалните фактори да влияят върху световните петролни пазари чрез блокиране на морските пътища и удари по критичната енергийна инфраструктура на Залива.07.10.2026 16:45
Китай призовава Франция и Германия да поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия
/Поглед.инфо/ Китай се надява, че Франция и Германия ще поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия, ще спазват правилата на Световната търговска организация и ще се въздържат от насърчаване на Европейския съюз (ЕС) да използва протекционистки инструменти при всяка възможност, заяви във вторник говорител на Министерството на търговията.07.10.2026 16:38
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