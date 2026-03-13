/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Зорница Илиева в студиото на Поглед.инфо с проф. Нако Стефанов се прави тревожен и дълбок анализ на войната срещу Иран – конфликт, който може да се превърне в повратна точка за целия световен ред. Според професора изходът от тази война ще реши дали ще се запази американската глобална доминация или светът окончателно ще премине към многополюсен модел. Той предупреждава, че евентуално блокиране на Ормузкия пролив може да изстреля цената на петрола до 200 долара за барел и да хвърли световната икономика в тежка криза. Професорът разглежда ролята на Русия, Китай и БРИКС, опасността от хибридна война от ново поколение и драматичния риск от глобален хаос. В разговора той поставя и болезнения въпрос за позицията на България – дали страната ни ще продължи да следва чужди интереси или ще намери сили да бъде мост между цивилизациите.

Втора част от разговора в студиото на Поглед.инфо с проф. Нако Стефанов.

Темите в разговора:

– Ще издържи ли Иран във войната

– Каква е ролята на Русия и Китай

– Ще успее ли БРИКС да промени световния ред

– Какво ще стане ако Ормузкият пролив бъде блокиран

– Възможен ли е нов глобален хаос

– Каква трябва да бъде позицията на България

Проф. Нако Стефанов предупреждава, че светът навлиза в нова епоха на геополитическо противопоставяне, която може да продължи десетилетия и да промени окончателно баланса на силите.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=x_QnSRGj8tI&t=5s&pp=0gcJCcUKAYcqIYzv

