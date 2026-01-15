/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с проф. Нако Стефанов за това дали Куба е следващата мишена след Венецуела, как се повтарят механизмите на блокада и обедняване и как Русия и Китай реално могат да противодействат – от енергийна помощ до нова „латинска солидарност“. В разговора се отваря и голямата тема за Иран, за истинската цел зад ескалациите – доларът и ресурсите – и за риска Европа да остане без собствена визия, докато натискът към война расте. Проф. Стефанов свързва геополитиката директно с България: еврозоната като режим на строг финансов надзор, дигитален контрол и опасност страната да бъде вкарана в конфликт, за който обществото още „не вижда слона в стаята“.

Поглед.инфо последователно следи и анализира рисковете от геополитическа ескалация и отражението им върху България.

Във втората част проф. Нако Стефанов коментира:

– Защо Куба отново се появява като „следваща жертва“ и какви паралели с Карибската криза са реални;

– Как блокадите и санкциите произвеждат обедняване и „мечти за спасение“, които отварят врата за външна намеса;

– Какво могат да направят Русия и Китай – енергия, храни, логистика, политическа подкрепа, регионална солидарност;

– Защо Иран е стратегически възел и как евентуална смяна на режима би пренаредила Близкия изток;

– Европа между неолиберално ядро и криза на суверенността;

– България: еврозона, регламенти, бюджетен надзор, цифрови досиета и най-страшният въпрос – ще ни въвлекат ли във война;

– Идеята „България – зона на мира“ и София като възможна платформа за преговори.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=7T174to3ZAI

