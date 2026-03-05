/Поглед.инфо/ Проф. Николай Витанов коментира драматичното развитие на войната между Израел и Иран и включването на САЩ. Според него Доналд Тръмп е бил „набутан“ в конфликта чрез стратегията на Израел, а реалният натиск върху Иран засега остава под прага, който може да доведе до падане на режима в Техеран. В разговора се анализират военните възможности на страните, ролята на хиперзвуковите ракети, икономическата цена на войната и глобалните последици – от енергийния пазар до отношенията между Русия, Китай и САЩ.



Поглед.инфо винаги разглежда големите геополитически процеси и тяхното отражение върху сигурността на България и света.

Във втората част от разговора в студиото на Поглед.инфо на Зорница Илиева с проф. Николай Витанов се анализира развитието на войната между Израел и Иран и включването на Съединените щати.

Според него Доналд Тръмп е попаднал в стратегически капан – въвлечен в конфликт, който трудно може да бъде решен с един удар. Проф. Витанов разглежда няколко ключови въпроса:

защо военният натиск срещу Иран остава „под прага“ за смяна на режима

каква е ролята на израелската стратегия и разузнаване

защо хиперзвуковите ракети променят баланса на силите

как войната влияе върху цените на петрола и глобалната политика

какви ще бъдат последиците за САЩ, Европа и България

Разговорът разглежда и по-широкия геополитически контекст – отношенията Русия–Китай, енергийните пазари и риска от нови конфликти в света.

