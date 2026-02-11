/Поглед.инфо/ YouTube каналът на Поглед.инфо – Владимир Трифонов разговаря с проф. Николай Витанов за разпада на ядрените ограничения и новата логика на силата: защо САЩ не искат двустранен договор без Китай, какво означава военен бюджет „трилион и половина“, колко реален е проектът „Златен купол“, защо НАТО децентрализира командването си и къде са най-опасните точки за искра – Балтика и Тайван. Разговор за стратегическия момент, в който „двама се карат, трети печели“ – и как третият се казва Китай.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката не като шум от новини, а като сблъсък на ресурси, технологии и воля за власт.

В тази първа част Владимир Трифонов разговаря с проф. Николай Витанов за това защо ядрените ограничения се разклащат и какво следва, ако надпреварата се върне с пълна сила.

Ще чуете:

– защо САЩ настояват Китай да бъде включен и защо Пекин няма стимул да се „върже“ с договори;

– как модернизацията на ядрените арсенали се превръща в икономическа и политическа сметка;

– какво означава военен бюджет, който расте към „трилион и половина“ и как се „избиват“ такива пари;

– докъде може да стигне идеята за „Златен купол“ и срещу какви ракети има смисъл;

– защо НАТО делегира повече към Европа и какво говори това за натиска от Китай;

– Балтийско море, дроновете и рискът малък инцидент да отключи голямо решение;

– Тайван, флотът на Китай и дилемата на Япония – съюз, печалба и опасност.

Гледайте докрай и пишете в коментар: кое според вас е най-рисковото място за „грешка“ – Балтика или Тайван?

Втора част утре вечерта тук:..........

