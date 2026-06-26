Проф. Николай Витанов: Русия няма да спре, докато не постигне всичките си цели

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора си с Владимир Трифонов професор Николай Витанов прави мащабен геополитически анализ на променящия се световен ред. Защо Сергей Лавров обяви, че преговорите със САЩ са били използвани за печелене на време? Има ли Европа реални военни възможности за сблъсък с Русия или политическите декларации изпреварват действителността? Ще приключи ли войната в Украйна при условията на Москва и какви ще бъдат последствията за Източна Европа? В разговора се разглеждат и променящият се баланс в Близкия изток, резултатите от конфронтацията между САЩ и Иран, отслабването на влиянието на Вашингтон, възходът на Китай, развитието на инициативата „Един пояс, един път“ и мястото на България в една бързо променяща се международна среда. Проф. Витанов прави исторически аналогии, анализира военните, икономическите и политическите процеси и очертава сценарии, които според него ще определят развитието на света през следващите години.

Втората част от разговора на Владимир Трифонов с проф. Николай Витанов е посветена на най-важните геополитически процеси, които определят развитието на международната система през последните години. В центъра на анализа са войната в Украйна, отношенията между Русия и Съединените щати, ролята на Европа, кризата в Близкия изток, възходът на Китай и преместването на глобалния икономически и политически център към Азия.

Проф. Витанов коментира изявлението на руския външен министър Сергей Лавров, че разговорите между Москва и Вашингтон са били използвани за печелене на време в полза на Украйна. Според него това е знак за сериозна промяна в оценките на Кремъл и показва, че Русия вече разглежда дипломатическия процес през призмата на натрупания военен и политически опит.

Разговорът проследява как според проф. Витанов се е променила ситуацията на фронта, как се развива производството на дронове, защо Западът трудно може да промени баланса на силите и какви са реалните перспективи пред украинската армия. Специално внимание е отделено на историческите аналогии – от Наполеоновите войни до Руско-турската война – чрез които професорът обяснява логиката на големите геополитически конфликти.

В интервюто се разглежда и въпросът дали Европа разполага с необходимия политически, икономически и военен ресурс за продължителна конфронтация с Русия. Анализират се състоянието на британските, германските и френските въоръжени сили, проблемите пред европейската отбранителна индустрия и зависимостта на европейската сигурност от решенията на Вашингтон.

Проф. Витанов обръща внимание и на опасността България и останалите държави от Източна Европа да се окажат обект на бъдещи геополитически договорености между големите сили. Именно затова според него е необходимо страната да следи внимателно процесите извън Европа и да търси собствен икономически интерес.

Сериозно място е отделено и на Близкия изток. Анализират се отношенията между САЩ и Иран, резултатите от последния военен сблъсък, перспективите пред ядрената програма на Техеран, развитието на иранската противовъздушна отбрана, както и отражението върху държавите от Персийския залив и международните енергийни пазари.

В края на разговора акцентът се премества към Азия. Проф. Витанов разглежда ускореното развитие на Китай, инициативата „Един пояс, един път“, ролята на АСЕАН, икономическите връзки между Пекин и държавите от Персийския залив, дедоларизацията на международната търговия и постепенното изместване на глобалния център на икономическо развитие към Азиатско-тихоокеанския регион.

Според него именно там ще се определя бъдещето на световната икономика през следващите десетилетия, а България трябва да следи тези процеси много по-внимателно и прагматично.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=TM20pPZZk74&t=4s

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