Проф. Николай Витанов: Русия няма да спре, докато не постигне всичките си цели

Втората част от разговора на Владимир Трифонов с проф. Николай Витанов е посветена на най-важните геополитически процеси, които определят развитието на международната система през последните години. В центъра на анализа са войната в Украйна, отношенията между Русия и Съединените щати, ролята на Европа, кризата в Близкия изток, възходът на Китай и преместването на глобалния икономически и политически център към Азия.
Проф. Витанов коментира изявлението на руския външен министър Сергей Лавров, че разговорите между Москва и Вашингтон са били използвани за печелене на време в полза на Украйна. Според него това е знак за сериозна промяна в оценките на Кремъл и показва, че Русия вече разглежда дипломатическия процес през призмата на натрупания военен и политически опит.
Разговорът проследява как според проф. Витанов се е променила ситуацията на фронта, как се развива производството на дронове, защо Западът трудно може да промени баланса на силите и какви са реалните перспективи пред украинската армия. Специално внимание е отделено на историческите аналогии – от Наполеоновите войни до Руско-турската война – чрез които професорът обяснява логиката на големите геополитически конфликти.
В интервюто се разглежда и въпросът дали Европа разполага с необходимия политически, икономически и военен ресурс за продължителна конфронтация с Русия. Анализират се състоянието на британските, германските и френските въоръжени сили, проблемите пред европейската отбранителна индустрия и зависимостта на европейската сигурност от решенията на Вашингтон.
Проф. Витанов обръща внимание и на опасността България и останалите държави от Източна Европа да се окажат обект на бъдещи геополитически договорености между големите сили. Именно затова според него е необходимо страната да следи внимателно процесите извън Европа и да търси собствен икономически интерес.
Сериозно място е отделено и на Близкия изток. Анализират се отношенията между САЩ и Иран, резултатите от последния военен сблъсък, перспективите пред ядрената програма на Техеран, развитието на иранската противовъздушна отбрана, както и отражението върху държавите от Персийския залив и международните енергийни пазари.
В края на разговора акцентът се премества към Азия. Проф. Витанов разглежда ускореното развитие на Китай, инициативата „Един пояс, един път“, ролята на АСЕАН, икономическите връзки между Пекин и държавите от Персийския залив, дедоларизацията на международната търговия и постепенното изместване на глобалния център на икономическо развитие към Азиатско-тихоокеанския регион.
Според него именно там ще се определя бъдещето на световната икономика през следващите десетилетия, а България трябва да следи тези процеси много по-внимателно и прагматично.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=TM20pPZZk74&t=4s
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