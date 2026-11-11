Проф. Николай Витанов: Тръмп, Путин и Си ще делят света! Европа е в менюто, България – на масата!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще разпределя света, когато американската хегемония окончателно отстъпи място на новия баланс на силите? Във втората част от разговора ми с проф. Николай Витанов обсъждаме възможната голяма сделка между Тръмп, Путин и Си Дзинпин, опасността Германия отново да бъде противопоставена на Русия и ядрените амбиции на Франция. Защо Вашингтон има нужда от европейските ресурси? Може ли Великобритания да воюва с Русия? И най-тревожният въпрос: ще бъде ли Европа участник в изграждането на новия световен ред, или ще се превърне в предмет на договорките между великите сили?