Проф. Николай Витанов: Трите „тиранозавъра“ ще пренареждат света – къде ще остане Европа?

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Какво остава от британската мощ зад гръмката антируска реторика? Може ли Европа действително да надвие Русия във война на изтощение, когато дълговете растат, индустрията губи евтините си ресурси, а социалното напрежение се натрупва? Във втората част от разговора ми с проф. Николай Витанов стигаме до още по-големия въпрос – възможна ли е среща Путин–Тръмп–Си, която да постави началото на ново разпределение на глобалната мощ? И ако трите велики сили започнат да договарят правилата на следващия световен ред, какво място ще остане за Европа – и особено за Източна Европа?