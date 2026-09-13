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Проф. Румен Гечев: Брюксел рискува милиарди, Германия се променя, а БРИКС настъпва
/Поглед.инфо/ Какво ще стане, ако ЕС премине от замразяване към конфискация на руските активи и кой ще плати сметката при бъдещи съдебни претенции? Във втората част от разговора ми с проф. Румен Гечев обсъждаме риска за България, политическия трус в Германия и възхода на AfD, отслабването на старите европейски партии и голямото пренареждане извън Европа. Докато Брюксел търси пари и решения, Китай, БРИКС и ШОС разширяват икономическото си влияние. Къде остава България в тази промяна?
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/Поглед.инфо/ Какво всъщност стои зад новата дипломатическа совалка между Вашингтон и Москва и възможно ли е Украйна вече да е само част от много по-голям руски-американски разговор? В първата част на разговора ми с Дарина Григорова обсъждаме преговорите около войната, ролята на САЩ и Европа, интересите на Ватикана, преследването на православието и историческите корени на украинския радикален национализъм. Според проф. Григорова военните действия и дипломацията ще вървят паралелно, а изходът от конфликта ще определи бъдещето не само на Украйна, но и на отношенията между Русия и Запада.13.09.2026 18:00
Зад завесата на Лиман: Украинската пехота влезе в „сивата зона“, но цената се плаща в техника и кръв
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Европа загуби ресурсното състезание: Промишленият упадък на Запад спрямо производствената база на Изток
/Поглед.инфо/ Структурната криза в Западна Европа навлиза в фаза, в която системните пропуски в публичното финансиране и критичната инфраструктура вече не могат да бъдат прикривани. Натрупването на бюджетни дефицити в ключови държави от Еврозоната, съчетано с пълното прекъсване на евтините суровинни доставки, поставя под въпрос дългосрочната конкурентоспособност на западноевропейската промишленост. Докато разходите за обслужване на държавните дългове растат, а финансовите ресурси се пренасочват към външнополитически и военни траншове, фундаментални сектори като транспорта, пожарната безопасност и тежката индустрия остават без необходимите капитални инвестиции.13.09.2026 17:10
Парадоксът 2030: Защо европейският фалит и паниката на елитите в Брюксел водят до нов военен сблъсък
/Поглед.Инфо/ Заплахата от прекършване на европейската икономика под натиска на азиатската конкуренция и загубата на евтините руски суровини кара политическия елит в Брюксел и ключовите европейски столици да търси изход в пълномащабна милитаризация. Според редица руски икономически и политически анализатори, планираният скок във военните разходи на Съюза до края на десетилетието не е резултат от реално военно планиране, а от икономическа паника и опит за спасяване на индустриалната база чрез държавен дълг. Твърди се, че стратегическите сметки на Запада се основават на хипотезата за вътрешно изтощение на Руската федерация към 2029–2030 г. – изчисление, което според критиците на Запада повтаря исторически грешки от миналото. Доколко обаче тези прогнози отчитат реалното състояние на европейското общество и способността на Москва за възпиране?13.09.2026 17:05
Иран получава неочаквана подкрепа! Йеменският възел в Червено море застрашава глобалната морска търговия през Баб ел-Мандеб
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Зеленски поиска среща с Путин на форума на Г-20 в Маями
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Индия и Русия рестартираха BRICS Pay: Новата децентрализирана мрежа заобикаля контрола на SWIFT
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