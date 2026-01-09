/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с проф. Румен Гечев (УНСС) за отвличането на Мадуро, удара по международното право, „петродолара“ и причината Венецуела да се превърне в ключова геоикономическа цел на САЩ – на фона на BRICS, Китай, Русия и апетита към Гренландия.

В този разговор проф. Румен Гечев разглежда операцията във Венецуела не като единична акция, а като симптом на нова епоха: когато силата изпреварва нормите, а ресурсите стават политически инструмент. Темите минават през финансовата уязвимост на САЩ, историята на „петродолара“, стратегическата стойност на венецуелския петрол, риска за репутацията на BRICS и реалистичните граници на реакциите на Китай и Русия. Отделно – Гренландия като дългосрочна американска фикс-идея и Европа като зрител на собственото си отслабване.

