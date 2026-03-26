/Поглед.инфо/ Втората част на разговора с проф. Валентин Вацев разкрива неудобната истина: украинската война не е конфликт между две държави, а сблъсък между Русия и цялата западна система, в който Лондон играе ключова роля зад кулисите, а Европа вече се готви за директна война. Докато Москва търси изход, вътрешните противоречия в Русия – между либералния и държавния модел – се превръщат в по-голяма заплаха от самия фронт. А България? Тя стои в историческо безвремие, управлявана от олигархичен модел, който се разпада, но без ясна алтернатива. Разговорът стига до крайния въпрос: върви ли светът към нов ред или към катастрофа, която ще пренапише всичко познато?

Във втората част на разговора с проф. Валентин Вацев се разглеждат най-острите и опасни линии на съвременната геополитика.

-Кой реално контролира хода на украинската война – Вашингтон или Лондон?

- Защо Русия не вижда САЩ като основен враг, а Великобритания?

- Готви ли се Европа за пряк военен сблъсък с Русия до 2030 г.?

- Възможен ли е ядрен сценарий и защо отново се говори за него?

- Какво означава „путинизъм“ и защо вътрешните проблеми на Русия могат да се окажат по-опасни от външните?

- България – пред разпад на модела или пред ново начало?

Разговор без цензура за войната, елитите, бъдещето на Европа и съдбата на България.

