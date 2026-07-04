Проф. Валентин Вацев: Лондон води вековната война срещу Русия, не Вашингтон

/Поглед.инфо/ В този разговор с проф. Валентин Вацев поставяме въпроси, които рядко присъстват в публичния дебат. Говорим за британската представа за властта, за историческите корени на англосаксонската политическа традиция, за начина, по който се изгражда образът на противника в западната медийна система, и за това защо според проф. Вацев истинската историческа ос на противопоставяне не минава между Москва и Вашингтон, а между Русия и Лондон. Разговор за геополитиката, пропагандата, историята и механизмите на влияние, които продължават да определят световната политика.