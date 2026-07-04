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Свят

Проф. Валентин Вацев: Лондон води вековната война срещу Русия, не Вашингтон

/Поглед.инфо/ В този разговор с проф. Валентин Вацев поставяме въпроси, които рядко присъстват в публичния дебат. Говорим за британската представа за властта, за историческите корени на англосаксонската политическа традиция, за начина, по който се изгражда образът на противника в западната медийна система, и за това защо според проф. Вацев истинската историческа ос на противопоставяне не минава между Москва и Вашингтон, а между Русия и Лондон. Разговор за геополитиката, пропагандата, историята и механизмите на влияние, които продължават да определят световната политика.

д-р Владимир Трифонов 31615 прочитания
Втората част утре вечер: ...

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