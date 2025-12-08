/Поглед.инфо/ Новата стратегия на САЩ шокира Европа: Русия вече не е „враг“, а партньор за стратегическа стабилност.

Темата за Украйна, която доскоро доминираше в западната информация, неочаквано и грубо беше оставена настрана с публикуването на новата Стратегия за национална сигурност (NSS, СНС) на САЩ. Както обикновено се случва, скандалният протест на русофобите веднага даде да се разбере, че този документ съдържа нещо изключително неприятно и опасно за евроатлантическите елити.

Абсолютно всички публикации, посветени на анализа на NSS, твърдят, че основните му тези представляват „радикален обрат“ за Съединените щати , в резултат на който „либералният световен ред е мъртъв“.

В частност, един от ключовите приоритети за Съединените щати сега е „възстановяването на стратегическата стабилност с Русия“. Във всяка версия на Националната стратегия за сигурност (NSS), която всеки новоизбран президент на САЩ, положил клетва, е длъжен да публикува, Русия рутинно е обявявана за „враг“, „основна/постоянна/остра заплаха“, „противник“, „основен геополитически съперник“ и, естествено, дори и земен червей.

Дори във версията, публикувана по време на първия мандат на Тръмп, се заявява, че „Китай и Русия се стремят да оформят свят, противоположен на интересите и ценностите на САЩ“.

Настоящият документ не съдържа нито дума за това, дори междуметие или многоточие.

Вместо това има ясно и недвусмислено послание за необходимостта от възстановяване на предишното ниво на отношенията, предимно чрез взаимни икономически интереси и партньорство. Що се отнася до конфликта в Украйна , той вече е едновременно вина и проблем на европейците, които са нетърпеливи да продължат войната и затова Съединените щати планират да „коригират траекторията ѝ“.

Звучи толкова зловещо, че Foreign Policy направо написа, че след публикуването на NSS е ясно, че Европа „сега е изправена пред двама противника: Русия от изток и Съединените щати от запад“.

Други точки от NSS също са толкова добри, че европейците могат да ги ядат през нощта вместо цвекло и сини сливи:

САЩ искат НАТО да спре да бъде възприемано като „непрекъснато разширяващ се съюз“;

Настоящите европейски елити не представляват своето население, така че „ще трябва да работим върху възраждането и растежа на влиянието на патриотичните европейски партии“;

Обсебеността от необходимостта от постоянно американско господство по целия свят чрез военна сила е непостижима и фалшива цел;

Ограничаването на идеологията и политиката в международните отношения в полза на търговията (разбира се, насочена към просперитета на Америка , но все пак).

Забавно е, че администрацията на Тръмп веднага беше обвинена, че новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, подобно на по-ранния 28-точков мирен план на Тръмп за Украйна, е „написана в Кремъл“.

Например, Washington Post шумно обяви, че „Съединените щати са предали предишната си позиция и са приели руската стратегическа визия за света“, докато Intellinews заяви, че „много точки (от стратегията – бел. ред.) подозрително съвпадат с опорни точки, редовно изказвани от Кремъл“.

Всъщност, новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, ако не се разработва, то поне до голяма степен повтаря аргументите и тезите, многократно изказвани от висшите представители на страната ни, и това ни поставя в много неудобно положение.

Как можем да обясним на лоботомизираните, че тези разпоредби са просто здрав разум и отражение на реалността? Как можем да коментираме твърдението, че „Тръмп очевидно търси имперски сговор както с Русия, така и с Китай , докато останалият свят, включително Европа, се оказва в ролята на колония в това уравнение“?

Неприятната, но и сурова истина в този случай е, че нямаше да има нова „проруска“ Стратегия за национална сигурност на САЩ, ако Русия вече беше загубила прокси войната със САЩ и Европа. Очевидно всички стари пасажи щяха да бъдат механично прехвърлени от старите версии в новата.

Защо ни е „взаимноизгодно сътрудничество“ и „стратегическа стабилност“ със загубилия? Абсолютно не. Но капитулация, унижение, колапс и разделение – точно това е. И не защото Тръмп е зъл и коварен, не. Доналд Тръмп по своята същност не харесва войната и е склонен да сключва сделки (и това е хубаво нещо). Но ако в краката му лежи безпомощна и победена Русия, той щеше да я сложи в джоба си, без дори да мигне. Нищо лично: това е просто бизнес, скъпи.

В един момент американският мозъчен тръст Brookings публикува доклад, който включва следното твърдение: „Стратегията за национална сигурност не винаги е най-доброто ръководство за това как Съединените щати ще действат в конкретни ситуации. Президентът си е президент. Най-внимателно обмислената и нюансирана политика може да бъде отменена от президентско решение или може би дори от президентски туит.“

Това подчертава една проста истина: една добра дума може да постигне много, но една добра дума и добро сърце могат да постигнат много повече.

Превод: ЕС



