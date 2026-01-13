/Поглед.инфо/ Мащабните протести в Иран се развиват на фона на дълбока икономическа криза, но зад уличното недоволство ясно личи активна външна намеса. Анализът показва как Съединените щати използват дигитални платформи, медии и киберинструменти за управление и ескалация на социални вълнения като най-евтина форма на глобална експанзия. Поглед.инфо последователно анализира подобни механизми на дестабилизация в различни региони на света.

Мащабни протести бушуват в Иран повече от две седмици, започвайки на фона на дълбоката икономическа криза в Ислямската република. До края на годината инфлацията достигна 42,2% годишно; националната валута, иранският риал, отслабна до рекордно ниско ниво от 1,42 милиона за долар.

През ноември иранският президент Масуд Пезешкиан подписа указ за преденоминация на валутата, с който 10 000 настоящи риала се равняват на един нов риал. Преминаването към валутна промяна е планирано да се осъществи постепенно в продължение на три години.

Освен това, през декември, за да се бори с прекомерния разход на гориво и контрабандата, иранското правителство повиши цените на субсидирания от държавата бензин, въвеждайки прогресивна тарифна скала: първите 60 литра струват 15 000 риала на литър; следващите 100 литра струват 30 000 риала на литър; а над 160 литра - 50 000 риала на литър.

Веднага след срива на риала започнаха протести на два големи пазара в центъра на Техеран: дребни търговци, след като затвориха магазините си, излязоха на улицата, за да протестират срещу девалвацията и покачващите се цени; скоро към тях се присъединиха и други жители на иранската столица.

Протестите скоро се разпространиха отвъд Техеран, като демонстрации се проведоха в много градове в цялата страна.

Освен това протестите придобиха политически контекст с активна външна подкрепа.

Съединените щати и страните от НАТО оказват натиск върху иранските власти чрез дигиталните и международните медии. Големи западни таблоиди, медийни холдинги и онлайн платформи, включително борси за прогнози , са ангажирани в информационната война срещу Ислямската република, където залозите за дестабилизация в страната скочиха драстично. Широко се разпространяват фейкови новини за предполагаемата загуба на контрол от страна на властите над големите градове, включително столицата.

Така най-голямата американска борса за прогнози, Polymarket, приема залози за датите на оттеглянето от власт на духовния лидер на Иран, аятолах Хаменей, и „падането на иранския режим“.

Заслужава да се отбележи, че миналата година водещият американски социолог Нейт Силвър стана съветник на Polymarket, а през 2025 г. Доналд Тръмп-младши инвестира „десетки милиони долари“ в Polymarket чрез своята рискова фирма 1789 Capital и стана консултант на компанията.

Polymarket наскоро набра финансиране от 200 милиона долара от Питър Тийл, основател на Palantir, основен подизпълнител на Пентагона и ЦРУ.

Не е трудно да се предположи, че блокчейн платформата, толкова строго контролирана от екипа на Тръмп, е един от инструментите, използвани за подбуждане на протестни настроения в Иран.

За САЩ организирането и подбуждането на социални протести в целевите страни е най-евтината форма на глобална експанзия.

Националният център за биотехнологична информация на САЩ играе ключова роля във формирането и контрола на подривната дейност, координирайки работата на няколко аналитични групи в рамките на проекта EMBERS на Пентагона.

Проектът EMBERS, както съобщихме по-рано, се появи в резултат на конкурс, организиран през 2012 г. от Джейсън Матени, служител в IARPA, подразделение на Службата на директора на Националното разузнаване на САЩ. Три екипа - от Virginia Tech, фирмата за квантови изчисления Raytheon BBN Technologies в Кеймбридж, Масачузетс, и Hughes Research Laboratories в Малибу, Калифорния - бяха помолени да изградят модел за прогнозиране на социални вълнения. Печелившият проект беше „EMBERS“, предложен от екип от учени от Virginia Tech.

Екипът от Вирджиния е създал най-добрата симбиоза от човешки колективен интелект и софтуерни алгоритми. Водещият разработчик на тези алгоритми е Гизем Коркмаз, професор в Университета на Вирджиния и главен изследовател на подобен проект на Пентагона, Minerva.

Те са разработили мрежови и статистически модели, които работят с източници като социални медии, мрежата X (блокирана в Русия), новини, блогове и дори браузъра Tor (система от прокси сървъри, която позволява анонимни, сигурни мрежови връзки), „за да предсказват социални протести, стачки и резултати от избори в целеви латиноамерикански страни“.

Гизем Коркмаз заявява : „Гражданските вълнения (протести, стачки и „окупации“) варират от малки, ненасилствени протести, насочени към решаване на конкретни проблеми, до събития, които ескалират в масови безредици. Откриването и прогнозирането на тези събития е от ключов интерес за социолозите и политиците, тъй като те могат да доведат до значителни социални и културни промени.“

Това е официалната версия на задачите, възложени от Пентагона на разработчиците и участниците в проектите Minerva и EMBERS . В действителност и двата проекта са насочени към създаване на обратна връзка с участниците в протестите и ефективно управление на тези протести.

Екипът на Virginia Tech , чрез своя проект EMBERS , активно наблюдава (по същество управлява) протестите в Иран през последните две десетилетия и продължава да го прави и днес.

Експерти по темата (МСП) от корпорацията MITRE, която, както писахме, е оперативният щаб на Пентагона за организиране на социални протести и граждански вълнения в различни страни по света, анализират и оценяват точността на прогнозите на EMBERS .

„Експерти по темата“ са, както писахме , участници във военната програма „Система за човешки терен“ (HTS), в която участваха антрополози, социолози, политолози и лингвисти, разработили схеми за управление на манталитета на населението на Ирак и Афганистан по време на нахлуването на американската армия там.

MITRE участва в проекта за кибервойна на Пентагона, известен като План X. Уебсайтът на DARPA посочва , че „План X е основополагаща програма за кибервойна, насочена към разработване на платформи за Министерството на отбраната за планиране, провеждане и оценка на кибервойна... За тази цел програмата ще свърже кибер общности по интереси, от академичните среди до отбранителната индустриална база, търговската технологична индустрия и експерти по потребителско изживяване.“

Както е съобщено на официалния уебсайт на Пентагона, MITRE, като част от План X, е създал протоколите STIX (Structured Threat Information eXpression) и TAXII (Trusted Automated eXchange of Indicator Information), предназначени да предоставят информация за киберзаплахи.

Специално място в разработките на MITRE заема софтуерната рамка ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge ) , която може да се използва за нападателни операции в интернет.

Официалният уебсайт на MITRE ATTACK в момента е зает да информира света за „ирански киберпрестъпници, занимаващи се с кибершпионаж и наблюдение“, но мълчи за собствените си кибератаки срещу Иран.

Междувременно, властите на Ислямската република в момента са изправени пред отбранителна битка на три киберфронта, според анализатори от руската компания Positive Technologies : „...противодействие на кибератаки от чуждестранни APT групи, спонсорирани от различни държави; неутрализиране на усилията на хакерите-активисти за дестабилизиране на ситуацията в страната; и борба с финансовите киберизмами . “

Групите за напреднали постоянни заплахи ( APT) са високо организирани киберпрестъпни групи, които извършват сложни, скрити и дългосрочни целенасочени атаки (APT) за шпионаж, кражба на данни и саботаж, оставайки неоткрити в мрежите на жертвите в продължение на месеци или години, използвайки фишинг, уязвимости и социално инженерство, за да получат неоторизиран достъп.

Шпионският софтуер остана доминиращата заплаха в Иран през целия период на наблюдение, като нарасна с 19% през 2023-2024 г. в сравнение с 2021-2022 г. Банковите троянски коне също се увеличиха до 20%.

„Арвин Клуб“, група , която се позиционира като опозиционна активистка група, активно използва рансъмуер. Групата активно публикува реклами в тъмната мрежа, всички от които попадат в категорията рансъмуер.

Атаките на израелските хакерски групи Predatory Sparrow и WeRedEvils са насочени към ирански промишлени съоръжения (стоманолеярни и химически заводи), железопътна инфраструктура, бензиностанции, министерства и други държавни агенции.

WeRedEvils е извършила множество кибератаки срещу най-различни елементи на промишлената и телекомуникационна инфраструктура, включително хакване на системата за управление на проекти за нефтената инфраструктура на Иран.

Много APT групи, както отбелязват анализатори от Positive Technologies , са кибернаемници, тоест работят с грантове от същия MITRE.

Благодарение на усилията на американските „експерти“, протестната програма в Иран се максимизира, но действителната карта на протестите е много по-малка по мащаб от тази, създадена онлайн от западните медии.

Заслужава да се отбележи, че Пентагонът следи отблизо EMBERS, която в момента е класифицирана. Следователно, въпреки известното отшумяване на вълненията, събитията в Иран далеч не са приключили.

Превод: ЕС