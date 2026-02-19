/Поглед.инфо/ Валентин Катасонов анализира задаващия се 20-и пакет санкции на ЕС, който бележи прехода от икономически натиск към откровено морско пиратство. Докато Брюксел разширява черните списъци и атакува руските крипторазплащания, светът е изправен пред риск от глобален военен конфликт, сравним с Карибската криза.

Хронология на икономическата агресия: Четири години в спиралата на санкциите

Наскоро Брюксел официално обяви подготовката на „юбилейния“ 20-и пакет от антируски санкции. Символиката е търсена съзнателно – приемането му е насрочено за четвъртата годишнина от началото на Специалната военна операция (СВО). Истината обаче е, че икономическата война започна още на 23 февруари 2022 г., ден преди първите изстрели на фронта, когато ЕС наложи първите ограничения заради признаването на независимостта на ДНР и ЛНР.

Първият пакет днес изглежда почти символичен – 351 депутати от Държавната дума и няколко банки. Но за четири години машината на Брюксел набра главоломна скорост. Само през 2022 г. бяха избълвани девет пакета. Към днешна дата търговският оборот между Русия и ЕС, който през 2021 г. възлизаше на внушителните 282 милиарда долара, се е сринал над четири пъти. Прогнозите за 2025 г. сочат суми под 70 милиарда долара. Това е системно и методично разрушаване на десетилетни икономически връзки, което вече граничи с пълна изолация.

Ефектът на бумеранга и американският завой при Доналд Тръмп

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че санкциите приличат на „самострел в крака“. Европейската икономика плаща огромна цена за своята политическа лоялност към Вашингтон. Оценките сочат, че само отказът от руски енергоносители е струвал на ЕС зашеметяващите 800 милиарда евро. Въображението на европейските чиновници изглежда изчерпано, а „ефектът на бумеранга“ удря все по-болезнено европейската индустрия.

Ситуацията се усложнява от завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. 47-ият президент на САЩ вече даде сигнали, че Вашингтон може да спре ескалацията на санкциите и дори да започне ревизия на съществуващите. На този фон упорството на Брюксел изглежда като парадоксален опит да бъдеш „по-католик от папата“. Вместо деескалация, европейските бюрократи избират пътя на радикализма, подготвяйки мерки, които излизат далеч извън рамките на икономическата логика.

Черните списъци и ударът по енергийния сектор

Какво съдържа 20-ият пакет? Традиционно се разширява списъкът на санкционираните лица, който вече ще надхвърли 2000 имена. Сред новите „врагове на Европа“ са фигури от културата и спорта като Михаил Пиотровски (директор на Ермитажа) и Станислав Поздняков (шеф на Руския олимпийски комитет). Това показва, че санкциите вече не целят само икономически ефект, а тотална културна и обществена сегрегация.

По-сериозен е ударът по юридическите лица. Към сегашните 683 организации се добавят още 64, включително „Башнефт“ и осем ключови петролни рафинерии. Целта е ясна – парализиране на руския износ на преработени горива. Под прицел са и 20 регионални руски банки, които Брюксел подозира в обслужване на паралелния внос и търговията с Китай и трети страни.

Крипто-фронтът: Стейбълкойнът A7A5 и дигиталният пробив на Москва

Един от най-интересните и същевременно опасни аспекти на новия пакет е опитът за блокиране на руските разплащания чрез цифрови валути. Брюксел е фокусиран върху криптоплатформата A7, която използва стейбълкойна A7A5. Тази цифрова валута, пусната през февруари 2025 г. от киргизстанската компания Old Vector, се превърна в истински спасителен пояс за руския бизнес.

A7A5 е обвързан с руската рубла (1:1) и е обезпечен с депозити в Промсвязьбанк – банката, обслужваща руския военно-промишлен комплекс. За по-малко от година обемът на транзакциите с този стейбълкойн надхвърли 100 милиарда долара. Той позволява на руските компании да заобикалят SWIFT и да обменят рубли за доларовия стейбълкойн USDT или за Биткойн през киргизстанската борса Grinex. За да спре този поток, Брюксел планира санкции срещу киргизстанските Keremet Bank и Kapital Bank, както и срещу финансови институции в Лаос и Таджикистан. Това е опит за финансова блокада на цяла Евразия.

Ловът на „сенчестия флот“ и възраждането на британското корсарство

Най-експлозивната част от 20-ия пакет е опитът за пълно блокиране на морския транспорт на руски въглеводороди. Брюксел разширява списъка на „сенчестия флот“ до 640 кораба. Урсула фон дер Лайен е категорична: ЕС ще блокира техническото обслужване, застраховането и достъпа до пристанища за всеки танкер или ледоразбивач, превозващ руски газ (LNG) или петрол.

Тук обаче икономиката свършва и започва геополитическият риск. Лондон, чиито „пиратски гени“ изглежда са се активизирали, настоява за още по-твърди мерки. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че британските призиви за „сериозно отношение към руснаците в морето“ миришат на корсарство – държавно спонсорирано пиратство. Когато международното право се заменя с правото на силния, океаните се превръщат в бойно поле.

Уроците на американското пиратство и рискът от „Карибска криза 2“

Примерът за това как ще действа Брюксел идва от САЩ. През януари и февруари 2026 г. американският флот извърши поредица от показни задържания на танкери в международни води – „Маринера“, „София“, „Аквила II“ и „Вероника III“. Тези кораби бяха обвинени в нарушаване на санкциите срещу Венецуела и Иран и буквално отвлечени в международни води.

Ако Брюксел започне да прилага подобна тактика в Балтийско море, през което преминава основният руски износ, сблъсъкът е неизбежен. Русия, като велика морска държава, няма да допусне нейни кораби да бъдат задържани безнаказано. Ескортирането на търговски кораби от военни конвои ще стане задължително. Това е директен път към военна ескалация, която експертите вече наричат „Карибска криза 2“. През 1962 г. светът беше на ръба на ядрена война заради Куба. Днес 20-ият пакет на Брюксел поставя мина под основите на глобалния мир, превръщайки търговските спорове в повод за гореща война.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели