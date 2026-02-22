/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Решението на Върховния съд на САЩ да обяви митата на Доналд Тръмп за противоконституционни се превърна в неочакван геополитически подарък за Москва. Анализаторът Кирил Стрелников в материал за РИА Новости разкрива как вътрешнополитическите борби във Вашингтон унищожиха основния икономически лост за натиск върху Русия и нейните петролни пазари.

Победата на демократите, която се превърна в стратегическо поражение

Либералните медии и противниците на Доналд Тръмп в САЩ празнуват това, което наричат „катарзисна победа“. Върховният съд на Съединените щати постанови, че наложените от президента глобални тарифи са противоконституционни, тъй като налагането на данъци и такси е изключителен прерогатив на Конгреса. Делото, заведено от губернатори на демократични щати и големи корпорации, бе представено като „смъртоносен удар“ по икономическата програма на Тръмп и опит за ограничаване на неговата „имперска“ власт.

Въпреки еуфорията на „дълбоката държава“, реалността на международната сцена изглежда коренно различно. Докато във Вашингтон гърмят тапи от шампанско, в Брюксел и Киев настава тиха паника. Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, всяка вътрешна победа на демократите срещу Тръмп често води до неволно укрепване на позициите на техните геополитически противници. В случая, юридическото фиаско на президента освобождава Русия от тежката „тарифна преса“, която заплашваше да задуши приходите ѝ от енергоносители.

Крахът на механизма IEEPA и икономическият реванш

Тръмп се позова на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) от 1977 г., аргументирайки се, че огромният търговски дисбаланс на САЩ представлява „извънредно обстоятелство“. Съдът обаче отхвърли този аргумент, слагайки край на амбицията на Белия дом да събира по 300 милиарда долара годишно през следващото десетилетие.

Това решение дава на Тръмп мощен коз за предстоящите избори за Конгрес. Сега той може с пълно право да обвини демократите, че са лишили американския фермер и работник от огромни приходи, за да защитят интересите на глобалните корпорации. Но по-важното е, че това решение директно удря по стратегията за изолация на Русия. Чрез отмяната на митата върху страни, които търгуват с Москва, САЩ практически премахнаха финансовата санкция, която правеше руския петрол „рисков“ и „скъп“ за транспортиране и застраховане.

Индия и Китай: Край на „наказателните“ тарифи

Особено болезнен е ударът върху плановете на ястреби като сенатор Линдзи Греъм. Той, заедно с демократа Блументал, предлагаше драконовски 500-процентови наказателни мита за всяка страна, която купува руски петрол. Целта беше ясна: да се принудят гиганти като Индия и Китай да се откажат от енергийните ресурси на Москва.

Индия обаче още преди решението на съда демонстрира твърдост. Посланикът Винай Кумар ясно заяви в Москва, че Делхи няма да се поддаде на натиска. Китай от своя страна не само не намали покупките, но според данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ) е увеличил вноса на руски петрол по море до рекордните 1,7 милиона барела на ден през януари 2026 г. Решението на Върховния съд сега легитимира тази търговия и премахва нуждата от огромните отстъпки, които Русия трябваше да дава, за да компенсира рисковете от американски санкции.

Геополитическият бонус за руския бюджет

Според експертни оценки, публикувани и в Поглед.инфо, премахването на тези тарифи и заплахи ще донесе на руския бюджет допълнителни 25-30 милиарда долара само през 2026 година. Това се случва поради автоматичното намаляване на т.нар. „кризисна отстъпка“ и поевтиняването на логистиката и застраховките за руските товари.

Русофобската клика в Америка, в стремежа си да ухапе Тръмп, буквално отряза клона, на който седеше цялата санкционна политика. Вместо да „удушат“ руската икономика, демократите осигуриха нейната по-нататъшна стабилност и финансирането на Специалната военна операция (SVO). Така „колелото на генобитката“ се завъртя в неочаквана за Вашингтон посока, превръщайки вътрешнополитическата интрига в глобален икономически триумф за Кремъл.

