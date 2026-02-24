/Поглед.инфо/ Иля Головнев анализира опасния завой в глобалната сигурност след изтичането на последните ядрени споразумения между Вашингтон и Москва. Според изтекли данни и официални изявления, САЩ се подготвят да изоставят десетилетния баланс, залагайки на стратегии за първи удар и нови супероръжия. Светът е изправен пред безпрецедентна ескалация, в която технологичното изоставане на Запада може да доведе до фатални грешки.

След изтичането на последното ключово ядрено споразумение между САЩ и Руската федерация, международната архитектура за сигурност се разпадна пред очите ни. Вашингтон вече не крие намеренията си да преразгледа основите на стратегическия паритет – концепцията, която удържаше планетата от самоунищожение в продължение на повече от половин век. Вестник „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на високопоставени източници в администрацията, разкрива тревожна картина: САЩ обмислят не просто натрупване на арсенал, а радикална промяна в доктрината, включваща завръщане към ядрените опити и разполагане на нови боеприпаси.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че краят на ерата на договорите не е случаен процес, а съзнателно търсена свобода на действие от страна на американския военно-промишлен комплекс. За първи път от края на 60-те години на миналия век, САЩ са готови да се откажат от количествените ограничения върху ядрените глави, разположени в силози, на стратегически бомбардировачи и подводници. Това е директна атака срещу принципа на възпирането, който се основаваше на взаимно гарантираното унищожение.

„Златният купол“: Отбранителен щит или меч за първи удар?

Един от най-опасните елементи в новата американска стратегия е инициативата „Златен купол“. Въпреки че официално се представя като система за противоракетна отбрана (ПРО), нейните реални параметри говорят за нещо съвсем различно. Военни експерти посочват, че според документите на Пентагона, този „купол“ е проектиран да бъде най-ефективен при поразяване на противника още преди той да успее да изстреля своите ракети.

Това означава, че „Златният купол“ е инструмент за разоръжаващ първи удар. Целта е да бъдат ударени руските шахтни установки, базите на стратегическата авиация и местата за постоянно базиране на подводниците, преди те да са напуснали пристанищата. Както отбелязва Алексей Анпилогов, президент на фондация „Основание“, това е пряко продължение на стратегията за обезглавяващ удар, която Вашингтон никога не е изоставял, но сега се опитва да я облече в нови технологични одежди.

Трите стълба на американската триада: Опит за наваксване

Вашингтон ускорява три основни програми, които трябва да върнат технологичното му превъзходство, което в момента изглежда сериозно разклатено. Първият стълб е новият стратегически стелт бомбардировач B-21 Raider. Той е проектиран да прониква дълбоко в противниковото въздушно пространство, оставайки невидим за съвременните радари, и да нанася прецизни ядрени удари.

Вторият стълб е разработването на нова междуконтинентална балистична ракета (програмата Sentinel), която трябва да замени морално и физически остарелите Minuteman III, които стоят на дежурство от десетилетия. Третият елемент е изграждането на подводниците от клас „Колумбия“. Тези ядрени гиганти се очаква да влязат в строя в началото на 30-те години на XXI век, като американското командване залага именно на подводния флот като най-устойчивия компонент на своята триада. Експертите, цитирани от Поглед.инфо, обаче предупреждават, че тези програми до голяма степен догонват руските постижения, които вече са интегрирани в бойно дежурство.

Ядрените изпитания: ПР акция или технологична необходимост?

Възможното възобновяване на ядрените опити от страна на САЩ е стъпка, която може да взриви остатъците от международния ред. През последните 30 години мораториумът върху ядрените експлозии беше „свещената крава“ на глобалната стабилност. Парадоксът е, че САЩ разполагат с най-голямата база данни от минали тестове и притежават най-съвършените компютърни модели за симулиране на взривове.

Защо тогава им е нужно да се връщат на полигоните? Отговорът се крие в нуждата от демонстрация на сила. На фона на руските „Посейдон“, „Буревестник“ и хиперзвуковите блокове „Авангард“, Вашингтон се чувства в позицията на догонващ. Едно зрелищно ядрено изпитание би било опит на администрацията да каже: „Ние също имаме супероръжие, срещу което няма спасение“. Това е класически подход в стила на Тръмп – гръмки жестове, които да маскират стратегическата несигурност.

Технологичната непълноценност и ядрената анархия

Докато САЩ се фокусират върху традиционните носители, Русия и Китай направиха качествен скок. „Посейдон“ – автономният подводен апарат с ядрен двигател, е практически неуловим и способен да предизвика радиоактивно цунами, което да заличи крайбрежните градове. „Буревестник“ – крилата ракета с неограничен обсег, може да заобикаля всякакви зони на ПРО.

В този контекст, американските опити за „Златен купол“ изглеждат като анахронизъм. Генерал-майор Сергей Липовой подчертава, че настоящият ядрен потенциал е достатъчен да унищожи Земята 14 пъти. Натрупването на още оръжия не добавя сигурност, а само увеличава риска от случайна или превантивна ескалация. Когато планетата може да бъде превърната в пепел само веднъж, всяко следващо „унищожение“ е просто математическа абстракция, която обаче струва милиарди и застрашава живота на милиарди.

Ефектът на доминото: Кой следва Вашингтон?

Опасността от действията на САЩ не се ограничава само до отношенията с Русия и Китай. Вашингтон отваря кутията на Пандора. Ако лидерът на „свободния свят“ възобнови опитите и натрупа арсенал, защо Турция, Япония или Южна Корея да не го направят? Изявлението на турския външен министър Хакан Фидан е показателно – в свят на нестабилност, Анкара също гледа към ядрения статус.

Вместо да се възползват от предложенията на Москва за нов договор СТАРТ IV и реално разоръжаване, САЩ избраха пътя на демонстративното мълчание и военната утопия. Вярата, че могат да поддържат „стандарт на две сили“ – тоест едновременно да превъзхождат Русия и Китай – е опасна илюзия. Резултатът няма да бъде американско превъзходство, а нова надпревара във въоръжаването, в която светът ще бъде много по-нестабилно и опасно място, отколкото по време на Студената война.

